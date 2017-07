Pagpapalit ng pangalan

Sunud-sunod ang paglutang ng mga nakakalokang kuwento sa showbiz nitong mga nakaraang araw.

Si Jovit Baldovino na hindi pa rin nakare-recover hanggang ngayon sa mga pangungutya at paghusga ang starter.

Sinundan ito ng nakakaloka ring kaganapan sa buhay ni Charice Pempengco. Nu’ng mag-out ang singer ay Shock Boogie na ang karamihan. Hindi nila ma-imagine na ang batang bumibirit ng mga Celine at Whitney songs na naging reason ng pag-arangkada nang husto ng kanyang career ay miyembro pala ng Tivoli Gang!

Bibingka pala ang type niya at hindi longganisa! Sa pagkagulantang ay nawala sa guni-guni ng madlang pipol na siya ay “The pride of the Philippines!” ayon nga kay David Foster. Bash dito-bash du’n ang nangyari sa kanya. negang-nega nu’n ang international singer.

Pati ang kanyang pamilya ay naglabas ng pagtutol sa kanyang ginawa lalo na ang kanyang lola. The height ng tampo ng kanyang Nanay Tessie, naglabas pa nga ito ng mga salitang something like, “Nag-aastang lalaki ka, pero buwan-buwan ka pa rin namang rereglahin!”

At lately nga ay may bagong chapter ng kanyang personal life na binuksan ang magaling na singer, ang pagpapalit niya ng pangalan from Charice Pempengco to Jake Zyrus. Kaya heto na naman din ang kanyang lola na nagpupuyos ang damdaming naglabas uli ng sama ng loob nito sa Facebook. Nakakaloka ang mga hanash ni Nanay Tessie!

Nawindang daw ba ng husto ang buong pagkatao ni Charice nu’ng maghiwalay sila ni Alyssa Quijano? Ano raw kaya ang sumuot sa kukote ni Charice para ibaon na sa limot ang kanyang tunay na pangalan?

Ang singer na kinabog to-the-max ang kanyang mga kasabayan sa pagso-show sa iba-ibang bansa kung saan nakabungguang-siko niya ang mga sikat na international singers ay nagkakaganito na ngayon.

Pero kani-kanyang diskarte lang daw ‘yan. Walang basagan ng trip. Kung saan daw maligaya si Charice ay wala na tayong magagawa dahil buhay niya naman ‘yan.

Kung maligaya siya sa bagong pangalan niyang Jake Zyrus ay ibigay na lang natin ang kanyang hilig.

Ano’ng say n’yo, mga bes?

-o0o-

Hindi naman nagpakabog si Kris Aquino na consistent sa pagluka-lukahan! Pagdating ng aktres-TV host mula sa Singapore after kunan ang kanyang mga eksena sa ‘Crazy Rich Asians’ ay agad nang may lumutang na kababalaghan.

May kuwentong kumalat na two years na raw pero super-secret-to-the-max na palang magkarelasyon sina Mayor Herbert Bautista at Kris.

Para raw hindi sila pagpistahan at makaiwas sa mapanuring mga mata ng mga chismoso at chismosa ay sa ibang bansa pa sila nagkikita, pero hindi raw sila sabay na umaalis. Weh, hindi nga?

Walang bumili kahit pa parang bina-bargain sa palengke ang nakakalokang kuwento. Ang dating sa madlang pipol nu’n ay isang malaking paandar lang.

Una-bes, walang lihim-lihim kay Kris Aquino, lahat ay ibinubyangyang niya sa publiko. Eh, ‘yung magkasalubong nga lang sila ni Bistek sa isang lugar ay nalalaman agad ng mga tao in real time, ang dalawang taon na relasyon pa ba nila ng mayor ng Kyusi kung totoo man ang maitatago ni Kris? Juice ko pong pineapple!

Sabi nga ni Nanay Cristy Fermin, “Dalawang taon na relasyon, makakayang ilihim ni Kris Aquino, huwaaaawwww!!!!”

Ang kuwentong lumabas ay isang halimbawa ng story-telling-a-lie, kalokah!

Ang mundo ng showbiz ay balon ng mga kuwento, may nakakatawa pero mas marami ang nakakaloka! Kung regular kang tagasubaybay ng Philippine showbiz at kung mahina-hina ang kapit mo ay talagang maloloka ka nga.