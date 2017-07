Naiwang credit card loans sa Pilipinas

Atty. Barney, may mga naiwan po akong mga utang sa credit card sa Pilipinas. Paano po ang aking gagawin? Patuloy po sila naniningil sa email kahit nandito na po ako sa Dubai. Lagpas na po ako sa deadline na binigay sa akin para sa amnesty. May habol pa po ba ang banko sa akin? Ano po ang mangyayari kapag di mabayaran ang credit card bukod sa lumalaki ang interest nito? Hindi ko naman po iyon tinatakbuhan kaya lang wala talaga akong kapasidad na magbayad sa ngayon. – Ivy

Ikaw ay maaaring humarap sa civil case for collection of sum of money kahit na ikaw ay nasa Dubai. Maipapayo ko na makipag ugnayan ka sa iyong banko at humiling ng palugit o restructuring ng iyong loan ayon sa iyong kapasidad na makapagbayad. Kung patuloy kang hindi magbabayad at magsampa ng kaso ang banko, maaaring hilingin ng banko sa husgado na ibenta ang iyong mga pag-aari sa Pilipinas upang ipangbayad ang perang malilikom sa iyong pagkakautang.

Sino ang SSS beneficiary?

Atty. Barney, SSS member po ang tatay ko at ang beneficiary ay ang aking nanay. Ang problema po kasi ay may second family ang aking tatay at kasal din po sila. Isang araw lang po ang pagitan ng kasal ng aking nanay at ng second wife pero nanay ko po ang nauna. Hindi po makuha ni nanay ang death benefits dahil kasal daw po s’ya sa unang asawa. Hindi po s’ya nag-file ng annulment bago sila nagpakasal ng tatay ko. Alam ko pong magulo pero ito po ang gusto ko sanang masolusyunan o mahingan ng payo. – Nimfa

Walang bisa ang kasal ng iyong nanay at tatay dahil kasal ang iyong nanay sa iba nang s’ya ay magpakasal sa iyong tatay. Ayon sa Republic Act No. 8282, ang primary beneficiaries ng SSS member ay ang legal na asawa at mga anak (legitimate, illegitimate o adopted bago mag edad 21). Ang magulang ang secondary beneficiaries. Maaari lamang maging beneficiary ang ibang tao (o ang hindi legal na asawa) kung walang primary at secondary beneficiaries ang SSS member.

Lifetime Ban

Atty. Barney, pwede po bang ma-cancel ang aking visa kahit hindi po ako pumirma sa cancellation form at mag-surrender ng passport sa aking employer? Sabi po kasi sa akin ng dati kong employer ay cancelled na ang aking visa at ako po ay may lifetime ban dahil hindi po ako nagresign at biglaang umuwi na lamang sa Pilipinas noong 2012. Hanggang 2014 po ang validity ng aking visa. Balak ko na po bumalik sa Dubai dahil may nakuha akong bagong trabaho. Ano po ang dapat kong gawin? – Diego

Dahil sa bigla ka na lamang umalis nang walang abiso sa iyong employer, ikaw ay ni-report bilang “absconder” at pinatawan ng lifetime or permanent ban. Hindi kailangan ng iyong employer ang pirma o passport mo upang ipa-cancel ang iyong visa at magsampa ng kasong abscondment sa Ministry of Labour. Maaari kang magpatulong sa iyong bagong employer upang mai-verify kung may lifetime ban ba talaga sa iyong computer file. Sa ganitong sitwasyon, anumang application para sa bagong visa ay mare-reject automatically.