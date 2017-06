Worst Darna?

Kung si Nanette Medved ang the best Darna, sino naman ang hindi best? Definitely, hindi si Congresswoman Vilma Santos-Recto, Angel Locsin, at Marian Rivera na pare-parehong gumanap na Darna sa pelikula at sa telebisyon.

Itago natin sa pangalan na Anjanette Abayari ang hindi best Darna. Naging Darna si Anjanette sa pelikula ng Viva Films noong 1996.

Nag-babu ang career ni Anjanette dahil na-”Julie Yap Daza” siya sa Guam. Nakita sa pag-iingat ni Anjanette ang mga drug paraphernalia pero nag-deny siya.

Walang naniwala sa denial ni Anjanette dahil American citizen ito at nadakip siya sa Guam na isang US territory.

Mula noon, hindi na naka-recover ang showbiz career ni Anjanette na matagal bago nakabalik sa Pilipinas. Nabalitaan na lang natin na nagkaroon siya ng dalawang anak pero hiwalay sa dyowa niya.

Nang mag-guest si Anjanette sa ‘Startalk’ noong February 2015, nag-pralala siya na babalik uli sa Pilipinas para sa isang international project na gagawin niya pero nanatiling press release ang lahat.

****

May nakilala ako na concert producer at na-excite ako sa kanyang balita na dadalhin niya sa Pilipinas ang isang sikat na K-Pop group.

Kasado na ang plano dahil habang isinusulat ko ito, nakikipag-usap sa manager ng K-Pop group sa South Korea ang business partner ng new found friend ko.

Ni-request ko talaga sa concert produ na i-try niya na dalhin sa Pilipinas ang aking favorite Korean actor na si Song Joong Ki.

Susubukan daw niya ang sagot ng concert produ kaya nadagdagan ang excitement ko. Kapag natuloy ang negotiation, hindi ko na kailangan na bumiyahe sa South Korea para makita nang personal ang favorite Korean actor ko na libu-libo rin ang fans sa Pilipinas. Sure na sure ako na marami ang manonood kapag nagkaroon ng concert sa Maynila si Song Joong Ki dahil tutulong ako sa promo at publicity ng show niya na walang anumang kapalit. For the love of Song Joong Ki lang talaga.

*****

Inaayos ko na ang presscon na ipapatawag ni Senator Cynthia Villar na naging kontrobersyal dahil sa opinion niya tungkol sa unlimited rice na dapat ipagbawal.

Umani ng mga batikos si Mama Cynthia tungkol sa unli rice issue pero marami ang naintindihan ang explanation niya.

Napahiya ang mga nagbiro na baka maging dahilan ng rebelyon ang unli rice statement ni Mama Cynthia dahil maganda ang motibo nito.

May mga lilinawin pa si Mama Cynthia sa presscon na ipatatawag niya, as soon as possible.

*****

Malapit nang i-launch ni Congresswoman Emmeline Aglipay-Villar ng Diwa Party List ang libro niya tungkol sa lupus.

Baka isabay ko ang presscon ni Mama Cynthia sa launch ng libro ng kanyang manugang.

Si Mama Emmeline ang lovable na asawa ni DPWH Secretary Mark Villar.

May lupus si Mama Em pero kontrolado niya dahil may disiplina siya sa katawan. Maglalabas ng libro si Mama Em tungkol sa lupus para mas maunawaan ito ng mga kapwa niya may karamdaman na nawawalan ng pag-asa.

Kung makikita ninyo sa personal si Mama Em, hindi n’yo iisipin na lupus patient siya. Physically fit ang loving wife ni Papa Mark at very positive ang mga pananaw niya sa buhay.