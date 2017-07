Pag-arte ni Julia Montes apektado na ng paghihigpit ni Coco Martin?

“Sa biglang tingin ay wala nang kulang kay Coco Martin, sikat na sikat siya at maganda pa ang takbo ng kanyang career, ano pa kaya ang dahilan at ganu’n siya ka-insecure?” tanong-opinyon ng isang nakausap naming showbiz insider. Balita kasing sobra palang seloso ang guwapo at magaling na aktor.

Knows daw ng kanyang mga kasamahang artista kung gaano siya kaseloso, markado ‘yun sa kanila, kaya asiwa raw ang mga ito kapag kaeksena na ang girlfriend ni Coco na si Julia Montes.

How true naman ang nasagap naming chika na marami raw bawal kay Julia – bawal itong akbayan, bawal ang holding hands at kapag lumampas pa du’n ang eksena ay siguradong may kasunod nang away. Ganu’n?

Nagtatakang reaksiyon ng isang kasamahan sa network ni Coco, “Ano pa ba ang kulang sa kanya, e, napakagaling naman niyang aktor, mayaman na rin siya sa matinding pagsisipag niya, sikat na sikat din siya!

“Pero bakit may mga ganu’ng insecurities pa rin siya? Bakit maraming bawal para sa girlfriend niya? Bakit pa siya seloso, e, nasa kanya na nga ang lahat-lahat ng mga pinapangarap ng bawat artistang tulad niya?”

Dahil kuno sa mga bawal-bawal-ek-ek ni Coco ay naaapektuhan na ang trabaho ni Julia, hindi na raw ito makaarte ng natural, dahil ang nasa isip siguro ng young actress ay ang mga bawal-bawal nga.

Unsolicited advice tuloy ng kausap naming showbiz insider, “Ang alam ko kasi sa tulad ni Coco na sikat na at wala nang dapat pang patunayan sa pag-arte, e, palagay na ang loob. Wala na dapat siyang iniintindi, wala na dapat siyang insecurities sa katawan.

“Secure na secure na dapat siya, hindi na dapat sumasagi sa utak niya ang mga kung anu-anong bagay. Baka isang araw, e, tuluyan nang maapektuhan si Julia at hindi na malaman kung ano ang ikikilos niya.”

Sa isang banda ay sobra naman daw ang ganda at haba ng hair ni Julia Montes, super-in-love dito ang isa sa pinakamagaling na aktor ng kanyang panahon at gagawin ang lahat ni Coco Martin, huwag lang ito maagaw ng iba.

Ganda mo, girl! Ikaw na!

-o0o-

Keifer Ravena at Alyssa Valdez mag-on na

Sa wakas, nagkaroon na rin ng kasagutan ang mga ispekulasyon. Ilang buwan din kasing puro mga pahaging lang sina Keifer Ravena at Alyssa Valdez tungkol sa kanilang dalawa. Sila na ba? Bitin na bitin nu’n ang mga tagasubaybay ng dalawang Ateneo Star Athletes.

Lalong naging intense ang mga ispekulasyon nang isa-isang naglabas ng mga cryptic messages sa kanilang mga Instagram accounts ang dalawang multiple MVP ng UAAP.

Panay ang pahayag ng dalawa na espesyal ang turing nila sa isa’t isa pero wala namang kumpirmasyon kaya tili na lang ng tili nang walang sound sa sobrang excitement ang mga kinikilig na sangrekwang fans ng dalawang atleta.

Hanggang sa isang araw. . .

Naging guest nang sabay sina Keifer at Alyssa sa Tonight With Boy Abunda. Nu’ng gabing ‘yun ay kinumpirma ng dalawa na sila ay opisyal nang magkasintahan. Nang tanungin kasi sila Alyssa kung sila ay officially a couple na ay isang simple pero malutong na YES ang sagot ng UAAP back-to-back MVP para sa volleyball.

Hindi magkamayaw ang kanilang mga fans na nasa loob ng studio ng TWBA, hampasan sila nang hampasan sa sobrang kakiligan. At sigurado kami, pati ang mga fans na nasa kani-kanilang bahay ay ganu’n din o higit pa ang naging reaksiyon.

Nu’ng nakaraang taon pa pala nagsimulang manligaw ang back-to-back MVP ng UAAP basketball sa dalagang hataw kung maglaro ng volleyball. Naghintay lang ang dalaga ng tamang panahon saka ibinigay ang matamis niyang OO sa binatang ayon mismo kay Alyssa ay napaka-thoughful.

Obserbasyon ng nakararami ay perfect couple ang kumbinasyong Keifer Ravena-Alyssa Valdez dahil maliban sa pareho silang star athletes na hindi matatawaran ang galing sa kanilang larangan, ay mababait pa silang mga anak dahil hindi sila nagpadalus-dalos na pumasok sa isang relasyon.

Ang dating magkaibigan nu’ng magsimula silang magkolehiyo ay opisyal nang magkasintahan ngayon.

Ang sabayang reaksiyon na lang ng kanilang mga tagahanga, “Kilig much!”

-o0o-

Wally Bayola bagong biktima ng AlDub Nation

Wala na raw ba talagang sinasanto ang ibang mga miyembro ng AlDub Nation? Kahit sino, basta type nilang i-bash, ay walang second thoughts nilang gagawin. Ano na ba ang nangyayari sa kanila?

Winarla-warla nila nu’n si Ruby Rodriguez dahil sa pakikipag-close kay Alden Richards, nilalandi raw nito ang Pambansang Bae na para lang kay Maine Mendoza.

Pinakain din nila ng apdo si Patricia Tumulak, pinagdudahan nilang inaagaw nito si Alden kay Maine, kaya nagdesisyon ang mga magdadabarkads na huwag na lang makipaglapit kay Alden.

Ngayon ay si Wally Bayola naman ang pinagtitripan ng grupo, bakit daw sinabi ng magaling na komedyante na kaya hindi pa nagiging magkarelasyon ang kanilang mga iniidolo ay dahil sobrang busy pa si Alden, ano raw ang karapatan ni Wally para magbigay ng ganu’ng deklarasyon?

Ngek? Alarming na ang mga pinaggagawa nila. Lahat na lang ng bagay ay binabantayan nila, kahit wala namang masamang intensiyon ang nagsasalita ay inuupakan nila. Buhket?

Ito lang ang nasabi ng isang nakausap namin na napakamot-ulo habang umiiling-iling, “Malapit nang ipalabas ang unang pelikulang pinagtatambalan nina Alden at Maine, kailangang pa-good vibes lang ang ginagawa nila, para hindi mainis ang ating mga kababayan.

“Totoong nand’yan lang sila na hindi magpapabaya sa pelikula ng mga idolo nila, pero kailangan din nila ang suporta ng publiko, pagsuportang hindi nila makukuha kung ganyan sila kanega na lahat na lang ng tao ay inaaway-away nila.”

So, esep-esep, mga utoy at ineng!