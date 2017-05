Rachel Peters, kaya kayang maging Miss U?

Although isa siyang Fil-Brit beauty, pero laking Bicol si Rachel na isa sa early faves na nasabing prestigious beauty pageant na ginanap sa Araneta Coliseum nitong April 30.

Malaking hamon ito sa Pinay beauty dahil sa kabila ng pagiging top 6 ni Maxine Medina sa nakaraang Miss Universe, marami ang umaasa na muling masusungkit ng Philippines ang most-coveted beauty title and crown following the tradition of Gloria Diaz, Margie Moran and Pia Wurtzbach.

Nagulat man si Rachel sa announcement na siya ang nakakuha ng top title, pero halata namang isa siya sa crowd’s fave lalo na nang maayos niyang nasagot ang tanong sa Q & A portion.

In fairness, marami ang magaganda at matatalino sa batch ng Bb. Pilipinas candidates ngayon na nagpapatunay lamang na pagdating sa pagandahan, topnotch pa rin ang ating bansa.

Ang iba pang title holders para sa taong ito ay sina: Nelda Ibe – Bb. Pilipinas Globe, Ma. Angelica de Leon – Bb. Pilipinas International, Chanel Olive Thomas – Bb. Pilipinas SupraNatural, Katarina Rodriguez – Bb. Pilipinas Intercontinental, at Elizabeth Durado Clenci – Bb. Pilipinas Grand International.

Samantala, sina Charmaine Elima at Kristel Guelos naman ang tinanghal na first runner-up and second runner-up, respectively.

Si Ms. Pia at Xian Lim ang nag-host sa nasabing affair samantalang ang teen heartthrob namang si Daniel Padilla ang nag-serenade sa mga kandidata.

****

Ano nga ba ang nararamdaman ni Diego Loyzaga na finally ay nagsimula na ang kauna-unahan niyang pagbibida sa isang teleserye, ang “Pusong Ligaw” ng Kapamilya network nitong Lunes, April 29?

Kung matatandaan, dumaan ang Kapamilya actor isa isang matinding personal na problema tungkol sa relasyon niya sa kanyang amang si Cesar Montano na sa palagay niya noon ay magiging hadlang upang bigyan siya ng isang teleserye ng ABS-CBN.

Aniya, “To be honest po, gusto niyo ba talagang malaman ang katotohanan?

“Hindi ko po talaga ini-expect na mangyayari ito.

“Hindi ko ini-expect na matutuloy ito, hindi ko ini-expect na aabot ako dito.”

Bakit nga ba hindi niya inaasahan na matutuloy ang proyektong ito kasama ang kanyang ka-loveteam na si Sofia Andres?

Pahayag pa rin niya, “Well, dahil nga doon sa mga pagsubok, sa mga pagsubok na pinagdaanan ko nitong mga nakaraang buwan at taon.

“Siyempre, mga personal issues ang mga yun, at sigurado naman na alam niyo kung ano ang mga yon.

“So, nawala lang po sa isip ko yong paghihintay ng mga teleserye, nagulo lang ako nang konti, pero, I’m very, very happy to be here.

“I’m very happy with my life na andito na ako.

“Alam niyo yon – there’s nothing to be upset about, to be sad about.

“Ang nakalipas ay nakalipas na.

“Masaya na ako kung nasaan ako ngayon, at happy talaga ako na kasama ko ang mga ito.

“Ang galing!”

Kumusta naman siya ngayon?

Sa tingin ba niya, natuldukan na ang mga isyung yon sa kanyang buhay?

“Ah, me? I’m good.

“There’s… I’m busy… I’m busy doing with what I love.

“This is my craft, heto ang puhunan ng buhay namin.

“Ito talaga ang ginagawa ng isang artista – magkayod, magsikap para sa sarili, para sa pamilya.

“So, in general, I am very, very good.

“But, if you’re talking about the issue we’re talking about in the past, hindi na siya issue sa akin.

“Kung tinatanong kung naayos man o hindi, basta sabihin na lang natin na iwan na lang natin siya doon sa past.

“Tapos na ang isyu na yun at ang ginagawa ko ngayon, araw-araw na nagtarabaho, at happy ako sa ginagawa ko.”

Anyway, malaking bagay din daw si Sofia na laging nasa tabi niya noong mga panahon yon upang mas madali siyang makapag-move on sa kanyang pinagdaanan noon.

*****

Nagpahayag ng saloobin si Sarah Lahbati tungkol sa tax evasion complaint na kinakaharap ng kanyang partner na si Richard Gutierrez.

Si Richard ay na sinampahan ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue (BIR) kahapon, Biyernes, April 21 dahil diumano sa undeclared PhP39.6 million in sales noong 2012.

Maging ang kanyang kompanyang R. Gutz ay hindi rin diumano nakapag-file ng annual income tax return at dalawang quarterly value added tax returns sa parehong taon.

Ayon kay Sarah, “Ngayon ko lang nalaman. Wala akong alam.

“I don’t know anything. I was up at 6 o’clock (in the morning), I was out ‘tapos dire-diretso ang work ko today (April 21), so I have no idea.

“Kanina ko lang nalaman, but you know what, it happens to all celebrities, lagi silang tinitira.

“Lagi kasing nangyayari ‘to, e. Laging tinitira ang celebrities, and we pay all our taxes.

“I don’t wanna be negative ‘cause I know Richard will settle the issue, and settled it.

“So, just ask him about it.

“But it always happens, so it’s sad and annoying.”

Nagulat din daw siya na merong ganung isyu sa kanyang mahal sa buhay,

Aniya, “Yeah. I mean, kahit sino naman ay magugulat at saka…

“But, I know he will settle it.

“Yun.”

Wala naman daw silang natatanggap na anumang sulat mula sa BIR, ayon kay Sarah.

Tatawagan din niya si Richard pagkatapos ng nasabing presscon para mas maklaro pa niya ang isyu tungkol dito.

Pero, ayon sa ina ni Richard na si Anabelle Rama, ito raw ay isang uri ng harassment.

Ano ang masasabi niya tungkol dito?

Sabi ng 23-year-old dancer-actress, “I don’t disagree with her.

“I don’t wanna go political here, because it’s not my issue to answer, but I’m here for Chard, I’m here for him.

“I know he’s gonna go through this, dahil wala akong [alam na] ginagawang masama [si Richard].

“He pays his taxes and so, I don’t know why this is happening.”