Sunshine Dizon, ginawa ang lahat para maisalba ang relasyon

Awang-awa ang aming kausap kay Sunshine Dizon na to the highest level ang pinagdaraanang personal problem ngayon.

Kaibigan ng aming kausap ang aktres at alam na alam niya na ginawa raw ni Sunshine ang lahat-lahat to save her marriage but to no avail.

Sa sobrang pagmamahal daw ng aktres sa kanyang mister ay umabot pa siya sa point na in-spoil niya ito pero flop pa rin ang kanyang pagpaka-trying hard.

“All in the name of love. Ginawa na niya ang lahat-lahat, tinawagan na niya ang lahat ng santo para lang hindi masira ang relasyon nila,” sabi ng aming kausap.

Wala raw kaalam-alam ang aktres na habang ginagawa pala niya ang pang-i-spoil sa kanyang mister ay may iba raw naman palang agenda ito.

“Isang araw, hindi na umuuwi sa kanya ang kanyang mister,” sabi uli ng aming kausap.

Parang pinagsakluban daw ng langit at lupa si Sunshine Dizon nang may mga kaibigan nang nagsabi sa kanya na may kalokohang ginagawa ang kanyang mister. Ayaw pa raw niyang maniwala nu’ng una pero may isang nagsabi sa kanya na huwag na siyang maging tanga.

Nasa husgado na ngayon ang usaping ito.

-o0o-

Maricel Soriano, miss na ng kaniyang mga fans

SOBRANG miss na miss na ng kanyang mga fans si Maricel Soriano. Napakahaba na ng kanyang pahinga, baka isang araw ay makalimutan na siya ng mga kababayan natin, kailangan na uli niyang sumalang sa harap ng mga camera.

Pero mukhang hindi pa handang-handa sa kanyang pagbabalik ang popular at magaling na aktres, marami pa siyang kailangang ayusin sa kanyang sarili.

Kuwento ng isang nakakuwentuhan naming tagahanga ni Marya, “Sa lahat-lahat ng mga kuwento ng mga artistang nagkaroon ng personal issue, e, sa kanya ako hinayang na hinayang. Miss na miss ko na siya.

“Nasubaybayan ko ang career niya, sobra siyang disciplined, kaya nga mataas ang premium niya nu’n, e, you won’t see her na pakalat-kalat sa kung saan-saan.

“Trabaho-bahay lang siya, makita mo man siyang nasa labas, e, sobrang importante ng dahilan nu’n. Talagangnasa house lang siya, very productive naman ‘yun, dahil marami siyang pinagkakaabalahang hobby na nakakapag-alis ng stress niya sa sobrang pagtatrabaho.

Pero isang araw, e, bigla na lang siyang nawala. Anyare?” napabuntong-hiningang kuwento ng aming kausap.

Sayang na sayang nga kung tuluyang mapabayaan ang career ni Maricel Soriano. Kumbaga sa karera ay marami na ang nakalampas sa kanya.

“Sana naman, e, maisip niya na maraming nagmamahal sa kanya, sobrang dami ng naghihintay na mapanood na siya uli. Sayang na sayang talaga siya,” sinserong komento ng aming kausap.

Tama naman ang aming kausap.

-o0o-

Maja Salvador bina-bash dahil kay John Lloyd Cruz

ISA sa mga matindi ring binabanatan sa social media ngayon ay si Maja Salvador. Ewan kung gaano kalaki at lawak ng pasensiya niya para tanggapin ang kaliwa’t kanang mga upak sa kanya ngayon sa social media.

Ang pagiging malapit nila sa isa’t isa ni John Lloyd Cruz ang dahilan kung bakit pinuputakti si Maja ng mga negative comments. Wala raw ba siyang kadala-dala, wala rin daw ba siyang pinipiling tuksuhin, ang iniisip lang daw ba ng aktres ay ang sarili niyang kaligayahan?

Nagpipiyesta ang mga bashers ni Maja, hinuhusgahan siya nang wala pa namang pruweba kung totoong magkarelasyon na nga sila ni JLC, paano kung nagsasabi siya ng totoo na magkaibigan lang sila, nakakaawa naman ang young actress.

Come to think of it, pareho naman silang libreng makipagrelasyon ni John Lloyd ngayon, pareho silang free to love, kaya kung sakaling totoo ngang ayaw pa lang nilang umamin sila na nga ay walang dapat ipag-alala ang dalawa.

Flirt daw kasi si Maja Salvador, basta nagustuhan niya ang lalaki ay siguradong gagawa siya ng paraan para makuha ang atensiyon nito.

Ganu’n? Flirt agad? Hindi ba puwedeng maganda at kabigha-bighani lang talaga?