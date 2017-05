Tahimik pa ang MMFF execom

Wala pa akong naririnig o nababasa na reaksyon ng Metro Manila Film Festival (MMFF) Executive Committee tungkol sa desisyon ng mga ibang producer na ipalabas sa mga sinehan noong November 30 ang dalawang malalaking pelikula na niligwak ng MMFF selection committee, ang Enteng Kabisote 10 and The Abangers at The Super Parental Guardians.

Kahit papaano, makakaapekto sa gross sales ng MMFF 2016 ang early showing ng mga pelikula nina Vic Sotto, Vice Ganda, at Coco Martin.

Umpisa pa lang ang November 30 playdate dahil showing sa December 14 ang Mano Po 7: Chinoy at sa December 7 ang balak na theater release ng Mang Kepweng Returns.

Hindi kailangan ng isang magaling na manghuhula para mahulaan na hindi aabot sa P1 billion ang gross sales ng MMFF 2016 dahil isang bilyong piso ang kinita ng Metro Manila Film Festival 2015.

*****

Hindi pa nag-iingay ang mga indie movie na kasali sa Metro Manila Film Festival 2016 dahil maaga pa para maglabas sila ng publicity or else, makaka-limutan na sila ng mga tao kapag talagang malapit na ang opisyal na pagsisimula ng MMFF sa December 25.

May nagsabi sa akin na may promise raw ang Saving Sally, ang indie movie na pinag-bibidahan ni Rhian Ramos. Napanood na raw niya ang trailer ng Saving Sally at true raw na pambata ang pelikula na ten years in the making.

*****

May balita na kasama si Sarah Lahbati sa Darna movie na pagbibidahan ni Angel Locsin sa susunod na taon.

Dahil sa paglitaw ng name ni Sarah, may mga nagtatanong kung siya ba ang gaganap na Valentina, ang kontrabida sa buhay ni Darna.

Kahit kontrabida ang role ni Valentina, maraming aktres ang nag-aambisyon na sila ang gumanap na Valentina dahil bukod sa challenging ang role, mahaba ang exposure niya. Walang Darna kung wala si Valentina.

******

BLIND ITEM

Tahimik pero mahiwaga ang buhay ng sexy star na hindi active sa showbiz pero living in style.

Ang tsismis, may DOM na nag-aalaga sa sexy star at siya ang nagbigay ng bagong sasakyan ng babae na kinababaliwan niya.

Hindi faithful ang sexy star sa kanyang benefactor dahil nakikipagtsugihan siya sa aktor na nakatrabaho niya sa isang flop na teleserye.

“He hates me,” ang umiiyak na sumbong ng isang aktres sa mga kamag-anak niya dahil nawalan siya ng regular television show.

Ang male producer ng show ang tinutukoy ng aktres na kinamumu-hian siya kaya hindi na matutuloy ang pagbibida niya sa isang television program.

Wake up call ang nangyari sa aktres na naging abusado noong namamayagpag ang kanyang career. Ang akala yata ng aktres, forever nang nasa ibabaw siya ng tagumpay kaya depressed na depressed siya sa naranasan na rejection.