Oro to Jim

Pinanood ni Oro (tawag kay Elizabeth) ang bullying video ni Jim at hindi niya ma-take ang mga eksena kaya nagsalita siya.

In fairness kay Oro, idinamay nito ang sarili nang tawagin niya na matanda na si Jim para umasal nang ganoon.

Ang feeling ni Oro at ng mga nakiki-agree sa kanya, walang pinagkatandaan si Jim.

“Mr. Jim Paredes, mawalang galang na. Masyado lang akong naapektuhan du’n sa ginawa mo sa bata. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin ‘yon? Sasabihin mo rin sa akin ‘yon, look at me, look at me? Ilalapit mo rin ‘yung mukha mo sa mukha ko?

“Nagtatanong lang ako. Sana huwag magkaroon ng pagkakataon na magkaharap tayo tapos gawin mo sa akin ‘yon. Alam mo hindi lahat ng tao kaya mo. Hindi ko lang talaga mapigilan ang magsalita ngayon.

“Pasensya ka na hindi ako kasing-galing mo pagdating sa pang-aalipusta o pagsasalita. Hindi yan ang style ko. Sobra lang akong naapektuhan dun sa ginawa mo kasi matanda ka na! Pareho tayong matanda na! Showbiz ka, pareho tayong showbiz. Napakapangit!

“Alam mo ang lumalabas, ikaw ‘yung duwag. I’m so disappointed kasi kahit na hindi ko gusto ‘yung gusto mo, igagalang pa rin kita eh.

“Hindi ko maubos maisip na magagawa mo ‘yon. Sana huwag mo nang ulitin pero huwag kang mag-alala.

“Pag tayong dalawa ang nagkaharap, hihintayin ko lang kung gagawin mo rin sa akin ‘yon. Ingat ka lang talaga kasi hindi lahat ng tao ay may pasensya.

“Hindi lahat ng tao ay kaya mo. Baka makatapat ka ng isang taong hindi ka sa¬santuhin. Maraming gustong maghamon sa’yo. Sayang, sayang, gustong-gusto pa naman kita noon kahit hindi tayo magkaibigan. Ang pangit eh, parang wala kang pinagkatandaan,” ang emote ni Oro na nawindang sa akting na ipinakita ni Jim sa EDSA rally.

*****

“Neighbors” na ngayon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sina ex-Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla, Jr. at ang kanilang bagong kakosa, si Senator Leila de Lima.

As of press time, hindi ko pa alam ang selda na pinaglagyan kay De Lima pero hindi naman siguro katabi ng detention cell nina Papa Jinggoy at Bong or else, baka maghalo ang balat sa tinalupan.

Short but not sweet ang reaksyon ni Bong sa pag-aresto sa former justice secretary na nagpakulong sa kanila ni Papa Jinggoy. Ang sabi ni Bong, “Ngayon naramdaman mo na rin kung ano ang naramdaman namin at ng aming pamilya.”

*****

Kumbaga sa teleserye, si De Lima ang lead actress at wala nang iba pa sa pag-aresto sa kanya ng CIDG-NCR team sa parking lot ng Senado.

Hindi nabigo ang mga sumubaybay sa pagdakip kay De Lima dahil hanggang sa huli, makukulay ang mga salita na pinakawalan niya na puwedeng mag-win sa best screenplay category ng mga award giving body. Ang pagkakaiba lang, for real at hindi for reel ang mga ganap noong Biyernes.

Sari-sari ang reaksyon ng mga Pinoy tungkol sa pagdakip at pagkakakulong ni De Lima. May mga feeling sad pero mas marami ang rejoicing.

*****

Anim na buwan na mawawala sa bansa si Mark Bautista dahil sa musical play na “Here Lies Love” na itatanghal sa Seattle.

Masayang-masaya si Mark dahil siya pa rin ang napili na gumanap sa role ni former President Ferdinand Marcos na unang ginampanan niya sa London noong 2014.

May mga babaguhin sa musical play na tungkol sa buhay ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos kaya kailangan ni Mark na mag-rehearse.

Bukas na ang biyahe niya sa New York dahil sa Lunes, February 27, ang umpisa ng rehearsals niya para sa “Here Lies Love”.

******

Modulated na modulated at pang-bedroom ang boses ni Arnell Ignacio nang iparating nito kay Jim Paredes ang kanyang mensahe tungkol sa mga youth supporter ni President Rodrigo Duterte na talk of the town dahil tinalak-talakan sila ng dating miyembro ng APO.

Sinabi ni Arnell kay Jim na walang exclusivity sa EDSA at siya mismo ang nag-imbita na pumunta ang lahat sa rally noong Sabado.

Hinamon ni Arnell si Jim na maghanap ng makakatapat ang pangalan ni Atty. Bruce Rivera ang suggestion niya.

“Jim my friend you must admit that was nasty, shouting at those kids who was just standing there and holding on to a tarpaulin stating their beliefs. EDSA has no exclusivity.

“Remember, you invited everybody to come, they did and when you were shouting at them, they did not answer back in a fashion that was similar to yours, probably they didn’t just know how.

“Why don’t you take somebody who will answer you back, si Bruce Rivera, okey na ako. Let’s do this live,” ang extra challenge ni Arnell na ewan lang kung papatulan ni Jim.