Kasalang Paul Jake at Kaye

Last December 9, 2016 ay ikinasal ang ex-PBB housemate na si Paul Jake Castillo sa Kapamilya actress na si Kaye Abad na ginanap sa Pedro Calungsod Chapel in Cebu City, ang hometown ng mister na ngayon ni Kaye.

Ngayong kasal na sina Paul Jake at Kaye, sinabi ng huli na sa Cebu na umano sila magbi-base at magbubuo ng pamilya.

May mga negosyo sa Cebu ang pamilya ni Paul Jake.

Matutulad si Kaye sa singer-actress na si Donna Cruz na nung ito’y ikasal at mag-asawa kay Dr. Yong Larrazabal na taga Cebu ay doon na rin sila nag-base. Nasa peak ang career ni Donna noon nang siya’y mag-asawa pero hindi niya ito pinagsisihan dahil masayang-masaya ang kanilang pagsasama kapiling ang kanilang mga anak.

xxxxxxxxx

Rosanna Roces, dalawang beses nagpakasal!

It was in February this year nang i-anunsyo ni Rosanna Roces na siya’y magpapakasal sa kanyang lesbian lover na si Blessy Arias na una niyang nakarelasyon when she was fifteen years old.

Ayon kay Osang (Rosanna), bigla umanong nag-disappear si Blessy nang siya’y magkaroon ng anak, ang kanyang panganay na si Grace. Ang akala umano ni Blessy ay mahal ni Osang ang ama ni Grace kaya ito naglaho sa kanyang paningan. Pero pagkaraan ng mahigit dalawang dekada, muling nag-krus ang landas nina Osang at Blessy at magmula noon ay inseparable na ang dalawa hanggang sa sila’y mag-desisyon na magsama hanggang sa kanilang pagpapakasal.

It was in September this year nang magpakasal sa Canada sina Osang at Blessy na sinundan ng muli nilang pagpapakasal sa Pilipinas last December 10 na ginanap sa Alexa’s Garden in Antipolo City na kung saan tumayong principal sponsors sina Nora Aunor at Direk Adolf Felix at kung saan din dumalo ang ibang kaibigan ni Osang sa showbiz including her good friend (during her Startalk days) na si Butch Francisco.

Since hindi recognized ang same sex marriage sa Pilipinas, ceremonial wedding lamang lalabas ang wedding ceremony last December 10 in Antipolo.

Aminado si Osang na magmula nang muli silang magsama ni Blessy ay tinalikuran na umano niya ang kanyang mga bisyo sa paninigarilyo at pag-inom.

Si Osang ay kasal sa non-showbiz guy na si Tito Molina pero matagal na silang hiwalay at annulled na rin ang kanilang kasal.

xxxxxxxxx

Mrs. Trevor Magallanes na rin ang “Booba” star na si Rufa Mae Quinto magmula nang sila’y ikasal ng US-based Filipino-American na si Trevor Magallanes last November 25 na ginanap sa isang events Place along Libis, Quezon City.

Malapit na ring isilang ni Rufa Mae ang kanilang magiging first baby ni Trevor na siyang kukumpleto sa kanilang pagsasama bilang isang pamilya.

Trevor is nine years Rufa Mae’s junior pero hindi isyu sa mag-asawa ang siyam na taong age gap dahil ang mahalaga ay nagmamahalan at nagkakaunawaan silang dalawa.

Sa San Francisco, California naka-base si Trevor at ang pamilya nito. May bahay din sa SFO si Rufa Mae.

Hindi pa sigurado kung sa Amerika isisilang ni Rufa Mae ang kanilang magiging unang supling ni Trevor o dito sa Pilipinas na si Baby Alexandria.

xxxxxxxxxx

Plano sanang mag-spend ng Christmas sa Bethlehem ang mag-asawang Vic Sotto at Pauleen Luna pero hindi na ito matutuloy dahil gusto ng mag-asawa na sa Pilipinas na mag-Pasko kasama ang kanilang respective families laluna ang mga anak at mga apo ni Bossing (Vic).

Although naghihintay pa rin ang mag-asawang Bossing at Pauleen ng kanilang magiging first baby, masaya ang kanilang pagsasama dahil nabiyayaan na naman si Bossing ng bagong apo (ng mag-asawang Oyo Sotto at Kristine Hermosa).

Apat na ang apo ni Bossing kina Oyo at Kristine at dalawa naman sa kanyang panganay na si Danica Sotto at mister nitong si Mark Pingris.

Ang isa pang dahilan kung bakit hindi makaalis this Christmas ang mag-asawang Bossing (Vic) at Pauleen ay dahil ikakasal ang bunsong anak ni Bossing (kay Angela Luz) na si Paulina Sotto sa kanyang non-showbiz fiancé na si Jed Llanes on January 1, 2017, Bagong Taon.

Si Bossing ay may apat na anak sa tatlong magkakaibang babae – dalawa sa ex-wife niyang si Dina Bonnevie na sina Danica at Oyo, isa kay Coney Reyes na si Vico Sotto at isa rin kay Angela Luz na si Paulina Sotto. Hindi naman siya nagkaroon ng anak sa iba niyang nakarelasyon noon tulad nina Chiqui Hollmanm Christine Jacob, Pia Guanio, at iba pa.

xxxxxxxxx

Hindi na magiging malamig ang Pasko sa singer-actress na si Sunshine Cruz dahil meron na siyang Macky Mathay sa kanyang buhay ngayon.

Aminado si Sunshine na magmula nang sila’y magkahiwalay nang kanyang ex-husband na si Cesar Montano ay parating ang tatlo niyang anak na sina Angelina, Sam at Cheska lamang ang kanyang kasa-kasama.

Hindi ikinakaila ni Sunshine na muling nagkaroon ng kulay ang kanyang paligid nang dumating ang half-brother ng kanyang kaibigan na si Ara Mina na inaasahan niyang magla-last forever ang kanilang relasyon.

“Marami pang dapat ayusin sa aming dalawa dahil pareho pa kaming hindi totally free sa aming previous marriages but in time, pareho kaming umaasa na magiging maayos ang lahat hindi lamang sa aming dalawa kundi maging sa aming respective ex-partners,” ani Sunshine na ibang-iba ngayon ang glow ng mukha magmula nang dumating si Mathay.

Ang maganda pa, kasundung-kasundo si Macky ng tatlong anak ni Sunshine at ganoon din naman ang inaasahan ni Sunshine sa tatlong anak ni Macky sa kanyang ex-wife na si Camille Farinas, anak ni Cong. Rudy Farinas ng Ilocos Norte.

xxxxxxxxx

Napaka-pampered ng mga kandidata ng 2016 Miss Universe dahil isa-isa na silang nagsisidatingan sa Pilipinas para makapamasyal sa iba’t ibang magagandang lugar ng ating bansa. Pagkaraan ng ilang araw na pamamasyal sa mga lugar tulad ng Cebu, Davao, Iloilo, Vigan, Palawan, Baguio at iba pa ay muli silang bumabalik sa kanilang respective countries. Nakatakda naman silang bumalik ng Pilipinas sa Enero 13, 2017 in preparation sa Miss Universe pageant na gaganapin sa MOA Arena on January 30, 2017.

Si Steve Harvey pa rin ang maghu-host ng event with a Filipina co-host pero ayaw pa nilang i-reveal kung sino ito. Pero lumulutang ang pangalan ng international model na si Joey Mead. May mga nagsasabi ring isa si Bruno Mars sa naimbitahang mag-perform sa pageant night on January 30 bagay na ayaw pang kumpirmahin ni DOT Sec. Wanda Teo.

Si former Vigan, Ilocos Sur Chavit Singson man ang sumagot sa magaganap na Miss Universe expenses pageant sa Pilipinas, naniniwala ang businessman-politician na malaki ang maitutulong sa ating turismo at ekonomiya ang pagdaraos sa Pilipinas ng pinakamalaking beauty pageant sa buong mundo sa ikatlong pagkakataon.

xxxxxxxxxx

Sinorpresa ng Brazilian-Japanese model-turned-actor/businessman na si Fabio Ide ang kanyang girlfriend na si Bianca Manalo ng isang round-trip ticket to Brazil sa kanyang ika-28th birthday last November 28.

Sa Brazil magpapalipas ng Pasko ang magkasintahang Fabio at Bianca kapiling ang pamilya ng una. First time na dadalhin ni Fabio sa kanyang hometown sa Sao Paolo, Brazil si Bianca para ito’y ipakilala sa kanyang pamilya.

Ang magkasintahan ay magkasama ring nagbakasyon sa Europe at sa South Africa this year.

Samantala, tanggap ni Bianca na may three-year old daughter si Fabio kay Denisse Oca, ang panganay na anak ng character actress na si Melissa Mendez, si Danielle Mikayla.

Maraming beses na ring nakita at nakasama ni Bianca ang bata.