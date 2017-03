Si Papa Ian

Oo nga ano? Ian Veneracion is now the heartthrob of Philippine television among our ‘senior’ actors. Same hype we have witnessed kay Richard Yap sa Papa Chen at Ser Chief at kay Richard Gomez when he did a comeback with Dawn Zulueta.

Ngayon nga his popularity as Anton Noble in “A Love To Last” went to greater heights dahil sa sobrang kilig factor meron siya at siyempre ang tandem nila ni Bea Alonzo.

Undoubted naman ang kaguwapuhan ni Ian dahil kahit noong nagsimula siya as a child actor sa “Joey and Son” with Joey de Leon, sobrang guwapo na talaga siya. Lalo na nang magbinata ito at kumakanta’t sumasayaw sa “That’s Entertainment”.

After a string of movies ay nawala siya sa showbiz and bumalik sa TV as a GMA artist.

Pagkatapos nito ay lumipat sa ABS-CBN kung saan nagsimulang tumaas ang popularidad sa team up nila ni Jodi Sta. Maria.

And the rest is history, ika nga.

His charm nga ay mas lalong lumalabas as he ages handsomely. Sa totoo lang, kasama kami sa bandwagon na nagwi-wish na tumagal siya sa industriya hindi lamang dahil sa physical looks nya kundi dahil sa pagiging isang sincere actor with an awesome persona.

Sabi nga ng karamihan, kundi nga raw married si Ian, hindi imposibleng pa-fall sa kanya si Bea.

Yun din ang nasa isip namin, huh!

——-

Sobra talaga ang pagmamahal ni Gerald Anderson sa mga aso.

Hindi naman kaila ang pagtayo ng isang foundation para sa mga ito at may sarili siyang farm upang i-train for search and rescue operations.

Nag-extend na nga ang foundation na ito na tinawag nilang The Angel Dog Program.

Sa birthday ng aktor ngayong April, isang mahalagang event ang inahahanda niya para sa karagdagang budget dito.

Ang balita’y isa itong sit-down dinner kung saan ang malilikom na funds ay mapupunta sa foundation para mas lumawak pa ang kanilang serbisyo at kakayahang makapag-train ng mga aso.

Ang kakaiba nga raw sa The Angel Dog Program na ito ay ang highly-trained dogs ay magsisilbing mga anghel sa may mga sakit sa hospital lalo na ang mga cancer victims.

Ang dogs na ito ay pumupunta at dumadalaw sa mga ospital para magbigay aliw sa kanila sa pamamagitan ng iba’t ibang tricks na itinuturo sa kanila ng kanilang trainors, pati nga raw yong basic obedience stunts.

Malaking bagay nga ito sa mga pasyente dahil magsisilbi itong isang magandang therapy para sa kanila

upang kahit papano ay maibsan ang kanilang kalungkutan dahil sa kanilang mga dinaramdam.

Hiling nga ni Gerald na sana nga raw ay suportahan ito ng mga taong may kakayahang mag-share kung ano man meron sila para mas lalo pang lumago ang foundation na ito.

Kudos sa’yo, Gerald! Ikaw na!

——-

The special preview of the tribute movie, “Maestra” held last March 18 was indeed a success.

Sa kabila ng malaking capacity ng venue, dinumog ito ng moviegoers especially ng mga dakila nating mga guro.

As we said, this movie is their movie kaya hindi nila talaga ito pinabayaan at ipinakita nila ang kanilang suporta.

Hinangaan at pinalakpakan nila ang tatlong kuwento ng maestra na tumagos sa puso dahil makabuluhang aral at inspirasyon nito.

Mahusay sina Anna Paula, Angeli Bayani, Gloria Sevila at iba pang cast.

Sa maayos na direksyon ni Lem Lorca, naitawid nito ang kuwento na pinanabikan nang mapanood ng publiko.

Hindi man alam ang kapalaran nito sa takilya, abot hanggang langit ang ngiti ng film producer na si Dr. Carl Balita dahil alam niyang nakagawa siya ng isang pelikula na maipagmamalaki niya bilang tao at bilang isang mamamayan.