Nabinyagan na ng apoy si Claudia Barretto. Ang masakit lang ay mismong tiyahin pa niya ang nagbinyag sa kanya, si Gretchen Barretto, na nagsabing very ungrateful child siya at maagang nagkaroon ng amnesia.

Ang pinag-ugatan lang ng lahat ay ang salitang “someone else.” Si kuwan. Si ano. Si ganu’n. ‘Yung parang wala silang relasyon. Kinargahan si Gretchen ng mga taong gustong makakita ng giyera, someone else daw ang turing sa kanya ni Claudia, pinatos naman ni Gretchen ang mga bulong at sulsol.

Sa iginanting pahayag ni Gretchen ay maraming nakaraan tuloy ang naungkat. Bumibida sa kuwento ang dating mayor ng Caloocan na si Mayor Recom Echiverri. May binuksang baul ng lihim si Gretchen tungkol sa dating mayor ng Caloocan. Sa showbiz ay maituturing nang open-secret ‘yun, pero ngayon pa lang may matapang na nagbulgar tungkol sa relasyon nina Mayor Echiverri at Marjorie, si Gretchen.

Mula kay Gretchen ay nalaman tuloy ng publiko na nang maging magkarelasyon sina Mayor Echiverri at Marjorie ay nagkaroon ng mas magandang buhay si Claudia.

Sana raw ay huwag ding tawaging someone else ni Claudia si Mayor Recom pagdating ng panahon.

-o0o-

Nambulabog ang maigsi lang pero kumakagat na litanya ni Gretchen bilang sagot sa kanyang pamangkin. Ang dami-daming nadamay at nabuklat na lihim.

Pero binawi agad ni Gretchen ang kanyang mga salita, humingi siya ng paumanhin kay Claudia, nagsusumamo siya sa panghihingi ng tawad sa kanyang pamangkin na nasaktan niya ang damdamin.

Nasa Hong Kong daw siya para palipasin ang weekend pero hindi siya masaya dahil meron siyang nasaktan na hindi pa naman iba sa kanya. Anak na raw kasi ang turing niya kay Claudia. Bina-bash na kasi nang todo si Claudia sa social media, grabeng hinusgahan ng mga bashers ang bagets.

Nakapanghihinayang na sitwasyon. Sana’y hindi agad-agad nagpadala sa mga sulsol si Gretchen. Matalino naman siya, alam na alam niya ang tama at mali, ramdam din niya kung gaano kasakit ang mga sinabi niya laban kay Claudia.

Kahanga-hanga ang ginawa niyang pagpapakumbaba pero libong beses man niyang gawin ‘yun ay hindi na mababago pa ang istorya ng kawalan ng utang na loob ni Claudia.

At natural, dahil nasaktan ang kanyang anak ay triple nu’n ang tama kay Marjorie, bukod sa kawalan ng utang na loob at pagkakaroon ng amnesia ni Claudia ayon kay Gretchen ay isang iniingatang anggulo pa ng kanyang buhay ang nabuyangyang sa publiko.

Kinumpirma ni Gretchen ang relasyon nila ng dating mayor ng Caloocan, binuhay ni Gretchen ang sugat ni Dennis Padilla.

Lumalatay talaga ang mga salita. Hindi bagong hasang labaha ang pinakamatalim. Ang pinakamatalim sa lahat ay dila.

Paulit-ulit na lang na nangyayari ang ganyan. Magsasalita nang todo-todo, maglilitanya na parang wala nang bukas, pagkatapos ay babawiin din kapag nahimasmasan na.