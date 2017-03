Sunshine Cruz naglabas ng sama ng loob kay Cesar Montano

Halatang napipikon si Sunshine Cruz sa mga tila panunumbat ni Cesar Montano tungkol sa mga ginagastos nito sa kanyang mga anak na nasa poder ngayon ng estranged wife niya.

Hindi niya gusto na sa bawat panayam rito ay tila tape recorder na laging ito ang kanyang pahayag para lumabas na isa siyang responsableng ama.

Base sa pahayag ni Sunshine sa panayam sa kanya, na sana raw tigilan na nito ang pagmi-mention sa child support na parang lumalabas na kinakawawa o kawawa siya.

Bilang isang ama, obligasyon niyang ibigay ito, utos man ito ng korte o hindi, pero kung ayaw niyang magbigay o masama ang loob nito, e, huwag daw nitong gawin.

Kakayanin daw niyang gawin ang obligasyon na nakaatas sa kanya para lang sa katahimikan ng lahat.

Ang pakiusap nga lang daw niya ay huwag siyang siraan nito dahil kung mawawalan siya ng trabaho ay ano ang itutustos niya sa araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga anak.

Sinisiguro naman ni Sunshine na hindi napupunta sa wala ang mga pang-tuition na ibinibigay ni Cesar dahil lumalaking maayos ang mga anak nila, magaganda ang grades at matino hindi lamang sa pag-aaral kundi sa kanilang buhay mismo.

Tila pinakiusapan pa nga niya ito na asikasuhin na muna ni Cesar ang iba nitong anak, ang kanyang political at movie career, dahil okey naman silang mag-anak. Kumbaga, wala siyang dapat ipag-aalala o ikatakot.

Kung kelan daw gustong makipagkita sa kanya ang mga ito, dapat niyang irespeto dahil malalaki na ang kanilang anak at may sarili na itong pag-iisip at desisyon. Malay nga raw ni Cesar na baka ma-realize nito na siya talaga ang may mali kaya naging ganito ang sitwasyon sa pagitan nila.

Nga naman!

*****

Sex life ng mag-asawang Robin Padilla at Mariel Rodriguez, hinalungkat ni Vice Ganda

Sa huling episode ng Gandang Gabi Vice, kampanteng pinag-usapan nina Vice Ganda, Mariel Rodriguez at Robin Padilla ang tungkol sa sex life ng mag-asawa.

Namumula man sa hiya si Binoe at tila wala namang kebs si Mariel, pero ang winner ay si Vice at ang mga nanonood dahil talaga namang parang no holds barred ang nangyaring tsikahan.

Sabi nga ni Vice nang tungkol sa sex na ang napag-uusapan nila, “Sabi ko na nga ba kaya gusto ko na tuloy sumama sa inyo, kahit sa labas lang ako ng kuwarto, oo!

“Yung pa-seminar lang.”

Singit ni Mariel habang pangiti-ngiti lang ang dyowa nito, “Ganyan talaga si Robin, you know.

“He keeps the love on fire.

“He keeps the fire alive and burning.”

Dagdag naman ni Vice sa tonong double-meaning, “He keeps the torch burning.

“O, ‘di ba? Masaya sa inyo lagi.

“Summer, mainit.”

Biro naman ni Binoe, “24 hours yun.

“Sa bahay kasi, ginawa ko talagang very private yun.

“Yung kami lang talaga.”

Pagbubuking tuloy ni Mariel na tila inggit na inggit naman si Vice.

“Si Robin, naglalakad ‘yan na walang underwear.

“Naka-Tshirt lang yan, forever ‘yan.

“Kaya, ang mga yaya, hindi sila pumapasok kasi baka may surprise.

“Oo, oo.”

Yun nga raw pala ang gustong itanong ni Vice dahil nung huling guesting nito sa kanya, hindi nga raw ito naka-underwear at nailang talaga siya.

Diin naman ni Mariel, “Kahit ngayon, wala siyang underwear.

“Nakilala ko siya, ganun na talaga.

“Hindi ko siya binabago, kung ano ang gusto niya, yun na talaga.

“At yun din ang gusto.”

Reaksiyon naman ni Vice, “Paano mo naman babaguhin yun kung yun naman ang gusto mo, di ba?

“Nakakalurks!

“Paano mo tinanggap na ang asawa mo ay ‘malayang Pilipino’?,” na ang ibig sabihin ay nakabuyangyang talaga ang private part nito.

Sabi naman ni Mariel, “Ganun talaga ang gusto niya, yung mahangin.

“Oo, ganun.”

Sabi naman ni Vice, “Talagang very proud ka dahil ang asawa mo ay taas-noo hanggang bewang.

“Ganun talaga.

“Akala ko ba ang apelyido niya ay Padilla at hindi Bonifacio na sugod kung sugod talaga.”

Tawa-tawa lang si Robin na ang naging reaksiyon ay hindi raw siya puwedeng hindi sumugod dahil si Mariel raw ay laging inviting.

Yun na!

*****

Jasmine Curtis-Smith happy sa Kapatid Network

Kuntento naman daw si Jasmine Curtis-Smith sa anumang atensiyon na ibinibigay sa kanya ng kanyang home studio na TV5, kung kaya kahit anumang intriga sa kanya na siya na lang ang naiiwan sa nasabing network ay dedma na lang siya.

Tsika nga niya, “You know what, at the end of the day, that’s where you find happiness, where do you find work.

“So, I don’t wanna be judged.

“Ako naman, I’m happy where I stand, e.

“I’m enjoying everything that I get here in TV5.

“I’ve got a very open mind, in terms of…like ‘yang mga networks.

“I don’t wanna be involved in the network war.

“You only got yourself to compete with, ‘di ba? That’s what they’re saying.”

Patuloy pa niya, “If you be better, don’t compete with others, compete with yourself first.

“And I think, that’s what we’ve been doing with TV5.

“That’s what we’ve been trying to achieve- to be better with our previous self, parang mas malayo pa ang marating ng network.

“You see naman, we’re doing a new thing, like Digital 5, you know, we’re pioneering that new world of digital world, ‘di ba?”

Pero, aminado siya na nagugulat siya kapag may homegrown talents sila na lumilipat sa ibang kalabang networks katulad ng ABS CBN at GMA 7.

Aniya, “Yeah, it surprises me when some move to another.

“Pero, some move to TV5 naman, ‘di ba?

“Every year, we have how many artists moving.

“And now, we have lots of talents din naman from Viva, so, I guess, season and itch-person’s career.

“I dont think we can blame anyone but it’s a personal decision.

“Respect na lang ‘cause everyone wants to work, to have a food on that table, a roof above their heads.

“So I think, that’s the main reason naman if ever, ‘di ba?

“Basta, I’m happy where I am.”

Sa mga nagku-comment na bakit nakapako na siya sa Kapatid network, ano ang masasabi niya?

Mariing pahayag ni Jasmine, “I really don’t care.

“Yun na nga, for me, it’s where I find work.

“I’m always busy with TV5, I’ve always been given projects here- may it be a big show, may it be a digital show, may it be a guesting.

“I have always something to work with and they are not strict when it comes for me accepting jobs outside the network.

“Alam mo yun, I’m grateful kasi pinagbibigyan nila ako.”