Sobrang affected si Regine?

Hurt na hurt si Regine Velasquez dahil sa isang “fan” na tinawag na mapagsamantala, pabibo, at pabigat ang stepdaughter niya na si Leila Alcasid.

Iniyakan ni Regine ang bashing kay Leila, pati sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi nagustuhan ng fan ang private joke nila ng panganay ni Ogie Alcasid.

Si Regine ang nagsabi na PA o personal assistant siya ni Leila at nakatuwaan nila na i-post ito sa Instagram.

Sobrang harmless at cute ang biruan ng mag-madrasta pero hindi ito nagustuhan ng fan na naglitanya ng katakut-takot laban kay Regine at sa mag-amang Ogie at Leila.

“Asia’s Songbird ka, hindi Asia’s Personal Assistant. As if naman, patatayuan ka ng rebulto ng mga yan sa kabaitan mo. At the end of the day, artista ka. Hindi ka naman naghirap at nagsumikap para lang maging PA,” ang ilan sa mga emote ng fan na affected na affected sa personal na biruan nina Regine at Leila.

Nasaktan si Regine dahil below the belt at inalipusta ang pamilya niya ng fan na walang sense of humor.

Hindi na dapat binigyan ni Regine ng atensyon ang fan na block and delete lang ang katapat. Feeling relevant tuloy ang fan na hindi naman alam ni Regine ang tunay na pangalan kaya dehado siya.

Normal lang na nasaktan ang host ng “Full House Tonight” sa mga paratang na walang katotohanan pero mas importante na alam niya ang totoo at happy sila ni Leila sa kanilang private joke na masyadong sineryoso ng ibang mga tao na over ang pagiging possessive sa mga iniidolo ng celebrity.

Ang hindi makatarungan na bashing kay Leila at ang PA issue na iniyakan ni Regine ang kinatatakutan nito na mangyari kung sakaling pumasok sa showbiz ang anak nina Ogie at Michelle Van Eimeren.

Tandang-tanda ko ang sinabi ni Regine sa presscon ng PLDT Home noong nakaraang taon tungkol sa posibleng pagpasok ni Leila sa showbiz.

Sinabi ni Regine na kung siya ang tatanungin, ayaw niya na mag-artista si Leila dahil baka hindi nito kayanin ang mga showbiz intrigue.

Walang kamalay-malay noon si Regine na darating ang araw na siya pa ang magiging dahilan para intrigahin si Leila na very sweet at lovable.

Sa true lang, lalong lumutang ang natural beauty ni Leila sa litrato nila ni Regine na ibinahagi sa kanilang social media followers pero binigyan ng malisya ng mga intrigera. Hindi kasalanan na mortal ang maging PA no? Wala akong nakikita na masama sa suporta na ibinibigay ni Regine kay Leila at sa pag-alalay niya sa bagets dahil ito ang ginagawa ng mga loving mother sa kanilang mga anak.

Unfair at mali na paratangan na pabigat si Ogie Alcasid kay Regine dahil alam ng buong mundo kung gaano siya kasipag at good provider sa pamilya niya. Paano naging pabigat ang isang tao na hindi nawawalan ng mga television show, concerts at mga product endorsement? Paano naging pabigat si Ogie na mahusay makisama at type na type ng mga nakakatrabaho niya?

Isa si Ogie sa mga pinaka-mabubuting personalidad sa local showbiz kaya good karma siya. Never nating nabalitaan na nakipag-away siya o may nang-away sa kanya. Kapag inaway mo ang isang Ogie Alcasid, tiyak na ikaw ang may kasalanan at may diprensya.

Kung kilala natin si Ogie, papayuhan niya si Regine na huwag nang sagutin ang fan na nang-iintriga sa kanya dahil lilipas din ang isyu. Ang mahalaga, maligaya ang kanilang pamilya at hindi totoo ang mga paninira laban sa kanila.

*****

Na-sight noong isang araw si Teresa Loyzaga sa isang event pero tumanggi siya na magpainterbyu tungkol sa hidwaan ng kanyang anak na si Diego Loyzaga at ng tatay nito na si Cesar Montano.

Kasama ni Teresa si Diego na pumayag na magsalita sa harap ng kamera pero hindi na palaban ang mga pralala ng bagets.

Sa true lang, nabasa na ng madlang-bayan ang mga emote ni Diego kaya ang sagot ni Cesar ang inaabangan nila.

*****

Mukhang naka-move on na rin si Janine Gutierrez mula sa break-up nila ni Elmo Magalona dahil tawa lang siya nang tawa nang mapag-usapan sa presscon ng “Legally Blind” ang ex-dyowa niya.

Mabigat ang role ni Janine sa “Legally Blind” dahil matindi ang kuwento nito tungkol sa isang lawyer na ginahasa at nabulag.

Sangkatutak ang mga dramatic scene ni Janine sa “Legally Blind” at magagamit niya sa mga eksena ang kanyang malulungkot na karanasan. Hindi lang ako sure kung magagamit din ni Janine na motivation ang paghihiwalay nila ni Elmo.

*****

At dahil talk of the town ang commercial, nag-research agad ang fans dahil sa kagustuhan nila na makilala at malaman ang name ng lead actor na hindi pinakasalan ng kanyang kaibigan na babae.

Resourceful ang fans dahil sa isang click lang, knows agad nila ang name ng mhin pero naloka ang mga babae at ang mga vaklush sa resulta ng kanilang imbestigasyon.

Hindi ko sasabihin ang discovery ng girls and gays. Hanapin n’yo na lang sa Facebook ang name ng mhin and be the judge!

*****

Hindi type ng karamihan sa mga reporter ang aktor na pabibo, pabida at may tendency na yumabang kapag sumikat.

Walang dapat ikabahala ang mga reporter dahil hindi ang tipo ng aktor ang sisikat. Nakakaloka nga ang mga panglalait sa kanya dahil hindi pang-artista ang itsura niya. Sinu¬werte lang ang aktor dahil nakilala nito ang mga tao na naging instrumento para maka-penetrate siya sa showbiz.

Sa true lang, malambot ang puso ng mga reporter para sa mga baguhan, lalo na kapag nakikita nila ang determinasyon at kabutihan ng mga aspiring star.

Pero turn off sa aktor ang karamihan sa mga reporter dahil conceited, feeling sikat at parang kailangan siya ng industriya ang projection niya. Trying hard din siya sa pagsasalita ng Ingles itsurang nagta-tumbling ang kanyang mga grammar.

By: Lolit Solis