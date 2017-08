Tama si Sarah G

Tinanghal na grand winner si Jona Soquite ng team Sarah sa katatapos lang na ‘The Voice Teens Philippines’.

Sa umpisa pa lang ay bina-bash na si Sarah Geronimo dahil para sa iba ay mas marami pang deserving sa team niya na dapat ay kanyang pinili. Subalit pinanindigan ni Sarah ang kanyang naging desisyon, hanggang sa pakiusapan nga niya ang kanyang mga supporters na iboto ito.

Once again, napatunayan ni Sarah ang lakas niya sa fans. Umepekto ang kanyang magic, kung paanong ang latest movie starrer niyang ‘Finally Found Someone’ with John Lloyd Cruz ay tumatabo ng milyones sa box-office.

Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapag-pa-champion si Sarah. Let’s wait and see kung ano ang kahihinatnan ng singing career ni Jona.

****

Personally, mas pabor akong manalo sana either si Isabela ng Team Kawayan o si Mica ng FamiLea.

Magkaiba man ang kanilang “genre” at malayo sa usual na “biritan style” of singing, kapwa naman kakikitaan ng lawak ng range ang mga boses nila and at any given time ay keri nila ang mag-shift from other genres.

But text votes are text votes sa mga ganitong contest. Hindi rin naman mukhang sour graping ang mga coaches nilang sina Bamboo at Lea Salonga, though during the grand finals, sila talaga ang masasabi mong nakapag-bigay ng statement na base sa kanilang musical geniuses and artistry.

Don’t get me wrong ha, dahil isa rin akong Popster (Sarah G’s fans) at big fan din ni mega Sharon Cuneta, whose ward Jeremy by the way has the looks of a matinee idol.

But Sharon’s and Sarah’s manner of encouraging (via answering the generic question by the host na “bakit si…..ang dapat na tanghaling grand winner?) the viewers to vote for their wards is very commercial at ramdam mong produkto ng “hype.” Si Sarah, talagang kinarir ang pakiusap habang gusto man naming sang-ayunan si Shawie na kailangan nating ibalik ang mga singer na galing sa puso ang pag-awit (she mentioned Martin Nievera, Kuh Ledesma, Gary Valenciano na hindi nakisunod sa biritan style), tila sa millenial age, hindi yun ang hanap ng mga tao.

Well, the fact na nakarating ng grand finals ang mga wards nila ay enough nang proof ng kanilang galing sa pagkanta, but eventually, real talent will stay longer.

At muli, base sa aming obserbasyon, ang nakikita naming mas may future sa showbiz ay sina Isabela Vinzon at si Jeremy na ward ni mega Sharon (dahil star material talaga ito).

Mica of FamiLea would surely go places if she continues to hone her classical style, pero hindi siya dito sa Pilipinas sisikat at malaking sampal iyan sa marami.

Let’s just wish them all good luck dahil ang totoong kontes ay magsisimula pa lang, ika nga hahahaha!

*****

Kuwela din ang tila paandaran ng mga coaches.

Whether they admit it or not, nalagay din at stake ang kanilang reputation and credibility.

For sure sa mga gaya naming observers, naramdaman din nila ang mga personal and inner sentiments ng apat na coaches on the way they wanted to get votes for their wards.

Habang itinaya ni Lea ang kanyang world-class talent for Mica, and Bamboo, his seemingly unconventional musical genius for Isabela, yun nga, nagpaka-komersyal si Sarah na para bang isang movie o tv show ang manok niyang si Jona sa pag-promote.

Bibilib ka rin kay Sharon na nagawa pang banggitin sina Manny Pacquiao at Vice Ganda, na umano’y kinakampanya rin ang ward niyang si Jeremy, plus may mention nga of Martin’s, Kuh’s and Gary’s style of singing, kaya raw ito ang pinili niyang dalhin sa grand finals.