Pwede bang ikaltas sa sweldo ang gastos sa visa? | Ano ang maximum term ng limited contract?

Atty. Barney, I’m a single mom and gave birth in the Philippines before going to Dubai. Can my daughter use the surname of his biological father? I read a law which allows the use of the father’s surname even if the parents are not legally married. Please help. – Aileen

According to Article 176 of the Family Code of the Philippines, illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. However, Republic Act No. 9255 amended this provision and thus illegitimate children may now use the surname of their father if their filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appearing in the civil register, or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father.

Following this rule, if the father has signed the birth certificate of your daughter, or if he has acknowledged your daughter in a public document or a private handwritten document, then your daughter can use his surname. Note that even if your daughter is carrying his surname, it will not give her a legitimate status. On the other hand, if the father will not recognize your daughter, she will have to use your surname and her middle name in the birth certificate must be left blank.

Divorce sa UAE

Atty. Barney, kasal po ako sa isang Korean at nais ko na pong maging legal ang aming paghihiwalay upang ako ay makapag asawa nang muli. Ano po ba ang batas hinggil sa divorce sa pagitan ng isang Filipino at foreigner? May mga narinig na po akong nakapag divorce dito sa UAE at sila ay nakapag asawang muli. Ano po ba ang aking mga options? – Karen

Ayon sa Article 26 ng Family Code of the Philippines at Executive Order No.227 ng 17 July 1987, kung ang isang Filipino na kasal sa isang foreigner at ang foreigner ay kumuha ng divorce na nagbibigay karapatan sa kanya upang makapag asawang muli, ang Filipino ay magiging malaya na rin upang magpakasal muli.

Kung ikaw ang kukuha ng divorce sa UAE o saan mang bansa na may divorce, ito ay hindi tatanggapin sa Pilipinas. Subalit kung ang kukuha ng divorce ay ang asawa mo na Korean, ito ay kikilalanin sa Pilipinas at ikaw ay malayang makapag asawa muli sa Pilipinas o kahit saan man.

Ang divorce decree na nakuha ng isang Filipino sa UAE ay magagamit upang makapag-asawa muli sa UAE o sa ibang bansa na may divorce, ngunit ang pangalawang kasal na iyon ay hindi kikilalanin sa Pilipinas.

Ayon sa Family Code, ang unang kasal ay hindi mawawalan ng bisa. Kung nais mong mag-asawa muli sa Pilipinas, ikaw ay kailangang magpetisyon ng annulment sa korte.

Pwede bang ikaltas sa sweldo ang gastos sa visa?

Atty. Barney, nagsubmit po ako ng resignation ayon sa nasasaad sa aking employment contract. Tinanggap naman po ito ng aking employer pero kailangan ko raw pong bayaran ang ginastos niya sa aking visa at plane ticket dahil wala pa raw po akong 2 taon sa kumpanya. Tama po ba ito? – Ross

Labag sa Article 6 ng Ministerial Order 52 of 1989 ang pagsingil sa empleyado ng mga ginastos ng kanyang employer para sa visa, plane ticket at iba pang mga recruitment expenses. Hindi ka rin dapat pagbayarin para sa inyong labor card.

Ano ang maximum term ng limited contract?

Atty. Barney, ano po ba ang maximum term ng isang limited contract? Dapat po ba itong tugma sa validity ng visa? – Candy

Ayon sa Article 38 ng Labor Code, ang limited contract ay hindi maaaring lumagpas ng 4 na taon. Kung magkakasundo ang magkabilang panig, ito ay maaaring i-renew ng panibagong 4 na taon o mas maiksing panahon. Ang validity ng visa ay kadalasang 2 o 3 taon at ito ay dapat i-renew upang maipagpatuloy mo ang natitirang panahon ng iyong limited contract.