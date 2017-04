Si Pia dedma lang sa intriga

How sad naman na lumantad na nga ang girl na nanay ng kambal na anak ni Marlon Stockinger pero model pa rin ang tawag sa kanya, hindi ang tunay na name niya.

Kit Barraquias ang name ng babae na ten years older kay Marlon na nag-promise na hindi na magsasalita o magpapainterbyu.

Kahit mag-ingay pa rin ang girl, ang side pa rin ni Pia Wurtzbach ang type na malaman ng mga tao dahil siya ang sikat.

Intelligent girl si Pia. Alam niya kung ano ang mga isyu na dapat papatulan at dededmahin kaya mabibigo ang intrigera dahil sure ako na hindi sa¬sagutin ni Pia ang isyu.

*****

In all fairness, marami ang nagtatanggol kay Marlon na hindi ikatutuwa ng bashers niya.

Ang sey ng defenders ni Marlon, hindi mortal sin na nagkaroon siya ng mga anak sa pagkabinata.

Hindi siya nag-iisa dahil marami ang mga katulad niya na biktima ng sitwasyon.

May mga babae nga na willing na saluhin si Marlon kung sakaling maghiwalay sila ni Pia.

Sila ang mga babae na walang pakialam kung may mga anak ang mhin dahil weakness nila ang mga guwapo na katulad ni Marlon.

May mga tao na kagaya ni Marlon na lalong sumisikat at pinag-uusapan, kesehodang sangkot sila sa mga eskandalo. Wala silang ipinagkaiba ni Hayden Kho, Jr. na dumami ang fans at naging triple ang popularity matapos mag-leak sa Internet ang kanyang mga private video.

Hindi na nga napag-uusapan ang kontrobersya tungkol kay Hayden dahil mas sikat pa sa kanya si Scarlet Snow, ang anak nila ni Dra. Vicki Belo. Ang pagiging loving at doting dad ni Hayden kay Scarlet ang type na pag-usapan ng madlang-bayan, hindi ang kanyang nakaraan.

*****

Overacting naman ang mga nag-spe¬culate na malungkot si Pia Wurtzbach sa latest event na dinaluhan niya.

Halata raw sa mukha ni Pia na may dinaramdam ito. Kaloka sila ‘ha? Unang-una, paano nila nabasa ang nasa isip at puso ni Pia?

Malay ba nila kung talagang not feeling well si Pia kaya hindi ito masigla?

Hindi naman porke matamlay si Pia, si Marlon na ang dahilan ‘no?

Sa true lang, mas pinoproblema pa ng ibang mga tao ang isyu tungkol kina Pia at Marlon. Ni hindi nga namin sila napag-usapan ni Jonas Gaffud sa tele-pono.

Si Jonas ang manager ni Pia na iniintriga dahil tinalakan niya ang isang lady reporter na naglagay kay Pia sa hot seat.

Hindi pinag-usapan ang insidente dahil mas marami ang kumampi kay Jonas. Bumilib sila sa pagtatanggol at proteksyon na ibinibigay ni Jonas, hindi lamang kay Pia, kundi sa lahat ng mga alaga niya.

Knows ni Jonas kung kailan siya dapat magsa¬lita at kung ano ang ipapayo sa kanyang mga alaga. Siya ang nagsabi kay Daniel Matsunaga na manahimik ito noong kainitan ng isyu tungkol sa break up ng Brapanese actor kay Erich Gonzales kaya madaling namatay ang kontrobersya.

*****

Nag-reunion sa birthday party ng direktor na si Mark Reyes ang original cast ng “Encantadia”, sina Iza Calzado, Sunshine Dizon, Karylle, Diana Zubiri, at Congressman Alfred Vargas.

Bihira nang magsama-sama ang lima dahil contract stars ng ABS-CBN sina Karylle, at Iza at mapapanood sa mga programa ng GMA-7 sina Sunshine, Diana, at Alfred.

Magkakapareho ang komento ng loyal fans ng “Encantadia”, nami-miss nila ang original cast ng kanilang favorite telefantasya at may request sila na mapanood uli sa isang teleserye o pelikula sina Diana, Alfred, Sunshine, Iza at Karylle.

Magkaklase sa Philosophy class noong college sina Karylle at Alfred kaya classmate ang tawag nila sa isa’t isa.

Parehong nag-aral sina Alfred at Karylle sa Ate¬neo de Manila University kaya nagkagulatan sila nang magkasama sa “Encantadia” noong 2005.

Ipinagmamalaki ni Karylle sa kanyang mga kaibigan ang mga achievement ni Alfred na malayo na ang narating mula sa pagiging aktor hanggang maging konsehal ng Quezon City at House of Representative ng District V.

“I’m so proud of you. I always tell everyone that I’m so proud of all the good work you do for our community,” ang sabi ni Karylle na sinagot ni Alfred ng “Hindi ka nagbago. Still the same down-to-earth and sincere pretty lady I’ve known since college. Thank you for your kind words. Nakaka-inspire to do better. We should have longer conversations…”