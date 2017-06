Upak ng dating GF

Nakasubsob ngayon sa alikabok ng mga pangungutya at paghusga si Jovit Baldivino. At ang masaklap pa, ang nagiging basehan ng mga upak sa singer ay hindi galing sa labas, kundi mula mismo sa nakarelasyon niya at ina ng kanyang anak.

Walang kalaban-laban si Jovit sa mga bira laban sa kanya ni Shara Chavez, nakasalansan ang mga kuwento nito tungkol sa kanya, ‘yun ang bukal na pinagsasalukan ng mga pintas ngayon tungkol sa naging kampeon ng ‘Pilipinas Got Talent’.

Iresponsable, manggagamit, sugarol at playboy. Ilan lang ‘yun sa paglalarawan kay Jovit ni Shara na nagdesisyon nang makipaghiwalay sa kanya.

Malakas daw magsabong ang singer, pero palagi namang Lotlot (read: talo), kaya ni pambili ng gatas ng kanyang anak ay hindi siya makapag-abot kay Shara.

At siyempre’y kakambal ng pagkatalo ang init ng ulo. Wala namang sugarol na nasa tamang huwisyo kapag butas na butas na ang bulsa, negatibo ang tingin niya sa mundo, puro kamalasan ang laman ng kanyang ulo.

Kapag natatalo raw sa sabong si Jovit ay nagbabasag ng kanilang mga kagamitan, napakasakit pa raw niyang magsalita, ang tanging konsolasyon na lang ay hindi siya nangdamay ng mga inosenteng kababayan natin na tulad ng nangyari sa Resorts World.

Dahil sa mga rebelasyon ni Shara Chavez ay naglutangan ang mga personal na pamimintas kay Jovit. Kung ano raw ang kaaskaran ng kanyang mukha (pinasimpleng pangit) ay ganu’n din pala ang kanyang ugali.

Akala mo raw kung sinong sikat na sikat na ang singer kung makaasta, ‘yun pala nama’y ni hindi niya masuportahan ang gatas ng kanyang anak, puro sugal at pambababae lang naman ang kanyang alam.

Ano ang laban ni Jovit sa mga komentong laban sa kanya sa social media, meron ba, sino ang mas paniniwalaan ng mga netizens, sa pagitan nila ni Shara Chavez?

Dahil sobra-sobrang nasasaktan na ang singer sa mga salitang ipinupukol sa kanya ay nanghingi na siya ng saklolo. Wala raw alam ang buong bayan sa tunay na kuwento ng pagkakaganyan ni Shara.

Tanging Diyos lang daw ang nakakaalam kaya hindi siya dapat husgahan.

Titulo ‘yun ng isang piyesang hindi kalimut-limot. I-revive kaya ‘yun ni Jovit Baldivino?

-o0o-

Guwapo na ay hindi pa rin nangangalawang ang husay sa pag-arte ni Piolo Pascual. Napanood namin nang buung-buo ang episode ng ‘Maala-ala Mo Kaya’ kung saan ginampanan ng guwapong aktor ang papel ng isang nabaldadong ama na iniwan ng kanyang misis.

Hindi ang kakisigan ni Piolo ang mapapansin sa kabuuan ng kuwento, ang lutang niyang kapasidad sa pag-arte ang sesentruhan mo, sa pagdaraan ng mga taon ay siksik na nga ang aktor sa kaalaman sa pagharap sa mga camera.

Nag-viral ang kuwentong ‘yun sa social media, may kumuha ng retrato sa mag-aamang kumakain sa isang sikat na food chain, pero ang dalawang bata lang ang kumakain at nakatanaw-palunuk-lunok lang ang tatay ng magkapatid.

Kakapusan ang dahilan. Walang pambili ang tatay dahil may nagnakaw ng benta niya sa tindahan, pangarap lang ng kanyang mga anak na makakain sa nasabing food chain na binago ng produksiyon ang pangalan.

Makabuluhan na ang kuwento ay magaling pa ang mga kinuhang artista ng MMK. Bukod kay Piolo ay kapuri-puri rin ang pagganap ni Lito Pimentel at ni Isabelle Daza bilang nang-iwang asawa ni Piolo.

Text ng isang kaibigan naming nakatutok din kay Piolo sa MMK, “Obvious na ang pagkakaedad ni Piolo sa maraming anggulo. Pero in fairness, napakaguwapo pa rin niya!”

Ang pagdadagdag ng edad ang isang katotohanan ng buhay na hindi maiiwasan. kahit nga nasa kabilang buhay na ang tao ay binibilang pa rin ng kanyang mga naiwan kung ilang taon na ito.

Ang pisikal na pagbabago ay sumasabay sa edad, puwera na lang kung sagana sa retoke ang may katawan na halatado naman, pero walang problema ang pagtanda lalo na kung meron tayong pinagkatandaan.