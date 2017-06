Shortest reigning Ms. U

Madalas daw na ikinukumpara si Iris Mittenaere ng mga opisyal ng Miss Universe Organization kay Pia Wurtzbach na malaki ang kontribusyon noong ito pa ang may hawak ng korona.

Ang tsismis, kulang sa passion si Iris as in maaasahan lang siya sa pagrampa, hindi sa mga advocacy ng Miss Universe Organization.

Hindi naman fair na i-compare si Pia kay Iris. Pia Wurtzbach is Pia Wurtzbach.

Kinarir ni Pia ang pagiging Miss Universe kaya natuwa sa kanya ang MUO.

Ito ang dahilan kaya extended for three years ang kontrata niya at hinirang siya na Miss Universe ambassadress.

Pareho ng kapalaran si Pia at si Miss World 2013 Megan Young na forever favorite ng Miss World Organization. Tulad ni Pia, extended noon for three years ang kontrata ni Megan sa Miss World.

Maugong ang balita na ang Pilipinas uli ang venue ng Miss Universe sa November 2017.

Kapag natuloy ang plano, babalik sa Pilipinas si Iris at masasagot niya ang isyu na hindi happy sa kanya ang Miss Universe Organization.

Kung sa November ang coronation ng bagong Miss Universe, si Iris ang may shortest reign dahil tumagal lamang ng ten months ang pagrereyna niya sa kalawakan.

*****

Tinalbugan ako ni Mother Lily Monteverde dahil ang panonood ng mga video sa YouTube sa kanyang cellphone ang paborito niya na pampalipas oras.

Na-discover ko ang hilig ni Mother sa announcement ng official nominees ng ‘The Eddys’ sa Valencia Events Place noong Sabado.

Parang millenial na engrossed na engrossed si Mother sa panonood ng YouTube dahil dito lang daw niya nakita ang old videos na matagal nang hinahanap.

Noong Sabado, ang past episodes ng ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ ang pinapanood ni Mother na nag-share na makikita sa YouTube ang mga video ng mga pumanaw na artista gaya nina Julie Vega at Charito Solis.

Dahil sa favorite past time ni Mother, na-inspire ako na i-explore sa cellphone ko ang YouTube bilang knows ko na ang mundo ng Instagram.

*****

Epal at ginamit sa publicity ang pagpunta niya sa Marawi City ang ilan sa mga paninira kay Angel Locsin dahil sa recent visit nito sa lugar ng giyera.

Dapat mahiya sa sarili ang mga bumabatikos kay Angel dahil sa mababaw na mga batikos nila.

Sikat na aktres si Angel kaya gusto man niya na ilihim ang pagdalaw niya sa Marawi City, hindi puwede dahil kilala nga siya na artista.

I-try kaya ng detractors ni Angel na sila ang bumisita sa Marawi City? Ewan ko lang kung hindi sila mahimatay sa takot.

Malakas ang loob nila na siraan si Angel pero hindi naman kaya ng kanilang powers na tapatan ang tapang at concern ng aktres sa mga kababayan natin sa Marawi City na biktima ng giyera.

In fairness kay Angel, madalas na tumutulong siya sa mga nangangailangan. Hindi ko makakalimutan ang tulong na ibinigay ni Angel sa pumanaw na make-up artist na si George Bantolino at sa entertainment columnist na si Emy Abuan na personal publicist niya. Hindi ipinamamalita ni Angel ang mga tulong na ibinibigay nito pero nagkataon lang na may nagkuwento sa akin na saksi sa kabutihan na ipinakikita niya sa kapwa.

******

Samantala papa Ambet, maligayang-maligaya ang pamilya ni Charlotte Jill Alegre dahil sa pagdalaw ni Anne Curtis sa burol ng kanyang fan na nasawi.

Leukemia ang dahilan ng pagpanaw ni Charlotte na avid fan ni Anne.

Pinuntahan ni Anne ang burol ni Charlotte sa isang funeral chapel sa San Pedro, Laguna.

Tuwang-tuwa ang Alegre family sa kabutihan na ipinakita ni Anne at kung nasaan man ngayon, si Charlotte, siguradong masaya rin ito.

Hindi ipinagsabi ni Anne ang pagbisita niya pero mabilis na kumalat ang balita dahil inilagay sa Facebook ng pamilya ng pumanaw ang picture ng pagbisita ng aktres na likas na mabait at mapagkawanggawa.