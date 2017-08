Pangarap ni Winwyn Marquez

Kasali sa Miss World Philippines 2017 si Winwyn Marquez at wish ko lang, matupad na ang dream niya na maging beauty queen.

Sumali si Winwyn sa Bb. Pilipinas noong 2015 pero hindi siya nag-win. Makasaysayan ang Bb. Pilipinas 2015 dahil si Pia Wurtzbach ang nanalo na Bb. Pilipinas-Universe at siya ang nag-uwi ng Miss Universe crown.

May blessing ni Mark Herras ang pagsali ni Winwyn sa Miss World Philippines 2017 dahil knows niya na ultimate dream ng kanyang girlfriend ang magkaroon ng beauty title.

May “K” na maging beauty queen si Winwyn dahil Pilipinang-Pilipina ang kanyang kagandahan, matalino siya at bongga ang educational background. Nakakabilib si Winwyn dahil kahit artista na siya, type pa rin niya na maging pre-school teacher. Actually, na-try na ni Winwyn ang magturo pero nagkaroon ng conflict sa mga showbiz commitment niya.

Lucky guy si Mark kung si Winwyn ang mapapangasawa niya pero matagal pa ito bago mang¬yari, lalo na kapag nanalo si Winwyn sa Miss World Philippines.

Pinaghandaan ni Winwyn ang pagsali sa Miss World Philippines dahil nagpapayat siya at nag-training sa Aces & Queens.

Hindi agad nag-pralala si Winwyn na sasali siya sa Miss World Philippines kaya natsismis na nagpakasal sila ni Mark.

Pinagtawanan lang ni Winwyn ang tsismis na ikinasal sila ni Mark dahil paano siya magpapakasal kung sasali siya sa beauty pageant?

Sa ngayon, malayo pa sa isip nina Winwyn at Mark ang lumagay sa tahimik dahil marami pa silang gustong gawin sa kanilang personal na buhay at career.

****

How true na inalok ng mga produ ng ‘Kita Kita’ ang isang movie company na i-release nito sa mga sinehan ng pelikula nina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez pero tumanggi ang mga bossing ng movie outfit?

Dahil sa pagtanggi ng mga executive ng movie company, inilapit umano sa Viva

ang pelikula at hindi nag-second thought si Boss Vic del Rosario na maging distributor ng ‘Kita Kita’.

Alam na natin ang naging kapalaran sa box-office ng pelikula nina Empoy at Alessandra. Pinipilahan ang ‘Kita Kita’ sa mga sinehan at kitang-kita na lampas na sa P100 million (‘nay, as of today, lampas 150 million na ang gross nito—AMBET) ang box-office gross ng pelikula na nakaranas ng rejection. Ewan ko lang kung may aamin na tinanggihan ang ‘Kita Kita’ na inakala na hindi ito kikita sa takilya.

*****

Magastos pala talaga ang Miss Millennial Philippines ng Eat Bulaga dahil sagot ng TAPE, Inc. ang pamasahe, hotel accommodation, damit, at pagkain ng mga candidate na nanggaling sa malalayong lugar ng Pilipinas.

Take note, walang ex-deal ang TAPE, Inc. sa mga hotel kaya malaking budget ang inilaan nila para sa bagong contest ng ‘Eat Bulaga’.

Tuwang-tuwa ang 38 candidates ng Miss Millennial Philippines dahil sa special treatment na kanilang natitikman. Pati ang mga damit na ginamit nila sa ‘Eat Bulaga’ noong Sabado, sagot ng TAPE, Inc.

Umuwi na kahapon sa kanilang mga bayan at probinsya ang mga kandidata ng Miss Millennial Philippines pero magbabalik sila sa Quezon City kapag kailangan na sila sa ‘Eat Bulaga’.

Tulad ng ibang mga beauty contest, magkakaroon ng grand coronation day sa September ang ‘Eat Bulaga’ para sa winner ng Miss Millennial Philippines 2017.

*****

Idea ni Film Development Council of the Philippines (FDCP) Chair Liza Diño ang pagdaraos ng Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP) na magaganap sa August 16 hanggang August 22.

Labindalawang pelikula ang kasali sa Pista ng Pelikulang Pilipino na layunin na lalong pasiglahin ang local movie industry.

Official entry sa Pista ng Pelikulang Pilipino ang ‘100 Tula Para Kay Stella’ ng Viva Films, ‘Ang Manananggal sa Unit 23B’, ‘AWOL’, ‘Bar Boys’, ‘Birdshot’, ‘Hamog’, ‘Paglipay’, ‘Patay na si Hesus’, ‘Pauwi Na’, ‘Salvage’, ‘Star na si Van Damme Stallone’, at ‘Triptiko’. Starring si Kylie Padilla sa ‘Triptiko’ at ito ang last movie na ginawa niya bago siya nagbuntis.

Hindi lang ang Pista ng Pelikulang Pilipino ang project ni Mama Liza dahil sa linggong ito, magkakaroon ng contract signing sa pagitan ng FDCP, SSS, Pagibig at Philhealth. Ang movie workers ang makikinabang sa bagong project ni Mama Liza at ng FDCP, sa pakikipagtulungan ng mga nabanggit na government agency.