Steve Harvey na naman?!

May isyu na sasagutin ang American television host na si Steve Harvey sa pagdating niya sa Pilipinas sa January 20.

Kontrobersyal na naman si Harvey dahil sa kanyang racist statement na, “Excuse me, do you like Asian men? No. Thank you at ‘You like Asian men?’ ‘I don’t even like Chinese food. It don’t stay with you no time. I don’t eat what I can’t pronounce.’”

Isang Asian country ang Pilipinas at ang feeling ng Pinoy men, damay sila sa nakakainsulto na statement ni Steve na nakilala nang pumalpak siya sa announcement ng winner ng Miss Universe noong 2015.

Pinatawad ng madlang-bayan ang pagkakamali ni Steve dahil humingi ito ng paumanhin with matching explanation na honest mistake ang nangyari.

Ewan ko lang kung palalampasin pa ng Asian men ang tactless statement ni Steve tungkol sa mga Asyano na di hamak na mas good-looking kesa sa kanya.

I’m sure, may ready answer na si Steve tungkol sa isyu dahil alam niya na bayolente ang reaksyon ng mga nainsulto sa kanyang pahayag tungkol sa mga kalalakihan sa Asia.

Malas lang ni Steve dahil wala siyang choice kundi ang lumipad sa Maynila para sa 65th Miss Universe. Wish ko lang, huwag magkomento si President Rodrigo Duterte tungkol sa bagong kapalpakan ni Steve dahil hindi ito type ng Pangulo para maging host ng Miss Universe.

*****

Natuwa ang Encantadia fans sa balita na extended hanggang April 2017 ang kanilang favorite primetime telefantasya sa GMA 7.

Natriple ang happiness ng Encantadia fanatics nang ilabas ng GMA 7 ang teaser ng pagbabalik ni Alfred Vargas sa top rating telefantasya ng Kapuso Network.

Si Alfred ang original Aquil ng Encantadia at sa pagbabalik niya, Amarro ang pangalan ng kanyang karakter. Si Amarro ang ama ni Aquil na ginagampanan ngayon ni Rocco Nacino.

Matagal ko nang alam na I shall return si Alfred sa Encantadia pero sinabihan ako na secret pa ang lahat hanggang inilabas noong Biyernes ang bonggang teaser.

****

Poging-pogi ang aktor na nagbago uli ang itsura dahil ipinaayos niya ang kanyang ilong.

Dati nang guwapo ang aktor pero lalong nag-improve ang face value niya dahil sa rhinoplasty procedure.

Actually, hindi first time na nagpaayos ng ilong ang aktor pero pinapalitan niya ang cartilage na unang ginamit dahil hindi siya happy sa resulta.

Happy and contented na ngayon ang aktor dahil finally, na-achieve na niya ang perfect shape ng ilong na kanyang pinapangarap.

Sa true lang, bumagay sa aktor ang bagong shape ng ilong niya dahil hindi obvious na nagparetoke siya.

Iisa lang ang doktor ng aktor at another actor na nagpaayos din ng ilong pero super tangos kaya halata ang malaking pagbabago sa mukha niya.

Hindi umaamin at hindi nagde-deny ang another actor tungkol sa pagpapatsugi niya ng ilong, isang desisyon na mali dahil mas guwapo pa siya noong hindi pa niya hinihingi ang tulong ng plastic surgeon.

*****

Labing-anim sa 87 official candidates ng 65th Miss Universe ang rumampa kahapon sa Boracay.

Nagpaseksihan ang Miss Universe delegates sa photo shoot nila sa isa sa pinakamaganda na beach resort sa buong mundo.

Mapapanood ang naganap na photo shoot sa swimsuit competition ng Miss Universe sa TV5 sa January 27.

*****

Si Miriam Quiambao ang host ng Gandang Pinay, ang Miss Universe 2016 primer ng TV5.

May “K” si Miriam na maging host ng Gandang Pinay dahil 1st runner up siya sa Miss Universe noong 1999.

Si Miriam ang bet ng lahat para manalo pero kinabog siya ni Miss Botswana sa question and answer portion. Hindi man niya na-getlak ang korona, nagkaroon naman si Miriam ng career sa showbiz dahil sa kanyang naging puwesto sa Miss Universe noong 1999.

By: Lolit Solis