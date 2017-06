MUKHANG nagkakaroon ng problema sa pagitan ng beauty queen na si Pia Wurtzbach at sa kanyang boyfriend na si Marlon Stockinger. Nauntog na nga ba sa katotohanan ang dalaga?

Mula nang malantad ang nakaraan ng boyfriend ni Pia sa pagkakaroon ng dalawang anak na hindi man lang nito kinilala at binigyan ng suporta ay napakarami nang nag-uudyok sa beauty queen na makipaghiwalay na kay Marlon.

Wala raw magandang kinabukasang maibibigay sa kanya ang isang iresponsableng lalaking tulad ni Marlon. Kung ano raw ang ginawa nito sa kanyang mga anak ay siguradong gagawin din nito kay Pia kapag nagpamilya na sila pero hindi nakinig si Pia sa mga sinasabi sa kanya ng mga nagmamalasakit niyang kaibigan.

Pero nitong mga huling araw ay wala nang mga retrato nila ni Marlon na ipino-post si Pia, mukhang hindi na rin nila sinusundan ang isa’t isa sa social media, kaya maraming kaibigan ng dalaga ang natuwa.

Sabi ng kaibigan naming propesor, “Hindi kasi magandang tingnan sa isang beauty queen na tulad niya ang labas nang labas ng mga pictures nila ng BF niya.

“Nakakabawas ‘yun sa premium niya. Pero tama rin ang opinion ng isang kausap ko na baka naman si Marlon ang nakipaghiwalay kay Pia dahil sa controversy nila ng family niya? Di ba, galit na galit ngayon kay Pia ang stepmom at half-brother niya?

“Aba, they deserve each other naman pala, kung ganu’n? Isang iresponsableng lalaki at isang sinungaling na babae, kung totoo nga ang bintang sa kanya ng mga kadugo niya?

“Baka naman pareho lang silang nauntog sa katotohanan, hindi kaya?” komento ni prop.

Ang pangarap pala ni Jaclyn Jose ay ang maging regalo niya para sa kaarawan ng kanyang anak ang sana’y pagkakasundo na ng magkabilang kampo na mauuwi na sa pag-uurong ni Jake ng kasong joint custody. Tatlong araw pagkatapos nilang magharap-harap sa husgado (June 22) ng kampo ni Jake Ejercito ay kaarawan (June 25) naman ni Andi Eigenmann.

Pero hindi na ‘yun mangyayari. Nagbitiw ng mga salita si Jaclyn na nakasakit sa damdamin ng mag-inang Jake at Laarni Enriquez. Nakakalungkot naman.

Ganu’n pala’t gusto niyang maging regalo sa kaarawan ni Andi ang pag-uurong ni Jake sa kasong pinaglalabanan nila ay bakit pa siya nagpautang nang masasakit na salita laban sa mag-ina? Hindi tuloy mangyayari ang sorpresa niya sa kanyang anak, hindi ‘yun magkakaroon ng katuparan, dahil binuhusan pa niya ng gas ang apoy.

Lumalambot na sana ang panig ni Jake nitong mga huling araw dahil nagdesisyon si Andi na i-deactivate na ang Twitter account nito. Walang salitang binibitiwan si Andi ay mas maganda.

Pero nagulat na lang ang kampo ni Jake dahil sa mga akusasyong binitiwan ni Jaclyn laban sa kanilang mag-ina. At naghahamon pa siya! Sinira ng mga pahayag na inilabas niya ang dapat sana’y maganda nang magiging resulta ng kanilang paghaharap-harap sa husgado.

Sa totoo lang, maging ang abogado ni Jake ay maingat sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa petsa ng kanilang hearing, sa marespetong paraan ay humihingi ng dispensa si Attorney Ferdinand Topacio sa mga nagtatanong.

Nang lumabas ang mga birada ni Jaclyn ay isa lang ang nasabi ng pamosong abogado, “Nalulungkot lang ako dahil kahit kayo na ang nagtatanong sa akin, eh, wala akong ibinibigay na date. Puwede naman akong magsabi, pero hindi ko ginawa, dahil hanggang maaari, ayaw naming pagpistahan ang hearing. Menor de edad ang pinaglalabanan dito, isang bata, kaya ayaw naming maging circus ang hearing.

“Pero bigla na lang naglabas si Ms. Jaclyn ng petsa ng hearing sa social media. Nakakalungkot lang, dahil kung talagang concerned siya sa apo niya, dapat, eh, hindi na siya nagpakawala pa ng mga salitang magpapainit sa sitwasyon,” pahayag ni Attorney Ferdie Topacio.

Marami namang pumupuri sa pananahimik ni Laarni Enriquez. Pareho lang naman ang partisipasyon nila ni Jaclyn sa isyu, pareho lang silang inang nagmamalasakit sa kanilang mga anak, pero mas piniling manahimik na lang ng dating aktres.

Paano pa magaganap ang maganda niya sanang regalo para sa katahimikan ng kalooban ng kanyang anak kung sa halip na manahimik na lang ay sinaktan pa niya sina Laarni at Jake Ejercito?

Sayang na pagkakataon.