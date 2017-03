Paolo Ballesteros mali-link kay Dennis Trillo

Ipinagmamalaki ni papa Ryan ang magagandang tanawin sa Ilocos Sur na dapat makita at mapuntahan ng mga turista.

Knows ni papa Ryan na may kinalaman ang kanyang tatay na si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaya matutuloy ang pagdaraos ng Miss Universe 2016 sa Mall of Asia Arena.

Nagbiro siya na kayang-kaya ni papa Chavit na magbigay ng US$6 million dollars para sa US$12 million dollars na kailangan na budget ng Miss Universe 2016.

*****

Anne Curtis malabong ma-link kay Dennis Trillo

Malabo na i-link sa isa’t isa sina Anne at Dennis dahil in love na in love ang dalaga sa kanyang boyfriend na si Erwan Heusaff.

Going strong naman ang relasyon ni Dennis kay Jennylyn Mercado at sa kanilang tatlo, si Paolo lang ang single and ready to mingle.

Maliban sa pagiging binatang ama, wala tayong nababalitaan tungkol sa lovelife ni Paolo dahil very secretive siya. At least, na-prove ni Paolo na kahit public property ito, may private life pa rin siya.

*****

Sexy photos nina BB Gandanghari at Ai-Ai delas Alas nagkalat online

Noong Rustom Padilla pa si BB Gandanghari, best of friends sila ni Ai-Ai delas Alas.

Madalas sila na magkasama sa mga gimikan, si Ai-Ai ang shoulder to cry on ni Rustom nang makipaghiwalay ito kay Carmina Villaroel.

Magkaibigan pa rin ang dalawa pero bihira nang magkita dahil nagbago na ang priorities ni Rustom mula nang yakapin nito ang katauhan ni BB Gandanghari.

Naalala ko ang friendship nina Ai-Ai at Rustom dahil sa magkasunod na araw na pagkalat ng kanilang mga sexy picture.

Mas disente ang sexy photo ni Ai-Ai dahil simpleng bikini ang suot niya samantalang hubo’t-hubad na nakadapa sa buhangin si BB.

Artistic at hindi malaswa ang nude picture ni BB na nakakaloka ang sexiness at mahihiya sa kanya ang mga tunay na babae na walang korte ang katawan.

Kung mahigit sa walong libo ang bilang ng likers ng sexy picture ni Ai-Ai, runner up si BB dahil halos apat na libo ang likers ng kanyang naked photo.

Maingay na uli ang name ni BB na pansamantala na nakalimutan ng publiko dahil sa paglantad ni Ian King, ang transgender woman na ayaw magpatawag na bisexual o bading dahil girl pa rin ang gusto niya na katsugihan.

*****

PNoy nagpaka-ungentleman sa pag-isnab kay GMA

Pinag-usapan ang pang-iisnab ni ex-president Noynoy Aquino kay former president Gloria Macapagal-Arroyo nang magkita sila sa National Secuirity Council meeting sa Malacañang Palace dahil kumalat ang video nito.

Katakut-takot na batikos ang inabot ni Noynoy dahil ungentleman para sa marami ang kanyang ginawa. Nakakuha naman si mama Glo ng mga simpatiya dahil sa humility na ipinakita niya. Hitsurang dinedma siya ng kanyang successor at dating estudyante, hindi nawala ang ngiti sa labi ni mama Glo.

Isang reliable source ang nagkuwento sa akin na pinagkasundo ni President Rodrigo Duterte sina mama Glo at Noynoy pero hindi na nakunan ng television crew ang pagkakamay ng dalawa. Kung may video na lumitaw na shaking hands ang mga dating pangulo, baka sakaling nabawasan ang mga pang-ookray kay Noynoy ng haters at bashers niya.