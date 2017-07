Pagiging prangka humatak ng negatibong kumento laban kay Angelica Panganiban

Prangka si Angelica Panganiban. Kung ano ang nararamdaman niya ay sinasabi niya. Wala siyang pakialam kung hindi man magustuhan ng ibang tao ang ugali niya.

Basta ang kanyang katwiran ay nagpapakatotoo lang siya sa sarili niya at sa publiko. Hindi nga naman siya nagkakalatay sa mga komentong negatibo laban sa kanya, at kapag humarap na siya sa salamin ay nakangiti ang kanyang kunsensiya, dahil napakatotoo niya.

Pero hindi sa lahat ng panahon ay magiging katanggap-tanggap ang pagiging totoo ng aktres, kung titimbangin kasi ang mga paborable at komentong laban sa kanya ay mas nakahihigit ang hindi nakaiintindi kay Angelica, may mga tumatawag pa nga sa kanya ng KSP (read: kulang sa pansin).

Isa sa mga ibinibigay na dahilan ng kanyang mga bashers ay ang walang pakundangan niyang pagpapakawala ng mga hugot lines na pinaniniwalaan ng mas nakararami na emosyon niya sa totoong buhay mula nang magkahiwalay sila ni John Lloyd Cruz.

“Kagandang babae, pero parang naghahabol sa lalaki,” komento pa ngang narinig namin patungkol kay Angelica. Kasi nga ay panay-panay ang pagbibitiw niya ng mga salitang patungkol sa kanyang ex.

“Kung ako ang lalaki, e, lalo ko siyang hindi babalikan. Nakakahiya ang mga ginagawa ni Angelica, hindi niya binibigyan ng kahihiyan ang guy. Porke ba wala na sila, e, ganu’n na lang?” sabi naman ng isang kausap namin.

Ganu’n talaga, kani-kanyang paniniwala, kani-kanyang opinyon. May nakatatanggap sa pagiging totoo ni Angelica Panganiban at meron din namang kumokontra sa sobrang pagiging prangka niya.

Mahirap timplahin ang emosyon ng publiko. Hindi simpleng pakibagayan ang kanilang panlasa.

-o0o-

Gulo sa pagitan nina Baron Geisler at Kiko Matos, usapin ng kredibilidad

Napuruhan si Baron Geisler. Sapul sa suntok ni Kiko Matos ang kaliwang pisngi niya, bumukol din agad ang kanyang noo, hindi kasi niya sukat-akalain na sa halip na kamayan siya nito ay suntok pala ang sasalubong sa kanya.

Pero tama ang obserbasyon at opinyon ng mas nakararami. Laging reaksiyunaryo lang ang tao. Bago siya nakatikim ng suntok ay siguradong meron munang pinagmulan ang aksiyon.

At ‘yun na nga. Lumalabas sa imbestigasyon na may nakasagutan si Kiko Matos sa bar. Bar tender ang sangkot sa kuwento. Narinig ‘yun ni Baron, nakialam siya sa taltalan, samantalang hindi naman siya kasali sa problema.

Pagkumparahin muna natin ang ugali nina Baron at Kiko Matos. Sa mga hindi pa nakakakilala sa nakaengkuwentro ni Baron ay ipakikilala namin ito ngayon.

Indie actor si Kiko. Nagsimula ito sa ABS-CBN. Kasabay nitong sumali sa pa-contest na You’re The Man sina Ahron Villena, AJ Dee at iba pa. Pinakabata sa mga kalahok si Kiko.

Tahimik na bata si Kiko Matos. Kundi mo kakausapin ay hindi magsasalita. Nang magbinata na ay saka lang ito naging kumportable sa pakikihalubilo.

Si Baron Geisler naman, kapag hindi lasing, ay mas maamo pa kesa sa tupa. Pagkabait-bait na bata. Wala kang maipipintas kay Baron dahil magalang siya, masarap kausap, palaging kakambal ng kanyang pagsasalita ang respeto.

Pero, heto ang malaking pero, kapag nasasayaran na ng agua de pataranta ang kanyang lalamunan ay nagbabagong-anyo na si Baron. Hindi na siya maamong tupa, nagmimistulang demonyo na siya, naghahanap na siya ng gulo.

Kapos ang ating espasyo para kargahin ang maraming kuwento tungkol kay Baron kapag nalalasing na siya. Ang dami-dami. Away talaga ang hanap niya kapag nasasayaran na ng alak ang kanyang lalamunan.

Ngayon, sa engkuwentro nila ni Kiko Matos, sa palagay ba natin ay siya pa ang kakampihan ng publiko kahit hindi naman siya ang mali?

Kahit pa si Kiko ang naging mapangahas, siguradong si Baron pa rin ang huhusgahan, dahil sa dami ng kinasangkutan niyang gulo habang lasing na lasing.

Usapin na ito ng kredibilidad. Ng pampublikong persepsiyon. Ng imahe.

-o0o-

Dahil sa pera, kilalang female celebrity hinahadlangang makipagrelasyon ng pamilya

Maraming beses nang nakakakontra ng isang aktres ang kanyang pamilya sa ngalan ng pakikipagrelasyon. Mahirap din ang kanyang sitwasyon, gusto niyang lumigaya, pero kadalasan ay sarado ang utak ng mga mahal niya sa buhay.

Parang gusto na lang siyang tumandang mag-isa ng kanyang pamilya, kahit sinong napapalapit sa kanya ay kumokontra ang mga ito, malungkot din ang buhay ng magandang aktres.

Siya lang kasi ang inaasahan ng kanyang mga mahal sa buhay, siya lang ang nag-iisang makinang nag-iimprenta ng pera para sa kanilang pangangailangan, ‘yun lang ang nakikitang dahilan ng kanyang mga kaibigan kung bakit walang gusto ang mga ito para sa kanya.

Pero ibang klaseng makipaglaban para sa kanyang mahal ang aktres, puso niya ang nasusunod, hindi ang ginagawang panghaharang ng pamilya niya sa kanyang personal na kaligayahan.

Kuwento ng aming source, “Natatakot kasi silang mahatian ng biyaya. Baka nga naman kasi ang malaking cake, e, mabawasan nang malaking part, kaya ganu’n sila ka-praning kapag naiinlab ang girl.

“Gusto kasi nilang samantalahin ang datung ng girl na sila-sila lang ang pinaglalaanan. Ayaw nila ng may ka-share, matindi rin kasing mainlab ang babae, all mine to give sa guy,” paglilinaw ng aming impormante.

Pero sa umpisa lang naman sila nagkakaroon ng problema, kapag nararamdaman ng kanyang pamilya na hindi siya mapipigilan, wala na silang choice.

“Ano pa ang magiging choice nila, e, ang girl lang naman ang kumakayod para sa kanila? Huwag naman sana, saka malayo naman sa isip ng female personality, pero paano kung tikisin din niya ang mga taong sa kanya lang naman umaasa?” pagsasara sa kuwento ng aming source.

Mga kabayan, huwag maging sarado ang utak, napakadaling hulaan kung sino ang bumibida sa ating kuwento. Mauupo kaya kayo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan?