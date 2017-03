Pinakabagong child sensation

Child Sensation ngayon kung tawagin ang binigyan ng Special Jury Award sa nakaraang Metro Manila Fim Festival na si Rhed Bustamante para sa pelikulang “Seklusyon”.

Kakaiba ang ipinakitang gilas sa pag-arte ng nine-year old child star, nasilat lang siya ng napakahusay ring pagganap ni Irma Adlawan (Oro), pero sa aminin at sa hindi, kinabog ng bata sa aktingan si Nora Aunor (Kabisera) at Eugene Domingo (Ang Babae sa Septic Tank 2).

Nakapanghihinayang na hindi ma-recognize ang kahusayan sa pagganap ni Rhen sa pelikula ni Direk Erik Matti, kaya tama lang na mag-win siya ng Special Jury Award!

“Nu’ng tinawag po ang pangalan ko, hindi ko po alam kung saan ako dadaan kaya pabalik-balik po ako. Nu’ng nasa harapan na po ako ng microphone, nakalimutan ko na po ang ihinanda kong speech. Puro pasasalamat sana po ‘yun sa mga taong nakasama ko at tumulong po sa akin sa pelikula. Sa sobrang nerbisyos ko po, si Direk Erik Matti lang ang napasalamatan ko,” batang-bata ang dating habang nagkukuwento si Rhed.

Ano naman ang masasabi niya sa chikang tinalo niya nang bonggan-bongga ang nag-iisang Superstar ng Pelikulang Pilipino?

“Wala po sa isip ko ‘yun, basta kung ano lang po ang sinabi sa akin ni Direk Erik na acting, ‘yun lang po ang ginawa ko. Sabi nga po nila, maganda raw ang acting ko sa “Seklusyon”. Maraming salamat po sa kanila pero wala po talaga sa isip ko ‘yun,” napaka-clueless na reaksiyon ni Rhed Bustamante na walang kamalay-malay na iniintriga na siya. Ha! Ha! Ha! Ha!

-o0o-

Marami ang tuwang-tuwa sa pagiging responsible ni Jericho Rosales na kahit pa hayahay na sa buhay ay hindi dinapuan ng amnesia.

People close to him would describe Echo as walang kadamut-damot, generous, kaya naman lalo pang namamayagpag ang kanyang career.

Sa kanyang kabataan ay nagkaroon siya ng anak, isang responsibilidad na para sa ibang kalalakihan ay isang malaking problema para sa babae, pero ibahin daw natin ang isang Jericho Rosales.

“Du’n naman kami saludo kay Jing (as people close to him would call Jericho), hindi siya nakalilimot sa mga taong naging bahagi ng buhay niya nu’ng struggling young actor pa lang siya.

“Relatives, friends, lalo na ang mismong family niya! Nakakatuwa dahil ang dami-dami naming kilalang artista na kapag meron na, e, wala na, nagbabago na!

“Pero siya, kahit yata wala nang matira sa kanya, e, sige lang, dahil ang mahalaga sa kanya, e, ang makapagpasaya ng mga tao sa paligid niya,” nagmamalaking kuwento ng isang malapit sa aktor.

Maganda ang kanyang career, bukod sa pinagbibidahan niyang serye ay marami siyang raket, madalas siyang mapanood sa mga TVC. One of which ay kasama pa ang kanyang binatilyong anak.

“Mas marami pang darating na suwerte sa kanya, kasi nga, hindi siya maramot. Lagi siyang tumutulong sa mga taong part ng buhay niya. Saka hindi maangas ang taong ‘yun! Wala siyang kayabang-yabang sa katawan.

“Alam n’yo bang hanggang ngayon, e, dinadalaw niya pa rin ang mga dating nakatrabaho niya nu’ng hindi pa siya artista? Naku, hindi siya nagsasabi kung kailan siya darating, basta bigla na lang siyang sumusulpot! Wala siyang amnesia!” papuri pa sa aktor ng aming kausap.

Totoo, mga kabayan, kung ano ang itinanim mo, ‘yun din ang aanihin mo. Kaya naman ani na lang nang ani ngayon ng kanyang mga itinamin noon si Jericho Rosales.

-o0o-

Nakakuwentuhan namin ang ilang madalas na nakakasama sa line of work ng JaDine. Mutual respect ang una nilang nakikitang dahilan kung bakit matatag ang tambalan nina James Reid at Nadine Lustre on and off cam.

Hindi perfect si James, pero marespeto siya sa pamilya ni Nadine, walang kaangas-angas ang bagets. Wala itong pinipiling kausap, walang ordinary at special, nakikita ‘yun ng pamilya ni Nadine.

“Alam mong sobrang nagmamahalan sila, pero hindi sila ‘yung klase na nagpa-public display of attention. Feel na feel ng mga tao sa paligid ang love at respect nila sa isa’t isa.

“Magaling mag-alaga ng boyfriend si Nadine, talagang inaasikaso niya si James, pero nasa tamang paraan ‘yun. Hindi sila nagpi-PDA, walang ganu’n.

“Ganu’n din si James, matindi ring mag-alaga. May sincerity, galing sa puso talaga ang mga ginagawa at ipinakikita niya, kaya botong-boto sa kanya ang family ni Nadine,” kinikilig na kuwento ng aming kausap.

Work-to-death ang magka-loveteam, meron silang mga priority sa buhay, hindi nila hinahaluan ng kung anu-ano ang kanilang profession.

“Sila ‘yung klase ng mga artista na kung work, work lang talaga sila, nagbibigayan sila ng panahon sa isa’t isa para makapagpahinga. Pareho kasi silang pagod at puyat, wala sa bokabularyo nila ang mang-abala ng isa’t isa. Hindi sila mga pabebe.

“Usapan nila ‘yun. Kapag oras ng rest, walang mangungulit. Kapag nakabawi na sila sa puyat at pagod, kulay pink na naman ang paligid nila. Para silang hindi nagkita nang ilang taon,” kinikilig pa ring kuwento ng aming kausap.

Aba, kakaiba sila, ha, nandu’n ang love at respect. Hindi na nakapagtataka kung magtagal man sila at mauwi sa kasalan ang relasyon nina James Reid at Nadine Lustre.

By: Japs Gersin