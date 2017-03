Sunshine inamin ang relasyon nila ni Macky

Dumalo kami sa Philippine grand launch ng mamahaling brand ng French watch collection na Rene’ Mouris na ginanap sa pabolosong Grand Ballroom ng City of Dreams sa Paranaque City mereseng napakalayo ng lugar. Namataan namin sa nasabing grand event ang ilang celebrities tulad nina Sunshine Cruz, Ara Mina, Sunshine Dizon, ang magkapatid na Angelika at Mica de la Cruz, Gina Alajar, Geoff Eigenmann at kasintahan nitong si Maya Flores, ang mag-asawang Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado kasama ang kanyang teen-age daughter na si Jayda, ang magkasintahang sina Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap kasama siyempre ang kanilang manager na si Perry Lansigan.

Isang table ang aming inupuan ng ex-wife ni Cesar Montano na si Sunshine Cruz. Maya-maya lamang ay dumating ang kaibigan niyang si Ara Mina at sa table din namin umupo.

Habang nagkukuwentuhan kaming tatlo, maya-maya lamang ay panay ang tawag kay Sunshine ng kanyang rumored boyfriend na si Macky Mathay, half-brother ni Ara Mina.

Matagal na naming kakilala si Sunshine at noon pa man ay very open ito sa amin kahit sa mga bagay na personal.

Personal na inamin sa amin ni Sunshine na nobyo na niya si Macky at naging mag-on sila last September 18. Isang buwan umano silang nagkakatawagan lamang pero after one month pa sila nagkita. Pero bago in-entertain ni Sunshine si Macky ay hiningi niya umano ang opinion ng kanyang tatlong anak (kay Cesar) na sina Angelina, Samantha at Cheska.

“More than myself, mas kailangan kong bigyan ng halaga ang mga anak ko,” ani Sunshine.

“Kapag hindi pumayag ang mga anak, hindi ako papasok sa isang relasyon,

“Actually, sila (mga anak) na `yung nagtutulak sa akin na makipag-date na umano ako pero ako na rin mismo ang may ayaw. Alam ko kasi na hindi pa puwede dahil hindi pa annulled ang kasal namin (ni Cesar Montano). But it’s been almost four years na (sa January) at alam naman nyo na matagal na siyang may karelasyong iba so why deprive myself na maging maligaya rin,” patuloy ni Sunshine.

“Sa loob ng halos apat na taon, never akong nag-entertain at nakipag-relasyon kahit kanino,” diin niya.

“Pero dumating siya (Macky) sa buhay ko. Hindi ko siya hinanap. Kusa siyang dumating at sana kami na nga,” asam pa niya.

Nagsimula ang lahat nang magpadala umano ng message si Macky sa kanyang Instagram account na kanya umanong sinagot. Pero wala raw siyang ideya na kapatid pala siya (Macky) ni Ara.

Isang buwan ang kanilang hinintay bago sila nagkita nang personal at ito’y nangyari pa nung magpapa-check-up (sa dugo) si Sunshine sa hospital at si Macky ang nag-volunter na siya’y sunduin at samahan sa pagamutan.

“I have to admit na naging magaan ang first meeting namin. Nakita ko sa kanya ang pagiging mabait at caring kaya siguro nahulog ako sa kanya,” pag-amin pa ni Sunshine.

Nasa proseso pa ang annulment case ng dating mag-asawang Sunshine at Cesar na tatlong taon nang tumatakbo ganoon din naman si Macky sa dating misis nitong si Camille Farinas na mahigit isang taon nang hiwalay. But when everything is cleared, hindi mangingiming magpakasal sina Sunshine at Macky balang araw.

“Ang pakiramdam ko, siya (Macky) na ang hulog sa akin ng Diyos,” deklara ni Sunshine na halatang in-lovey ngayon.

*****

Ibinulalas ng bida ng pilikulang “Enteng Kabisote 10 & the Abangers” na si Vic Sotto ang kanyang saloobin na may kinalaman sa hindi pagkakasali sa taunang Metro Manila Film Festival ang kanyang pelikula considering na for the past 15 years ay parating kasama ang pelikula ni Bossing (Vic) sa MMFF at consistent box office hit ito.

In-emphasize ni Bossing ang salitang respeto na tila hindi umano ni-respeto ng selection committee ng MMFF ang panlasa ng mga Pinoy laluna ang mga bata tuwang sumasapit ang Pasko at ang MMFF.

Hindi lamang ang pelikula ni Bossing ang naligwak sa 2016 MMFF kundi maging ang pelikulang “The Super Parental Guardians” nina Vice Ganda at Coco Martin maging ang “Mapo Po 7: Chinoy” ng Regal Films at ang “Mang Kepweng Returns” ni Vhong Navarro ng Cineko Productions.

Kung ang nasabing apat na pelikula ang inaasahang magiging Top 4 sa MMFF, ang mga ito pa ang hindi napasama sa Magic 8 kaya hindi napigilan ng Regal matriarch na si Mother Lily Monteverde ang umiyak dahil matagal nilang plinano at pinaghandaan ang MMFF.

Ganunpaman, naging maagang Pamaskong handog ang mga pelikula nina Bossing, Vice Ganda, Coco at Richard Yap dahil ipinalas last November 30 ang magkahiwalay na pelikula nina Bossing at Vice Ganda and Coco at ngayong December 14 naman ang showing ng “Mano Po 7: Chinoy” ng Regal Films.

Samantala, nagdesisyon naman ang Cineko Productions na sa Enero 2017 na ipalabas ang “Mang Kepweng Returns” na pinagbibidahan ni Vhong Navarro mula sa direksiyon ni GB Sampedro.

“We need more time to promote the movie,” pahayag ni Michelle Diolola, isa sa mga young producers ng pelikula ni Vhong.

*****

Hindi natupad ang pangarap ng child star na si Alonzo Muhlach na muling sumakay sa float sa taunang Parada ng mga Artista ng MMFF tuwing December 23 dahil hindi napasali ang “Enteng Kabisote 10 & the Abangers” sa MMFF this year.

For two consecutive years ay kasama si Alonzo sa dalawang top-grossing MMFF movie na “My Big Bossing” ni Vic Sotto in 2014 at ang “The Beauty and the Bestie” nina Vice Ganda at Coco Martin in 2015.

Speaking of Alonzo, excited na ito sa pagsisimula ng “Your Face Sounds Familiar – Kids Edition” kung saan niya makakasama ang ibang child stars tulad nina McNeal `Awra’ Briguela, Laica Gairanod, at iba pa.

Abala man si Alonzo sa kanyang mga showbiz commitments ay hindi nito napapabayaan ang kanyang pag-aaral sa De la Salle – Greenhills kung saan siya consistent honor student.