Up to this time, Joshua Garcia is still quiet when told that he’s the next John Lloyd Cruz in the acting department.

Ito ay matapos niyang magpakita ng galing sa pag-arte sa Star Cinema’s Metro Manila Filmfest 2016 entry na “Vince & Kath & James”, at sa ongoing teleserye na “The Greatest Love.”

Pahayag niya ng makausap namin siya sa Thanksgiving presscon para sa 25th anniversary ng Star Magic kung saan siya ay contract artist, “Para sa akin, nahihiya talaga ako.

“Unang-una, napakagaling ni John Lloyd.

“Sobrang nakaka-pressure na naku-compare ako kay John Lloyd.”

But then, John Lloyd once told some reporters na when he was Joshua’s age, hindi raw siya ganun kagaling which means na mas nauna siyang naging magaling kaysa sa kanyang iniidolo.

How does he feels about this?

“Talaga? Thank you na nasasabi niya ‘yon. Thank you.

“Yong expectations kasi sa akin ng tao, baka hindi ko magawa kung ano ang gusto nila sa akin.

“Yong sa akin, kung ano na lang ang ibinibigay nila sa akin, sila na po ang bahala,” sabi niya.

Pero, the truth is, gusto rin daw niyang sundan ang yapak ng award-winning actor.

Aniya “Gusto ko, gusto kong sumunod sa yapak niya.

“Pero, sana ay maalaala ako ng mga tao bilang si Joshua kasi sobrang ikakasaya ko ‘yon.

“Iba talaga kapag si Kuya John Lloyd, e.

“Kaya ‘pag sinasabi nila na ganun, speechless na lang ako.

“Nakakahiya sa kanya kapag sinasabi ng tao na ako ‘yong next John Lloyd.

“Kaya, kapag nakikita ko siya, nahihiya nga ako, ‘Hello po, Kuya’.”

Sa kabilang banda, ramdam na rin daw niya ang tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon lalo na nga’t sunud-sunod ang kanyang projects.

Sabi ng Kapamilya young actor, “Yes, ramdam na ramdam ko po.

“Masaya ako, sobra kasi ang tagal kong hinintay ‘to, e.

“Ang daming dumarating, ‘tapos ‘yong roles pa na sumasakto sa akin, ang ganda.

“Timing lang talaga, perfect timing.”

Muli nga niyang pinahanga ang manonood sa katatapos pa lang na episode ng “Maalaala Mo Kaya,” kung saan ay katambal niya ang close friend niya ngayong si Julia Barretto.

* * *

Many would like to know if phenomenal star Maine Mendoza feels a big pressure as she is involved in her first-ever primetime series in GMA 7 which “Destined To Be Yours” with screen partner Alden Richards.

Lalo na nga’t isang napakalaking tagumpay ang kalyeserye nila sa “Eat Bulaga!” at ang first movie nila together na “Imagine You and Me.”

Pabirong pahayag ni Maine, “No, I don’t feel any pressure.

“Kasi po, excitement po ang nararamdaman ko ngayon lalo na’t first time naming nakita ‘yong trailer at music video.

“So, pareho kaming nae-excite ni Alden na makita kung ano ba ‘yong kinalabasan nang ginawa namin.”

Hindi ba siya nahirapan sa taping lalo na’t nasa bundok ang karamihan ng kanilang mga eksena? Nagdudusa ba siya dahil maraming bago sa kanyang ginagawa ngayon?

Aniya, “Well, hindi naman dusa.

“Siguro, challenging na lang lalo na ‘yong pagti-taping doon sa bundok.

“Kasi, napansin ko lang ‘yong hirap, kasi sa puyat naman, sanay naman akong magpuyat.

“Pero, iba po ‘yong may gagawin ka the next day dahil after taping kailangan pa naming mag-Bulaga ni Alden.

“Siguro, ‘yon po ang biggest adjustment na kailangang gawin ko, kasi walang tulog, walang pahinga, pero laban lang ng laban kahit walang kalaban.”

Handa rin naman daw siya sa mga paghuhusga na maaaring ipukol sa kanyang akting ng mga netizens.

At, pinaghandaan naman daw niya talaga ito katulad ng acting workshop nila ni Alden.

“Yes po, nag-workshop.

“Naku, kahit anuman po ang gawin ko, e, may nasasabi naman po ang tao.

“Basta dito, ginawa ko naman ang best ko, ginagawa ko ang best ko, kaya feeling ko ay okey na ako.

“Basta satisfied ako sa acting ko.”

Kumusta naman ang pagpapakilig nila sa mga tao?

Sa palagay ba niya ay mas maramdaman ito kumpara sa nakaraang pagsasama nila ni Alden?

Paliwanag ng Kapuso actress, “Well, natural naman pong lumabas sa amin.

“Kasi po, parang the more na ie-effortan namin, parang mas fake ‘yong kinalalabasan, ‘yong nakikita ng tao.

“So, dito, ganun din po, natural lang kami.

“Kung ano ang kailangan sa eksena, ‘yon din ang gagawin namin.

“Kung lumabas na nakakakilig, then, okey.”

Dahil tungkol sa destiny ang kanilang teleserye, sumagi man lang ba sa isip niya na baka nga naka-destined silang dalawa ni Pambansang Bae sa totoong-buhay?

Diretsong sagot ni Maine, “Well, naiisip ko rin po talaga.

“Kasi, hindi naman siguro…”

Gaano niya kadalas maisip?

“Siguro, mga 24 times a day.

“Naiisip ko talaga kasi, siguro ay hindi naman ako mapupunta dito kung hindi din naman kami nagkakilala ni Alden.

“So, yes po, puwede po.”

Sa February 27 na magsisimula ang world premiere ng “Destined To Be Yours” sa GMA 7.

* * *

“The Better Half” lead actor Carlo Aquino insists na hindi naman daw pinagseselosan ng kanyang long-time girlfriend na si Kristine Nieto ang closeness nila ngayon ng kanyang former girlfriend na si Angelica Panganiban.

Aminado ang Kapamilya actor na miyembro sila ni Angge ng isang viber group kung saan madalas silang magkayayaang lumabas at magsama-sama kasama si Kristine.

Aniya, “Okey din naman sa kanya.

“She’s very understanding.

“Barkada na rin nga kami.

“Maging sa sweet scenes ko sa serye, hindi rin siya nagseselos.

“Ganun din lang naman yun, e.

“Sabi ko sa kanya, kung gusto mong basahin, basahin. Naiintindihan din naman niya.”

Wala pa ba siyang planong magpakasal? They’re been living together for years now.

Sabi ni Carlo, “Wala pa, e.

“Mag-iipon muna.

“Marami pa kaming plano, like nag-aaral siya ngayon ng Culinary then, sunod nun, baka magtayo kami ng restaurant.”

What about a child bago ang kasalan blues?

Saad niya, “Wala pa.

“Kasi, usually nga, nagkikita kami pag-uwi ko na ng galing sa taping.

“Pag-uwi ko naman, papasok naman siya ng school kung saan kumukuha siya ng Culinary Arts.”

Sa tingin ba niya mas matagumpay ang kanyang relasyon ngayon dahil hindi na showbiz ang kanyang partner?

Ayon sa award-winning actor, “Kahit sa showbiz, o non-showbiz, ang importante lang ay totoo.

“At alam mong mahal niyo ang isa’t isa.

“Yun lang yun, at naiintindihan ang trabaho.”

By: Glenn Regondola