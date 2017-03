Ronnie and Vice?

What’s so special about Ronnie Alonte? Parang he’s everywhere! Movies, TV shows, concerts and endorsements.

Maganda ang pasok ng 2017 sa Hashtag dance group member ng “It’s Showtime”. Nagsimula ang lahat sa dalawang entry si Ronnie sa nakaraang MMFF, nagkaroon siya ng mga product endorsements, regular siyang napapanood sa noontime show ng ABS-CBN at kasama rin siya sa panalong teleseryeng “A Love To Last” kung saan unti-unting nae-enhance ang kanyang acting skills.

“I took a beating when I did “Vince & Kath & James” and “Seklusyon” (his MMFF entries). They said I shouldn’t be made to act. I did my best. Too bad I got negative reviews for them. So I promised to do better next time. Now, I’m happy I’m getting good feedback for the series. I’m working hard to get better,” sabi ni Ronnie sa isang interview.

So, what’s the real score between him and “It’s Showtime” host Vice Ganda?

“People are so judgmental when it comes to those who are gay or bisexual, especially to comedians like Vice. If you’re seen hanging out with them, people automatically assume that you’re dating them.

“It’s depressing to know that a lot of Filipinos still think so negatively of gay people,” mabilis na sagot ng actor-dancer na romantically linked ngayon kay Vice Ganda.

Aminado ang actor-dancer na kung noon ay masyado siyang affected sa mga negative comments na nababasa niya sa social media. Eventually, natutunan niya na ring deadmahin ang mga ito.

“I learn a lot from Vice in terms of how to deal with bashers and vicious rumors in showbiz. I also get advice from Vhong and Billy (Navarro and Crawford). They said that having bashers is a sign that people are starting to take interest in you. I am not at all affected by them,” sabi pa ni Ronnie Alonte.

Bongga ka!

-o0o-

Para sa isang grupo ng mga “inggitera at insekuridang” bekimon ay overflowing with lakas ng loob daw itong si Kiray Celis. Top 1 kuno ang babaitang ito sa kategoryang ‘yun. Take note, mga Spell I at I, as in inggit at insekurida, ang mga nagsasalitang ito.

Teka, saan kaya nanggagaling ang obserbasyon ng mga ito? Magaling umarte si Kiray, mapapakinabangan siya sa lahat ng papel na ibinibigay sa kanya, walang problema kapag professionalism at galing sa pag-arte ang pinag-uusapan.

Mahusay rin siyang makisama, never siyang naging problema ng alinmang production o network na kumukuha sa kanyang serbisyo, ma-PR si Kiray Celis. So, saan ang problema at bakit drowning with jealousy and insecurity ang mga hitad na beki?

Nakakaloka raw ang lakas ng loob at tiwala sa sarili ni Kiray. Nang magpaulan daw ng lakas ng loob ang langit ay mas malaking porsiyento raw ang nasalo ng batang aktres.

“Kung lakas ng loob ang pag-uusapan, e, walang makatatalo sa kanya, kabogera talaga siya! Ang lakas-lakas ng tiwala niya sa kanyang sarili!

“Ano bang naggagandahan ang ibang mga babae d’yan at kapos siya sa panlaban? Kayang-kaya niyang lusutan ‘yun! Kayang-kaya silang ipaglampasuhan ni Kiray.

“Napakalakas talaga ng kanyang loob, kung saan niya ‘yun kinukuha, e, siya lang ang nakakaalam!” emote ni Beki 1.

Pero may mga instances kuno na gusto nilang tampal-tampalin ang magaling na batang aktres dahil lumalabas daw na parang ilusyunada rin ang peg niya! Parang ipinagduduldulan na raw niya ang sarili niya sa mga kalalakihan. Weeh, di nga?

“Nakakaloka lang siya dahil parang sumosobra na ang paniniwala niya sa sarili niya! Parang gusto niyang ipamukha na pinakamaganda siya sa lahat!” si Beki 2 naman ang ume-emote.

Madalas makitang karay-karay ni Kiray si Kirst Viray (may rhyming, ha?), ang modelong rumored boyfriend ng aktres. Nang tanungin ang hitad, ang modelo raw ang kanyang driver na sinasakyan naman ng matangkad na lalaki at sinabing nakakapagod pala ang maging driver ni Kiray.

Kaya pala kung maka-emote ang mga beki! Hindi n’yo ma-take na ang iniilusyon n’yong modelo ay napunta kay Kiray, ‘no? Manahimik kayo, mga beki, mamatay kayo sa inggit!