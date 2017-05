Sunod-sunod na blessing

Everything is coming up roses para sa Comedy Queen na si Ai-Ai delas Alas dahil sa sunud-sunod na blessings na dumarating sa kanya.

Matapos ang kanyang panalo bilang Best Female Actor sa recently-conclu¬ded Queens World Film Festival na ginanap sa Queens, New York, USA for the kanyang kauna-unahang indie movie na “Area” tungkol sa aging prostitute, siya rin ang itinanghal na Best Actress sa katatapos pa lamang na ikatlong taon ng ASEAN International Film Festival sa Malaysia noong nakaraang Sabado, May 6, 2017.

Tulad sa Queens World Film Festival in New York, hindi rin nakadalo sa ASEAN International Film Festival si Ai-Ai kaya idinaan na lamang niya sa kanyang Instagram account ang kanyang pasasalamat sa lahat. “No words can express my happiness and I’m so grateful for the prestigious award,” it says.

*****

Hindi inaasahan ni Pauleen Luna-Sotto na ia-announce ng kanyang mister, ang veteran singer-composer-TV host-comedian-producer na si Vic `Bossing’ Sotto ang kanyang pagbubuntis ngayon. Ito’y itinaon ni Vic sa belated birthday presentation niya sa “Eat Bulaga” last Saturday, May 6. Ang actual birthday ni Vic ay noong nakaraang April 28 na kanyang ipinagdiwang with his wife (Pauleen), children – Danica, Oyo, Vico, Paulina, their respective partners and Bossing’s grandchildren sa Balesin Island in Quezon. Bossing turned 63 last April 28.

Although mahal na mahal ni Vic ang kanyang mga apo sa tatlo sa apat niyang anak, gusto pa rin niyang magkaroon ng sariling anak o mga anak sa kanyang misis ngayon na si Pauleen.

Kung ten weeks na ang ipinagbubuntis ngayon ni Poleng (Pauleen), malamang na sa buwan ng Disyembre niya isilang ang magiging panganay nila ni Bossing at panlima ng komedyante.

Pauleen is 28.

******

ALTHOUGH nagbigay ng warning ang host sa presscon ng “One Step” na bawal umanong magtanong ng mga personal question sa bida ng pelikula, ang Korean K-Pop star at dating Kapamliya star na si Dara Park (formerly Sandara Park), nailusot pa rin namin ang pagtatanong na may kinalaman sa kanyang pagkakaugnay sa Kapamilya TV host na si Robi Domingo na siya umanong naging dahilan ng break-up nina Robin at kasintahan nitong si Gretchen Ho.

Nag-aalinganing mang sumagot, sinabi ni Dara na magkaibigan lamang umano sila ni Robi at ayaw umano niyang masira ang kanilang pagkakaibigan dahil lamang sa mga maling balita tungkol sa kanilang dalawa.

Nakakatuwa si Dara dahil napaka-fluent pa rin nitong managalog hanggang ngayon na walang halong accent unlike Korean comedian-TV host Ryan Bang na pilipit pa rin hanggang ngayon ang pagsasalita ng Tagalog.

Sa kabila ng kanyang pagiging major star sa Korea, hindi pa rin nakakalimutan ni Dara ang Pilipinas kung saan nagsimula ang kanyang showbiz career nang siya’y maging bahagi ng Star Circle Quest (Season 1) in 2004 kung saan niya nakapanabayan sina Hero Angeles (her former loveteam), ang ex-boyfriend niyang si Joseph Bitangcol, Joross Gamboa, Roxanne Guinoo, Melissa Ricks, Neri Naig, Errol Ablayan at Raphael Martinez. Katunayan, may viber group umano si Dara with her ex-SCQ friends kaya in-touch pa rin umano sila hanggang ngayon.

Given the chance, gusto ring gumawa ng local movie ni Dara at looking forward niyang makasama ang kanyang hinahangaang actor na si John Lloyd Cruz sa isang project.

Sa kabila ng kanyang star status in Korea, napaka-warm, accommodating and humble pa rin ni Dara kaya mahal na mahal siya ng kanyang Filipino fans.

*****

NAG-ENJOY nang husto ang bonding ng mag-inang Ciara Sotto at Crixus sa Japan recently dahil iba’t ibang lugar ang pinuntahan nila.

Si Ciara ay hiwalay na sa kanyang husband na si Jojo Oconer early last year at adjusted na umano ang kanilang anak sa set-up ng kanyang estranged parents.

Nakatulong kay Ciara ang support system ng kanyang pamilya kaya madali siyang nakapag-move on sa kanyang buhay bilang isang single parent ngayon.

Ang singer-actress na si Ciara ay isa sa mga celebrity na nagpa-uso ng pole dancing sa Pilipinas.

Si Ciara ay bunsong anak nina Helen Gamboa at Sen. Tito Sotto na kamakailan lamang ay nasangkot sa isang di magandang biro tungkol sa single parents.