Sino ang babalik para mag-artista?

Inaabangan naman ng fans kung sino sa mga kandidata ng 65th Miss Universe ang magpapaiwan sa Pilipinas at susubukan ang kapalaran nila sa showbiz.

Ang Folk Arts Theater ang venue ng 23rd Miss Universe noong 1974.

Nanalo si Amparo Muñoz ng Spain na rest in peace na simula pa noong February 2011 at mga runner-up niya sina Miss Wales Helen Morgan (1st), Miss Finland Johanna Raunio (2nd), Miss Colombia Ella Cecilia Escandon (3rd), at 4th runner-up si Miss Aruba Maureen Ava Viera.

Nang matapos ang Miss Universe 1974, bumalik sa Pilipinas at nagkaroon ng showbiz career sina Amparo, Johanna, at Maureen.

Gumanap na sirena si Johanna sa fantasy co-medy movie na pinagbidahan nila ni Chiquito, ang Lorelie na isang hit movie noong 1975. Twenty one years old si Johanna nang mag-artista ito sa Pilipinas. Sixty two years old na siya ngayon at may showbiz career sa Finland.

Rono ang pronunciation sa family name ni Johanna pero hindi niya kamag-anak ang direktor na si Chito Roño dahil magkaiba ang spelling ng kanilang mga apelyido.

Gumawa ng mga pelikula sa Pilipinas si Miss Aruba Maureen Ava Viera. Siya ang bida sa “Miss Aruba Went to Town” at leading lady siya ni Dante Rivero sa “Pagitan ng Dalawang Langit” na kinunan ang mga eksena sa isang palayan sa Sta. Cruz, Laguna.

Matagal na namalagi sa Pilipinas si Maureen dahil nagkaroon siya ng relasyon sa Pinoy businessman na si Phillip Ysmael. Wala nang balita tungkol kay Maureen buhat nang magbabu siya sa Pilipinas dahil naghiwalay sila ni Phillip.

*****

Mga stand out sa 65th Miss Universe sina Miss Colombia Andrea Tovar, Miss Brazil Raissa Santana, Miss Great Britain Jaime Lee Faulkner, Miss Thailand Chalita Suansane, at Miss Netherlands Zoey Ivory.

May mga humuhula na isa sa kanila ang babalik sa Pilipinas at susubukan na magkaroon ng showbiz career sa bansa natin pero mangyayari lamang ito kung may offer sila na matatanggap.

Ang mga indie movie ang namama¬yagpag ngayon. Ewan ko lang kung may mga indie movie producer na may interes na isali sa mga project nila ang mga Miss Universe contestant dahil sure na magastos ito. Baka mamublema lang sila sa titirhan ng mga kandidata na siguradong in dollars ang mataas na talent fee na sisingilin.

*****

Sina Miss Universe Dayanara Torres at Miss Australia Michelle Van Eimeren ang mga beauty queen na nagpunta sa Pilipinas dahil dito ginanap ang Miss Universe 1994.

Gaya ni Amparo, bumalik sa Pilipinas si Dayanara dahil gumawa ito ng mga pelikula at binigyan ng mga programa sa TV.

Luz Valdez si Michelle sa beauty pageant na sinalihan pero winner naman siya sa puso ni Ogie Alcasid. Gumawa si Michelle ng mga pelikula sa Octoarts Films at humantong sa kasalan ang relasyon nila ni Ogie pero naghiwalay rin sila. Ngayon, best of friends sina Michelle at Ogie na pareho nang maligaya sa piling ng kanilang mga partner.

Nag-try din si Viveka Babajee ng Mauritius na mag-artista sa Pilipinas pero hindi natuloy. Nakalimutan na si Viveka ng mga Pilipino hanggang pumutok ang balita na nagpakamatay siya noong June 2010 dahil sa sobrang depression. Natagpuan ang lifeless body ni Viveka na nakabitin mula sa ceiling fan ng apartment niya sa Mumbai, India.

******

Daig ng maagap ang masipag dahil natag¬puan agad ng staff ng “Kapuso Mo Jessica Soho” sina Bunak at Bilog, ang mga bata sa viral video na ginaya ni Maine Mendoza at ng kapatid nito.

Hit na hit sa mga Pinoy ang video nina Bunak at Bilog na Rated SPG dahil may violence na involved, binatukan nila ang isa’t isa with matching curse.

Lalong sumikat ang viral video ng dalawang bagets dahil sa panggagaya sa kanila ni Maine.

At dahil maagap ang staff ni Mama Jessica, na-locate nila agad ang kinaroroonan ng mga bagong Internet sensation at ipinalabas kagabi sa “Kapuso Mo Jessica Soho” ang interbyu sa kanila.

Sina Bunak at Bilog ang pumalit sa Pabebe Girls na nagpasikat sa vi¬deo ng “Wala kayong pake!” noong 2015.

Naging mabenta sa mga television show ang Pabebe Girls pero sandali lamang ang popularity nila dahil naghanap ng ibang mga video na mapagdidiskitahan ang mga Pinoy na mabilis magsawa at palaging naghahanap ng bago.

By: Lolit Solis