‘Til I Met You’ ng JaDine may back story?

Marami ang kinikilig sa trailer ng bagong teleserye nina James Reid at Nadine Lustre na kung ilang linggo nang napapanood sa social media.

Ang teleseryeng “Til I Met You” ay ang follow-up sa napakatagumpay nilang “On The Wings of Love” kung saan ito ay dinirek din ni Antoinette Jadaone.

Ang nagpapataas ng kilig factor sa trailer ay ang paghahahanda sa kasal ng JaDine kung saan akala mo ay parang sa totoong-buhay nangyayari.

Sobrang guwapo ni James at ang ganda rin naman ni Nadine.

Buong-buo talaga ang pantasya ng mga JaDine fans na sila ang magkakatuluyan even in real life.

Pero, ang very interesting nga raw sa story nito ay ang twist na meron sa love story nina Sebastian (James) at Iris (Nadine).

Mukhang may nakaraang gay romance si Sebastian sa mutual friend nilang si Alejandro played by JC Santos.

Kapansin-pansin nga raw ito sa voice over sa trailer na nagsasabing, “Sa paglantad ng tinatagong puso, will love win?”

Meron pa ngang rainbow-colored sa isang parte ng trailer na may hashtag na #LoveWins.

Of course, alam ng lahat na ang hashtag na ito ay naging trending worldwide matapos ma-legalize ang gay marriages sa United States noong nakaraang taon.

Wala pa namang rebelasyon ang mga nasa production ng “Til I Met You” at sa ABS-CBN at Viva Films, pero malakas talaga ang hinala nang netizens na may back story na ganito.

Anyway, tuluy-tuloy ang tapings nila dahil naghahabol na nga sila ng September airing dahilan upang ma-postpone ang isang provincial show nina James at Nadine to a later date.

Anyway, ang isa pang ikinatuwa ni James ay ang magandang feedback sa Twitter post ng kanyang pinsan kung saan kinakanta ng kanyang inang si Ella Macdonald ang theme song ng nasabing teleserye.

Maganda ang boses ng kanyang ina kung saan aminado si James na doon niya nakuha ang maganda niyang boses at ang hilig niya sa musika.

Pagmamalaki nga ni James ayon sa isang panayam sa kanya, “I told everyone that my talent came from my mother side.

“She’s an amazing singer, she’s an amazing dancer.

“I think, that’s where I got my athletic ability.”

Liza Soberano maraming ginulat sa pictorials sa isang magazine

Matapos mag-debut si Liza Soberano noong January, marami na ang nag-aakalang mas magiging mature ito sa roles na kanyang gagampanan dahil nasa tamang edad na rin daw ito para magdesisyon sa kanyang sarili.

Pero, dahil nakatali pa rin ito sa loveteam nila ni Enrique Gil, hindi pa rin siya makawala sa imaheng nakakahon at pa-sweet-girl image.

Kaya nga nang lumabas ang pictorials niya sa isang magazine that features sex and beauty tips for modern women, marami talaga siyang ginulat.

Sa nasabing pictorial ay nagpakita siya ng medyo bareback at ‘yong mga emote niya is that of a mature actress na.

Signal na kaya ito na unti-unti na nga siyang kumakawala sa kanyang comfort zone?

Wala pa namang official statement mula sa kanilang kampo pero bilang isang actress, mukhang gusto na rin niyang i-try ang iba’t ibang klase ng roles na mas lalong magpapakita kung gaano siya kasensitibo bilang isang alagad ng sining.

Marami rin naman kasi ang nakakapuna na meron siyang depth sa pag-arte at magaling siyang bumitaw ng dialogues pero hangga’t hindi niya tsina-challenge ang kanyang sarili ay hindi niya tuluyang malilinang ang kanyang kakayahan.

Ayon nga sa obserbasyon ng marami, the Dolce Amore lead actress has a lot more to show than just being the prettiest face sa henerasyon ngayon sa showbiz.

Although, malaking bagay naman talaga ang LizQuen loveteam para mas lumawak pa ang kanilang fan base, pero ang tanong ng karamihan ay hanggang kelan sila nakakulong sa kahong ito?

Siguro nga ay may tamang panahon para diyan, ang importante ay hawak pa rin nila ang tiwala sa kanila ng kanilang mga tahanga at nananatili ang suporta ng mga ito base sa mataas na rating ng kanilang teleserye at magagandang feedback na kanilang natatanggap.

Yun nga lang, ang laging tanong ng bayan ay kung kailan naman magkakaroon ng aminan na silang dalawa na nga katulad ng ginawa nina James at Nadine na mas lalo pang nagbigay interes sa kanilang loveteam?

Hanggang ngayon kasi ay puro pagpapaduda pa rin, at pagpapakilig sa publiko ang ginagawa nila kahit ayon sa iba’y obvious na silang dalawa na base sa kanilang unguarded moments together.

Hays!

Larawan ni Piolo Pascual at anak na si Iñigo, pinaglalaruan sa social media

Hindi rin namin maintindihan kung bakit pinaglalaruan sa social media ang larawan ni Piolo Pascual at anak nitong si Iñigo kung saan nakayakap sa kanya ang anak habang natutulog.

Yung ibang netizens ay malisyoso ang dating sa kanila nito na para bang may ibang gustong ipakahulugan.

Parang muli nilang binubuhay ang gender issue kay Piolo at ang pagdududa nga kung totoong anak ba niya talaga si Iñigo.

Ito ay dahil lamang sa litratong viral ngayon?

Sa punto de vista namin, wala kaming nakikitang masama sa larawan na ‘yon.

Mag-ama sila na malapit sa isa’t isa na parang magbarkada lang ang dating kaya wala kaming iniisip na malisya.

Oo, naiinggit kami sa relasyon ng dalawa dahil karamihan sa mga pamilya ngayon ay kulang sa pagiging affectionate sa isa’t isa, kung kaya, kapag nakakita nang ganitong larawan, aba’y umaandar na ang imahinasyong wala sa lugar.

Dapat nga ay hangaan na pa natin si Papa P. dahil sa kabila ng pagiging teenager na ng kanyang anak na may sarili na ring mundo at pag-iisip ay napanatili pa rin nito ang kanilang closeness at magandang relasyon bilang mag-ama.

Kaya, sa mga panayam kay Papa P., tama lang na sabihin niya na hindi siya apektado sa ilang komentaryo sa kanya ng kanilang bashers dahil ang mahalaga ay mahal na mahal niya ang kanyang anak na lalaki and vice-versa.

Mamatay na lang daw ang iba sa inggit.

Oo nga naman.

Kanya-kanyang trip lang ‘yan sa buhay at walang basagan, ika nga.

We just felt for Piolo dahil kahit maging sa sarili niyang anak ay nabibiktima pa rin siya ng bashers at mga taong makikitid ang utak.