Si Papa Ian at si Bea

First time na magkatrabaho sina Ian Veneracion at Bea Alonzo sa ABS CBN’s “A Last To Love” na magsisimula nga ngayong January 19, kaya many are curious sa kanilang working relationship.

Ayon kay Ian, “Unang-una, nagulat ako kung gaano siya ka-alaskador which really makes me feel comfortable kasi alaskador din ako.

“And you know, it’s my way of saying na, kunyari, ‘pag bago ko pa lang nakita ang tao, tapos dyinu-joke ko siya, parang it’s my way of saying na puwede mo rin akong biruin.

“E, ganun din siya, makulit.

“So pareho kami.”

Paano ba siya binibiro ni Bea?

Tugon niya, “Ang unang-unang sabi niya sa akin, “Hello po, Tito.”

“Sabi ko, ‘Bahala ka, ang lakas mang-asar nito, ha?’”

“Ngayon ‘Kuya’ na lang, medyo na-upgrade ako ng konti.

“Parang ang suplada.”

Pero sa ngayon, ang tawag na sa kanya nina Bea at Iza ay ‘Papa I’ na at si Bea pa rin ang nagpasimula nito.

Dugtong pa niya tungkol kay Bea, “Madaming makatrabaho kasi, behind the scenes, masaya and very comfort kasi as actors, you have to open up yourselves, ‘di ba?’ Maging ang yung personal life is part of your work, e.

“So it’s very important na as co-actors, alam mo yung core nang katrabaho mo.

“Ako din, I’m very comfortable telling her stuff regarding my personal life.

“’Tapos, pagdating sa seryosong eksena, sobrang seryoso kami.

“Sobrang supportive kami sa isa’t isa… masaya.”

Samantala, hiningian siya ng reaksiyon tungkol sa mga pabata na pabatang leading ladies niya nagsimula kay Jodi Sta. Maria at ngayon nga ay kay Bea.

Baka nga raw sa susunod ay kay Julia Barretto na siya i-partner na kasama rin sa nasabing teleserye na ang pilot telecast ay sa January 9 na.

Ayon sa 41-year-old Kapamilya actor, “Wala, I’m just thankful na, yun nga, I’m given these projects.

“Thank you.”

Ano naman ang pakiramdam niya na sobrang busy siya ngayon dahil bukod sa teleseryeng ito, ay meron pa siyang dalawang pelikula na ipapalabas kasama pa rin si Iza?

Aniya, “Unang-una, it feels great.

“And I’m just thankful and yun nga, with all these opportunities and yung movies ko.

“I get to work with these people, and yun, it’s totally unexpected and, yun nga, it’s not up to me.

“I don’t want to… and I’m just thankful, I’m just grateful.”

Baka nga raw may maganda siyang ginawa na sinagot naman niya na, “Maybe in my past life.”

* * *

With engagement of his “It’s Showtime” co-hosts and friends na sina Anne Curtis at Billy Crawford, the big question mark is that, will Vhong Navarro follow suit?

He and girlfriend Tanya Winona Bautista have been living in for 15 years now.

Na-inspire din kaya siya at naisipan na rin kaya niyang mag-propose dito?

Ayon sa comedian-TV host, “Ano, e. Hindi naman sa…

“Kaya lang, ang sabi nga, parang nangyari kasi, like may 2017, may 2018.

“Parang ayaw ko namang sumabay,’di ba?

“Maganda yung moment nila, e. Dapat ibigay ko muna sa kanila (Anne at Erwan, Billy at Coleen).”

May time frame pa siya na dapat kapag tumuntong na siya sa edad na ito, dapat ay ikasal na sila?

Pabirong sagot ng dating Street Boys dancer, “Edad? Dapat meron, kaya lang sa tingin ko ay hindi aabot e.

“Kasi, ano ‘di ba, ang daming dumating na dapat ko munang asikasuhin.

“At alam niya yun.

“Alam ni Tanya yun. Yung mga dapat kong asikasuhin ngayon.

“Kaya hintayin ko lang matapos ang mga yun, and soon, papunta din naman kami dun.”

Every now and then daw ay nakakantiyawan siya ng mga kaibigan niya na bakit hindi pa niya pakasalan si Tanay kung doon din naman ito mapupunta?

Saad niya, “Lagi nga akong nila-live ng mga ‘yan, e.

“Kanina nga, hot seat ako sa kanila, yun ang bungad nila sa akin.

“Pero okey lang naman. “Ang sabi ko kasi sa kanila, tanggap ko ang mga ganun.

“Kaya lang sabi ko, perfect timing ang kailangan.”

Pero, sa presscon proper ay nabanggit niya na gusto niyang ibigay kay Tanya ang dream wedding na gusto nito.

Kaya marami ang na-curious kung ano ba itong dream wedding na ito?

Paliwanag naman niya, “Hindi ko pa maano ang detalye nun kasi, kapag bini-bring up ko yun, iba e.

“Gusto ko kasi kapag bringing-up na ang tungkol dun, yung tungkol sa topic na yan, gusto ko ay yung tipong, ‘Heto na, may plano na ako.’

“Kasi naman usually kapag nagpu-propose na, saka naman kayo nag-uusap kung ano ba yung dream, e.

“Kaya, hindi pa namin napag-uusapan pa.”

Ano ba ang naglalaro sa isip niya na dream wedding.

Pabirong sagot ng 39-year-old actor-comedian, “Ako kapag naisip kong mag-propose, gusto ko yung nagpa-parachute, e.

“Para walang ano, yung kami-kami lang,” sabay tawa niya pagkatapos.

Meanwhile, sobrang excited si Vhong sa kanyang movie na “Mang Kepweng Returns” ng Cineko Productions dahil ipapalabas ito sa January 4, his 40th birthday.

GB Sampedro directs it.

* * *

Maayos naman daw na naghiwalay noon sina Ella Cruz at Bret Jackson kung kaya hindi sila naiilang sa isa’t isa ngayong magkasama silang muli sa pelikulang “Dark Room” na January offering ng Viva Films.

Pahayag ni Ella, “Maayos kaming nagkausap na kailangan muna naming mag-focus sa mga sarili namin.

“Sa work ko, sa work niya, ganyan.

“Hanggang sa one time nga na nagkasama kami sa Viva office dahil nga sa movie.

“Nagkabatian na parang, ‘Oy, kumusta?’

“Maganda kasi, walang bad vibes.”

Sabi pa niya, “Nakakatuwa naman kasi first time naming magkatrabaho ulit pagkatapos ng how many months.

’Tapos na-miss din naman ang isa’t isa kaya nung una parang, ‘Oy, oy! Magkatrabaho ulit tayo.’

“Habang nagtatagal, ‘andun pa rin yung friendship na naiwan namin, o na-hang namin dahil hindi kami nagkita dahil sa dami ng trabaho.

“Nakakatuwa na ganun pa rin, walang nagbago.”

Kumusta naman ang unang eksena nila together

Aniya, “Actually, first scene namin ito ngayon.

“Ano kasi, kami ang magboyfriend dito.

“Siguro kung paano niyo kami nakita sa mga eksena namin sa shows before, ganun pa rin. Same-same.

“Naging magkaibigan din naman kasi kami kaya okey lang kami.”

Wala na bang usapan na magkabalikan sila lalo na’t matagal din silang magsasama sa shooting?

Natatawang tugon ni Ella, “Wala, wala.

“Kahit siya walang… hindi namin napag-uusapan.

“Ako kasi ngayon, naka-focus talaga ako sa priorities ko.

“Priorities ko pa rin ang work, dancing, acting.

“Siya naman, ganun din naman ang sinasabi niya, ‘di ba?”

Parang ang bilis niyang maka-move on sa naging relasyon nila ni Bret.

Ano ang masasabi niya?

“Wala naman kasing dapat ika-move on kasi, maayos naman kasi talaga yung pag-uusap namin.

“So yun, nakakatuwa lang na nagkasama ulit kami sa movie.

“And then, dito ko rin na-realize na hindi nawala ang closeness namin.”

Kumusta naman sa paningin niya ngayon si Bret matapos ang kanilang break-up?

Mabilis na sagot naman niya, “Mas hot siya. Charing!

“Mas hot siya, mas nag-mature ang katawan niya.

“Mature ba siya? Parang hindi naman.

“So yun, I still think that Bret is a nice guy.”

Paano kung sa gitna ng kanilang pagsu-shooting ay magtanong si Bret kung puwede nilang bigyan ng second chance ang kanilang naudlot na relasyon?

Sagot ng 20-year-old dancer-actress, “Sa ngayon kasi, to be honest, ayoko muna na anything na… hindi naman sa ikagugulo, gusto ko muna talaga mag-focus sa sarili ko.

“Kahit naman papaano, hinihingi natin ‘yan sa sarili natin, hinahanap natin ‘yan sa sarili natin na mag-focus muna sa gustong ma-achieve natin sa buhay.

“Twenty na kasi ako, kaya gusto ko munang malaman kung ano ba ang gusto ko sarili ko, kung ano talaga ang goals ko.”

Mas okey ba na single siya ngayon?

Saad niya, “Depede naman yun.

“Kasi if you have someone na company na masaya, if you’re single, okey lang.

“Kasi happiness is a choice naman, ‘di ba?

“So choice mo ‘yan kung magiging happy ka.”

Article By: Glenn Regondola