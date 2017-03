Publiko ‘nakatutok’ pa rin kay Piolo Pascual

Pinagsaraduhan na nga yata ng pintuan sa pakikipagkaibigan sa kanyang mga kapwa lalaki si Piolo Pascual. Aba, eh, lahat na lang ng kilos niya ay binabantayan ng publiko!

Kapag may nakakita sa kanya na may kasamang mga lalaki, mabilis agad ang paghusga. Kapag nakipag-close naman siya sa kanyang kapwa artista ay ganu’n din ang napapala niya.

Parang walang naniniwala na basta close lang sila. Agad-agad, huhusgahan na siya, parang wala na siyang karapatang makipagkaibigan sa kanyang kauri. Ang ganu’ng kuwento ay paulit-ulit nang nararanasan ni Piolo.

Abang-abang ‘pag may time ang peg ng mga taong walang magawa. Waiting ang lahat para makakita ng butas. Pero walang nahihita ang mga usisero sa kanya.

Granting na ganu’n nga siya sa iniisip ng marami. Para sa kapakanan lang ng argumento, e, kung sa ganu’n siya, ano naman ang magagawa natin? Kung maligaya siya sa buhay niya, e, ano naman ngayon kung bakit wala pa rin siyang asawa? Hindi naman krimen ‘yun.

Pero walang keber ang maraming kababaihan kesehodang kuwestiyonable man ang kasarian ni Piolo Pascual. Walang pakialam ang mga kababaihan sa kanyang pagkatao, basta gusto nila at kinakikiligan ang guwapong aktor na sa kahit anong anggulo mo titigan ay guwapo naman talaga.

Manigas na ang lahat na mga tsimoso at tsismosa! Piolo Pascual is Piolo Pascual! Ganern!

-o0o-

Pagiging ‘taklesa’ ni Kris Aquino, ikinaiirita ng marami

Sa isang umpukan ay nagkasama-sama ang mga personalidad na naging “biktima” ng kalokahan at kataklesan ni Kris Aquino. Magkakaiba ang tagpo pero si aktres-TV host lang ang sangkot sa mga anekdota.

Brand conscious kasi si Kris, alam na alam niya kung original, fake o class A lang ang gamit ng kanyang kaharap, hindi yata mabubuo ang kanyang araw hanggang hindi siya nakapambubusisi.

Sa isang party ay naka-table niya ang isang manager na dati nang meron, naka-gold Rolex ito. Nag-dialogue raw ang Tetay ng something like, “I know it’s original. What’s your business ba? 18K Rolex ang suot mo, who gave you that?”

Shock-boogie at napailing na lang ang manager, hindi na siya sinagot, pero parang dumilim ang kanyang paningin.

Ang ikalawa naman ay isang production designer ng isang sikat ng TV show, nakasuot ito ng mamahaling T-shirt, alam ng aktres na original ‘yun at hindi fake o class A lang.

Tinabihan niya ang PD, tapos tiningnan niya ang tarheta ng T-shirt. Confirmed na original nga raw ang suot niya, sabi ni Kris. Tumaas ang kilay ng PD, can afford siyang bumili ng ganu’n kamahal na T-shirt, ‘no!

“Nakakaloka siya, ano kaya ang happiness na nakukuha niya du’n? ‘Yun ba ang tunay na source of happiness niya? E, ano naman ang pakialam niya kung nakapagsusuot ng branded ang tao?” naiinis na kuwento ng isa pang nasa umpukan na minsan ay pinagdudahan din ni Kris Aquino kung original ba ang suot nitong shoes.

Bwahahahaha!

-o0o-

Hiwalayang Jason-Melai, intriga lang

Todo sa pag-deny ang kampo ni Jason Francisco sa umikot na kuwento na hiwalay na sila ng kanyang misis na si Melai Cantiveros dahil tamad-tamaran daw ang peg ng aktor. Hindi raw totoo ‘yun.

Maganda raw ang kanilang pagsasama, punum-puno ng pagmamahalan at respeto, kaya paano sila magkakahiwalay?

Gawa-gawa lang daw ang kuwento, mga istoryang walang basehan, biktima lang kuno ng personal na intriga ang mag-asawa dahil maganda nga ang kanilang pagsasama.

Kuwento ng isang nakakasama ni Jason, “Nakakagulat naman kasi ang mga kuwento na super-tamad daw siya, kaya nanghinawa na ang misis niya sa kanya. Masyado raw mabigat ang katawan niya, palaging ang wife lang niya ang nagpapakapagod sa pagtatrabaho.

“Hindi naman totoo ‘yun, may mga projects din naman siya, nagkataon lang na mas visible si Melai. Hindi rin totoo na para pakinabangan naman siya, e, siya na lang ang nag-aalaga ng anak nila.

“Ano ba naman ‘yan? May tagapag-alaga naman ang anak nila, may yaya, kaya sobrang pangmamaliit naman kay Jason ang mga kuwentong naglabasan.

“Walang ganu’n, hindi totoo ‘yun,” madiin pang paliwanag ng isang malapit kay Jason Francisco.

May mga naiinggit lang daw sa magandang pagsasama ng mag-asawa, dahil nu’ng una pa lang ay marami nang nagsasabing hindi sila magtatagal, pero hanggang ngayon ay maayos pa rin ang kanilang pagsasama.

‘Yun naman pala, eh!