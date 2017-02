Sharon Cuneta pinipintasan ang sarili

Nakakaaliw si Sharon Cuneta kapag nakakakita siya ng mga babaeng payat. Agad-agad niyang ikukomento, “Naku, bukod kang pinagpala! Lumayo ka sa akin at baka makipagpalit ako ng katawan sa iyo!”

Ginagawa niyang katatawanan ang kanyang timbang, siya mismo ang namimintas sa kanyang sarili, kaya maaapektuhan pa ba naman siya ng mga bashers?

Ang sitwasyon ni Sharon ang isa sa mga patotoo na hindi lahat ng katangian ay ibibigay ng Diyos sa iisang tao lang. Sikat na sikat si Sharon, milyunarya siya, punumpuno siya ng talento pero hindi siya matagumpay sa pangarap niyang pumayat.

Kaya nga mabawasan lang siya ng malaki-laking timbang ay maligaya na siya, glorya na ‘yun para kay Mega, dahil kahit paano’y gumagaan na siya.

Hindi rin pera ang simula at wakas ng ating buhay. Kumportable lang ang mga merong dudukutin anumang oras, pero hindi rin nagagawa ng pera ang ating mga pangarap, kung totoo ‘yun ay payat na payat na sana ngayon si Sharon dahil meron siyang maipambabayad sa anumang proseso para lang siya pumayat.

Pero sa kabila ng kanyang timbang ay napakaganda pa rin ni Sharon. Makinis siya, ang ganda-ganda ng tubo ng kanyang ilong, walang donasyong anuman ang siyensiya sa maganda niyang mukha.

Tama si Oprah Winfrey sa isang episode ng programa nito na napanood namin. Ilitanya mo na ng ilitanya sa publiko ang lahat ng kapintasan mo. Huwag ka nang magtitira.

Huwag ka nang mag-iiwan para iba pa ang magsabi. Kapag nailantad mo na sa publiko ang lahat, anumang komento mula sa iba ay wala nang saysay, dahil nauna ka nang namintas sa sarili mo.

-o0o-

Claudine Barretto hindi talaga papayat

Tawa nang tawa ang mga mommy na nakakuwentuhan namin isang araw. Si Claudine Barretto ang kanilang paksa, nakakasabay raw kasi nilang mag-grocery ang aktres kasama ang kanyang mga anak, alam na raw nila ang dahilan kung bakit hindi pumapayat ang magandang aktres.

Grabe raw mag-grocery si Claudine, ilang carts kung mamili siya dahil sa dami, puro pagkain daw ang binibili ni Claudine.

“Paano siya papayat, e, sangkatutak siya kung mag-grocery? Puro pagkain ang laman ng mga carts niya, para siyang hoarder! Parang palaging magkakaroon ng revolution kung mag-grocery siya,” tawa nang tawang kuwento ng isang mommy.

Tabain pa naman ang aktres, mabilis siyang magdagdag ng timbang, ang unang-unang naaapektuhan sa kanya ay ang kanyang mukha at balakang.

Mahilig din kasing magluto si Claudine kaya puro pagkain ang pinamimili niya, ayaw niyang magluto kapag hindi kumpleto ang rekado, tinatamad siya.

Nakuha nina Marjorie at Claudine ang hilig sa pagluluto kay Mommy Inday. Masarap magluto ang kanilang ina, umaga pa lang ay nakahanda na ang mga lulutuin nito, nakuha ‘yun ng magkapatid.

Hindi nagluluto si Gretchen, marami itong kasambahay, saka hindi naman palakain ang aktres dahil binabantayan nito ang kanyang timbang.

Sabi ng isang nakakuwentuhan namin, “Naku, may dietician si Gretchen! Sukat na sukat ang calories ng mga kinakain niya. Para siyang kambing, puro damo lang ang kinakain niya para hindi siya tumaba!”

Ha! Ha! Ha! Ha!

-o0o-

Female personality nag-prima donna sa pictorial

Hinding-hindi maaaring kali-mutan ng isang grupo ng mga stylists ang naging karanasan nila sa isang sosyalerang female personality. Kinuha siyang maging cover ng isang high-end magazine.

Kapag ganu’n ay ang mga stylist ang sumasagot sa damit, sapatos at accessories ng kanilang ipinipiktoryal. At dahil kilalang sosyalin ang aktres ay natural lang na puro branded ang pinul-out na mga stuff para gamitin niya sa pictorial.

Nabigo na agad sila nang dumating sa studio ang aktres. Naka-make-up na siya, hindi nasunod ang istilong gustong gawin sa kanya ng mga namamahala sa shoot, pero pinalampas na nila ‘yun.

Kailangan nang bihisan ang aktres, magsisimula na ang pictorial, kaya inilinya na ng mga stylists ang mga kinuha nilang damit, sapatos at accessories sa iba-ibang sosyaling shop.

Kuwento ng aming source, “Nu’ng ipinasusuot na sa kanya ang shoes, nakasimangot siya, pero isinuot pa rin naman niya. Kaso, hindi niya type ang shoes, kaya bigla niyang hinubad.

“Ang sabi niya, ‘Ano ba namang klase ng shoes ito? Hindi ko type!’ Ihinagis niya ang sapatos, natanggal ang takong, sira ang shoes na ibabalik dapat uli ng mga stylist sa shop dahil ex-deal nga ang usapan!

“Nakakaawa ang grupo, sila ang nag-ambag-ambag para mabayaran nila ang branded shoes. Sobra ang babaeng ‘yun! Ang isinuot niya sa pictorial, e, ang sarili niyang kagamitan.

“Ang dami-dami niyang dala! Male-maleta! Para siyang magbubukas ng sarili niyang branded shop sa dami! Name the brand at meron siya. Nakakalula ang mga stuff niya, iba na talaga ang may milyonaryong papa de asucarera!” komento pa ng aming impormante.

Gets n’yo na mga kabayan kung sino ang bida sa kuwentong ito? Dapat lang, para hindi kayo maupo sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan.