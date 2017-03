Vindicated si mama Glo

Vindicated pa rin after all si Mama Gloria Diaz, ang paborito kong Miss Universe.

Sa dami ng naging bashers niya before the contest dahil tinawag niyang ‘Token Candidate” si Maxine at dapat talagang gumamit ng interpreter in case pumasok siya sa top six kung saan may Q&A, hayun, winner pa rin si mama Glo.

Natawa pa nga kami sa tila pang-eeklay niyang pagbago ng sagot hours before the pageant at sinabi niyang si Maxine na daw ang mananalo.

Sarcastic si mama Glo at halatang nang-iinis lang sa mga bashers niya, pero after all she made her point.

Kahit nga ang Ms. Canada na isa sa mga bets niya ay pumasok din at kung sinunod siguro ni Ms. Canada na mag-lose ng 5lbs, baka nga napasama pa ito sa final six o 3 hahahaha!

Kayo na po ang humusga kung sa palagay ninyo ay nasagot nga ni Maxine ang tanong sa kanya despite her interpreter na never naman niyang ginamit.

Eto ang tanong at sagot niya: Steve Harvey: “What is the most significant change you’ve seen in the world in the last 10 years?”

Maxine Medina: “In the last 10 years of being here in the world, I saw all the people bringing in one event like this in Miss Universe. It’s something big to us that we are one. As o ne nation, we are all together. Thank you. Maraming salamat po.”

****

Hindi naman tayo binigo ni Maxine Medina na nakipagsabayan ng pakikipagtalbugan sa katatapos lang na Miss Universe 2016.

Mula top 13 umabot hanggang sa final 6 si Maxine, kung saan isa nga siya sa mga nagkaroon ng interpreters.

Ang siste, sa simpleng tanong sa kanya na papuntang Quiapo, eh sinagot niya ng papuntang Antipolo. Sayang lang yung interpreter dahil bukod tanging “Maraming Salamat po” ang mga Tagalog words na sinabi niya.

Pumasok sa top six ang France, Kenya, Colombia, Thailand at Haiti kasama nga si Maxine.

Pero sa ganda ng mga sagot nina France, Colombia at Haiti, sila nga ang pumasok sa top 3 na eventually ay napanalunan ni Ms. France, Iris Mittenaire, ang Miss Universe 2016 title.

Isa sa mga early favorites si France dahil sa very regal bearing nito, pero bigla siyang napansin nung nasa top 6 hanggang na siya at sumasagot ng tanong.

Matalino, ismarte at very comfortable si Ms. France.

Ang feeling ko papa Ambet, pag pumasok na sa top 3, pantay-pantay na ang ganda, kaya’t pabonggahan na ng sagot.

Congratulations nga dahil winner na winner ang Miss Universe 2016. Tiyak na pinag-usapan na naman ang Pilipinas sa napaka-bongga nitong coverage.

At siyempre pa, congrats kay papa Chavit Singson na isa na ngayong world-celebrity dahil siya nga ang producer nito.

****

Marami rin ang nagulat sa pagpasok ni Ms. Kenya Esther Were sa top 6.

Never siyang naging favorite sa mga preliminaries, pero malakas ang aura niya bilang isa sa mga black contestants.

Kagaya mo papa Ambet, hinayang na hinayang kami sa pag-fumble niya sa Q&A portion. Naalala tuloy namin si Miriam Quiambao nang halos sure na nitong makukuha ang Miss Universe title, pero hayun, biglang nenerbyos sa Q&A.

Well, mahirap naman talaga ang tanong sa kanya tungkol sa pagiging Presidente ni Donald Trump na dating Miss Universe owner at US President na ngayon.

Hindi niya ito masyadong napa-bongga under time pero kita pa rin ang grace sa kanya hahahaha!

Si Thailand na isa sa mga early faves ay kabogera rin. Lutang na lutang ang kanyang aura pero parang may kulang din sa kanya.

By: Lolit Solis