Next level para kay Dingdong

Nag-level up na bilang isang host si Dingdong Dantes.

Masaya ang Kapuso actor dahil mas may saysay na raw ang pagtawag sa kanya bilang isang host.

Sa programa kasing “Case Solved”, mga real-life cases na mula sa Supreme Court records, Bureau of Corrections, PNP, Interpol, Department of Justice at iba pang kaugnay na sangay ng gobyerno na may mga kasong civil man o kriminal, ang papaksain ng show.

“Yung mga nabigyan na ng resolution. Yung mga kasong solved na talaga o may absolute closure na,” sey ni Dingdong na umaming excited sa bagong “baby” niya as a host.

Very positive rin daw siyang makapagturo ang show nila ng mga kaalaman sa ating hustisya, sa pagiging safe at secure dahil sa mga promulgasyon na pinatupad o ipinataw sa mga kaso.

“This is something na may social relevance and very noteworthy sa atin bilang mga tao at Pilipino. Masaya ako na sa akin ito ini-offer ng GMA 7,” sey pa ni Dingdong.

Every Saturday lang ito mapapanood beginning this February 18 pagkatapos ng “Eat Bulaga”.

Naniniwala si Dingdong na umabot na siya sa puntong kailangang i-level up na rin niya ang sarili bilang isang media practitioner.

****

Maja Salvador is so visible on TV nowadays. She is practically in every available live or taped shows at her home network ABS-CBN.

“Siyempre po kailangan. Sa ating balikat nakasalalay ang ‘Wildflower’,” explained Maja to us when we bumped into her at the lobby of ABS-CBN.

We told her that we just saw and enjoyed her interview with Kuya Boy Abunda’s show the night ago, and here she was, on her way to doing a sexy dance production number at “It’s Showtime”.

“I was just in that show last week to promote our Valentine movie “I’m Drunk, I Love You’” with Paulo (Avelino). Naglaro na kami sa isang game portion. Dapat iba naman ang gagawin ko kasi ‘Wildflower’ naman ang prinu-promote ko. Dapat kasing sexy ni Ivy (her character in the soap) ang gagawin ko,” she further said.

Maja admits that she never felt so obligated in promoting her new soap. “But it’s so worth it po. Wala rin naman kasing inaasahang magpursige kundi ako, dahil bida nga po ako rito. But I’m so proud of this one. This is a role of a lifetime na hindi dapat pinalalampas at itatago na lang. This needs to be promoted. Maganda ang show namin,” the very beautiful and nice actress stressed out.

“Wildflower” actually started airing last Monday, February 13 at the time slot all of them are wishing to have– the Kapamilya Gold in the late afternoon or in the early evening primetime. To be exact is before the TV Patrol news program.

“Bago pa man lang yung mga seryosong balita, kami na muna ang babalita sa inyo,” an alluring Maja smiled.

****

Nakikiusap si Daniel Matsunaga sa mga tao na huwag siyang husgahan lalo na’t tungkol sa pera na siya ngang “mariin” na pinaniniwalaan ng marami bilang ugat ng hiwalayan nila ni Erich Gonzales.

Sey ng hunk actor na kung anuman ang meron siya ngayon ay produkto ng kanyang pagsisikap at trabaho at wala siyang ginamit na sinuman para magkapera.

Halatang masakit sa binata ang pangyayari lalo pa’t mukhang yun na ang naitanim ng marami sa isipan nila, pero wala rin naman siyang sinabing dahilan ng hiwalayan nila ng aktres. Kapwa nila dinenay ang third party at ngayon nga ay pera. So, ano pa nga ba ang posible? Nagkasawaan? Nasakal? Nauntog? Nawalan ng gana sa isa’t-isa?

But gentleman as he is, never daw niyang buburahin ang mga social media pictures o posts na kasama niya si Erich.

****

Ayaw namang gamitin ni Shaina Magdayao ang usapin sa puso ngayong pumirma rin siya uli ng kontrata with ABS-CBN.

Another two year contract ang pinirmahan ni Shaina at agad-agad nga sa Lunes na darating ay e-ere ang “Better Half”, ang panghapong soap na papalit sa “Doble Kara” ni Julia Montes.

“I want to be honest and straight with you friends from the press. Gustuhin ko mang sagutin ang mga tanong ninyo on my love life, pero parang off sa ngayon dahil nagpu-promote ako ng bagong show ko. At saka with due respect po sa mga names na binanggit ninyo, puwede pong wag na sila isali kasi di naman sila part ng show,” ang pakiusap ng dalaga sa mga tanong hinggil sa pakikipamagmabutihan niya daw kay papa Piolo Pascual at sa posibilidad na magkabalikan sila ni John Lloyd Cruz ngayong kapwa sila single.

Sa soap kasi ay malaking isyu sa mga karakter nila ang “balikan” lalo pa’t tatalakayin dito ang paghihiwalay nila ng asawang si Carlo Aquino na naaksidente at nagkaroon ng amnesia.

“Eh ma-i-involve yung babae sa isa pang karakter (JC de Vera) dahil akala nga niya ay namatay na yung asawa niya (na inangkin ni Denise Laurel), tapos papasok na yung magkaka-a-affair uli sila,” esplika ni Shaina sa twist ng kuwento ng “Better Half”.

“Kaya nga po dun sa trailer, makikita ninyo na nangumpisal ako dahil nakiapid ako sa aking asawa,” sey pa ni Shaina na very excited sa bagong soap na tiyak daw na maiibigan ng marami.

By: Ambet Nabus