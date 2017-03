Piolo Pascual napikon sa mga LizQuen fans

Halatang inis si Piolo Pascual sa mga nagbigay ng kakaibang kulay tungkol sa naging pahayag niya kay Liza Soberano.

Iba kasi ang naging interpretation ng netizens nang sabihin niya sa Gandang Gabi, Vice! na gusto niyang makatrabaho ang Kapamilya teen actress. Parang ang lumalabas ay gusto niya si Liza kaya maraming negative comments ang kanyang nabasa lalo na siyempre sa mga LizQuen fans.

Kaya nga, bumalik raw siya sa Instagram para linawin ang kanyang sinabi at kahit paano’y maipagtanggol niya ang kanyang sarili.

Sabi ni Papa P. sa isang interview sa nakaraang 24th Star Magic Anniversary sa ASAP, “Na-bother ako, bumalik ako sa Instagram dahil kailangan.

“May nagta-tag sa akin, inaaway ako kasi I think my answer was taken out of context.

“Parang ang gusto nilang sabihin ay gusto ko raw si Liza kasi mas bata, ganito, ganon.

“Sabi ko, you know, hindi naman ako masalita, eh.

“Yung walang magawang netizens na would say things na hindi na nila iniisip na masakit minsan.

“Minsan mapipikon ka talaga, eh.”

Kaya pala, sa production number ng Star Magic talents kung saan halos magkatabi sila nina Piolo at LizQuen ay halatang parang naiilang si Papa P.

Aniya, “Kaya tuloy, parang nakakailang kapag nakikita ko ang dalawa tulad kanina.”

Pero, nag-apologize na rin naman daw siya kina Liza at Enrique dahil ayon na rin sa kanya, hindi siya mandadawit ng ibang tao para sa ikakaunlad ng kanyang career.

Paano nga naman niya gagawin yun, e, isa siya sa pinaka-matagumpay na aktor sa panahon ngayon, ‘di ba?

Yun nga, the gentleman that he is, nilapitan niya ang dalawa para humingi ng sorry.

At ikinatuwa pa nga niya nang lumapit din sa kanya si Liza para sabihing nakarating na nga raw sa kanya ang pagsu-sorry niya and to make him feel assured na wala yun at hindi sila apektado.

Just the same, hindi pa rin maiwasan ni Papa P. ang magpost ng kanyang sentiyemento sa IG kahit halos tatlong buwan na niyang itinigil ang maging aktibo sa social media.

Pero, dahil kinakailangan niyang iprisinta ang kanyang side, ito ang naging outlet niya bukod sa personal niyang paghingi ng paumanhin kina Enrique at Liza.

Sa kabilang banda naman, nang malaman ni Liza mula sa kanyang handler ang dilemma na ito ni Piolo ay lumapit din siya rito upang i-assure na wala sa kanya yun. In fact, kinausap na nga raw niya ang kanyang fans na tigilan na ang negatibong komento o pasaring sa kanya.

E, ‘di wow.

*****

JaDine magdaraos ng monthsary sa Greece

Sa kabila ng super lamig na location, hot na hot pa rin ang dating ni James Reid sa isang dance video na naka-upload ngayon sa social media. Hindi nga niya sinabi kung saan ito kinunan pero makikita na nasa isang bundok sila na halos matakpan na ng snow ang kapaligiran.

Back up niya ang G Force dancers kung saan ang kanta ni Drake na One Dance ang binigyan nila ng interpretation.

Balot man ng jacket si James na naka-cap at naka-shorts with matching long socks, pero ang sexy-sexy niyang sumayaw.

Marami ang nanghihinayang na hindi kasama si Nadine Lustre sa dance number na yun na kinunan din sa isang wooden bridge dahil nakapa-romantic ng lugar. Wala rin kasing binanggit

si James kung kasama niya ito habang ginagawa ang nasabing video.

Wala ring makakapagsabi kung ito ba ay bahagi ng latest soap opera nilang Til I Met You na balita ngang sa picturesque Greece din kukunan ang ilang mahahalagang eksena. O, kung ito ba ay isang dance video para sa kanyang susunod na album na napabalitang nire-record na niya.

Nakakailang-libo nang retweets at likes ang video na ito at patuloy na nagiging viral sa social media.

Anyway, sa ibang banda, marami rin nga ang nagsasabi na bongga rin talagang mag-celebrate ng kanilang monthsary ang JaDine dahil lagi itong nasa abroad.

Kung matatandaan, yung first few monthsaries nila ay sinilebreyt nila sa ibang bansa dahil nagkataon naman na meron silang JaDine In Love concert. Nag-side trip pa nga sila sa Paris para mas maging romantiko ang kanilang selebrasyon.

And this time, aba, sa historical Greece sila magdaraos ng kanilang 6th monthsary dahil nga magti-taping sila dun. Very significant din para sa kanila ang bansang ito dahil dito matatagpuan ang mga Goddess and God of Love noong unang panahon.

Ibig sabihin, laging may symbolism ang kanilang buwanang anibesaryo na mas lalo pang nagpapatingkad sa kanilang pagmamahalan.

Excited ang lahat na malaman kung ano ang magiging gift nila to each other dahil every monthsary nila ay may kanya-kanya silang paandar para ipadama ang kanilang pag-ibig.

By the way, nagkaroon din pala ng breather sa isa’t isa ang dalawa dahil bago pa magsimula ang kanilang taping ay nagkanya-kanya silang bakasyon kung kaya mas lalo nilang na-miss ang isa’t isa.

Yun na!

*****

Mundo ng showbiz nabulabog na rin ni Duterte

Nababahala ngayon ang showbiz dahil sa all-out anti-drug campaign ni President Rodrigo Duterte.

Ang showbiz kasi ang kilala bilang isang malawak na market sa transaksiyong ito dahil sa kakayahan ng mga celebrity na makabili ng anumang klaseng drugs na gusto nilang i-take. Malawak rin ang posibilidad na marami ang sangkot sa pagbebenta nito dahil bukod sa easy prey nga ang mga taga-showbiz, malaking negosyo rin ito sa may mga fund.

Inilabas na ni President Duterte ang mahabang listahan na involved ang maraming public and government officials, military and police personnel, pero wala pa sa listahan niya ang mga nasa showbiz.

Meron daw TV personalities, TV executives at ilang showbiz celebs ang involved sa pagprotekta ng drug lords o yung may direktang involvement sa drug trafficking, pero hindi pa ito kasama sa inihayag na niya. Maaaring ipinapa-verify pa niya ang validity ng reports.

Seryosong usapan ito kung kaya marami sa mga taga-showbiz ang nagtatanung-tanong kung sino ba ang itinuturing ni President Duterte.

Wala rin kaming alam, o malisya sa parteng ito, pero kung ang ating pangulo na mismo ang nagbigay ng babala, ibig sabihin ay may bahid ito ng katotohanan.

Hindi na bago sa mga taga-showbiz ang masangkot sa mga illegal na gawain dahil ilan na nga ba sa ating mga celebrity ang nakulong dahil sa illegal possession of firearms at drugs, dahil napatunayang kidnapper o na-involved sa money laundering, fraud at misused of public funds.

For sure, kung sinumang showbiz personalities na feeling nila ay parte sila ng watch list ng PNP, hindi na mapakali ang mga ito sa kanilang kinauupuan at umiikot na ang tumbong kung ano ba ang dapat nilang gawin sa mga susunod na araw.

Ito ang kabilang mukha ng showbiz, ‘ika nga.