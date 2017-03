Relasyon nina Mark Herras at Wynwyn Marquez iniintriga

Mahirap talagang intindihin ang netizens noh papa Ambet?

Aba’y nanahimik at masaya sa kanilang pag-iibigan sina Mark Herras at Wynwyn Marquez, pilit ba namang hanapan ng intriga ng ilan?

Naloka kasi kami sa mga umiikot na opinyon hinggil sa “ex” ni Mark na si Yna Asistio. Halos taon na ang lumipas since mag-break sila kaya’t wala nang rason para tanungin ito sa present love life ni Mark.

Good thing na edukada si Yna at simpleng “wish kong maging happy ang lahat dahil everybody deserves to be happy” ang naging sagot nito.

And better din na hindi na patulan pa nina Mark at Wynwyn ang pambubuska ng netizens na forever yatang bitter sa mundo.

Ang sipag-sipag pa naman ngayon ni Mark sa pagtatrabaho dahil ang feeling niya, si Wynwyn na ang magiging partner niya sa buhay.

Dala-dalawa nga ang shows nito sa GMA 7 ngayon. Nandiyan ang Sa Piling ni Nanay at Conan, My Beautician.

*****

Ilang netizens umaastang reporter

Dahil netizens na rin lang ang topic, pagsabihan nga natin ang ilan sa kanila na natuto lang mag-opinyon eh feeling mga reporter na.

Nasa Europe kasi ngayon si Mariel Rodriguez-Padilla dahil sinundan nito doon ang asawang si Robin. Mayroon silang mahalagang “rest and bonding” na ginawa.

Ang pinaikot kasing tsismis ng mga netizens ay nasa USA daw ito kaya’t hindi napapanuod sa It’s Showtime.

Mahilig kasing mag-assume ang mga nagpapanggap na source of entertainment news na madalas ay pumipik-ap lang sa social media.

Hindi porke’t nag-abroad ay USA na agad ang punta. Puwes, para sa impormasyon ng mga netizens na ito, matagal nang panahong hindi nakakatuntong ng Amerika si Robin.

Wala itong permiso na makatuntong doon dahil wala itong US visa at nasa “denied status” pa ito.

Hay. . . Makapagtsismis lang kasi.

*****

‘Ma’ Rosa’ ipalalabas sa Pilipinas sa July 6

Mismong si direk Brillante Mendoza ang nag-share ng good news na sure na ngang magkakaroon ng nationwide release ang Ma’ Rosa.

Sa July 6 na ang playdate ng award-winning movie na ito na nagbigay ng Cannes Best Actress kay Jaclyn Jose, na talaga namang nagugulat sa bago raw nitong popularity dahil kaliwa’t kanan nga ang mga nagnanais itong maka-piktyuran o makasama sa mga shows o projects. Ang tsika nga namin papa Ambet, may nakahanda na agad na project ang GMA 7 sa kanya kahit kasisimula pa lang ng bago niyang A1 Ko Sa Iyo show.

Kaya hindi na tayo maghihintay until December dahil this July ay ipapalabas na ito. Nabanggit kasi ni Jane (Jaclyn) sa presscon ng A1 Ko Sa Iyo dati na may balak silang isali ang Ma’ Rosa sa taunang Metro Manila Film Festival.

Masyado nang matagal at baka mawala na ang interes ng marami kung sa film fest pa ito ipapalabas, ‘di ba papa Ambet?

So, magkikita tayo sa mga sinehan come July 6 for Ma’ Rosa?

*****

Enchong Dee magkaka-box-office hit sa ‘I Love You To Death’ movie

Hmmm. . . May palagay akong makaka-iskor na ng box-office hit movie niya si Enchong Dee.

Ito kasi ang leading man ngayon ni Kiray Celis sa Regal movie nilang I Love You To Death.

Silang dalawa lang ang major stars ng movie at naka-depende ang success nito sa natamong huge success ng launching movie ni Kiray with Solenn Heussaff and Derek Ramsay na Love is Blind.

Certified hit yun at dahil wala pang ganun na matatawag si Enchong despite his being the leading man to many actresses at naging parte pa siya ng ilang certified hit movies, ito pa lang ang masasabing movie niya talaga na ka-level ang isang artista na gaya ni Kiray.

Kaya dapat silang magsipag mag-promote at gumawa ng gimik dahil sa totoo lang napakaganda ng trailer ng movie at sobrang nakakatawa.

Ngayong buwan na ito mapapanood.