Nagbabagang love scene ni Enchong at Jessy

Nagbabaga ang love scene nina Enchong Dee at Jessy Mendiola sa Mano Po 7: Chinoy.

Umapir si Luis Manzano sa premiere night ng Mano Po 7 bilang suporta kay Jessy kaya type malaman ng madlang-bayan ang naging pakiramdam niya sa pakikipaghalikan kay Enchong ng kanyang girlfriend.

Nakaramdam ba si Luis ng pagseselos o dedma lang siya dahil alam niya na professional actors sina Enchong at Jessy?

Ang audience ang nag-react sa halikan portion nina Enchong at Jessy dahil nagtilian sila habang pinapanood ang sizzling love scene.

*****

Mga poser sa FB

Active pa rin ang poser ko sa Facebook kaya marami siya na nalilinlang na artista.

Kapag nakausap ko si Christopher de Leon, sasabihin ko sa kanya na wala akong Facebook account dahil may nag-report sa akin na FB friends kami ni Boyet at nagkomento siya sa FB post ko.

Paulit-ulit ko nang inirereklamo na may gumagamit sa pangalan ko sa social media pero walang ginagawang aksyon ang mga administrator nila.

Wish ko lang, tulungan ako ng concerned citizens na i-report sa administrators ng Facebook at Twitter ang mga poser na gumagamit sa pangalan ko. Malinaw na pangloloko sa kapwa ang ginagawa nila ‘no!

*****

Added attraction si Luis Manzano sa premiere night ng Mano Po 7: Chinoy sa SM Megamall Cinema last Dec.9.

Nagtaka ang audience nang ma-sight nila si Luis sa loob ng sinehan dahil hindi naman siya kasali sa cast ng pelikula ng Regal Entertainment Inc.

Nasagot ang kanilang mga pagtataka nang ma-realize nila na starring sa Mano Po 7 si Jessy Mendiola, ang current girlfriend ni Luis.

Ang sey ng mga eyewitness, hindi na nagpunta si Jessy sa dinner para sa cast ng Mano Po 7 pagkatapos ng screening nito dahil sabay na sila ni Luis na umuwi.

Touched din ang press na nag-cover ng premiere night ng family movie ng Regal dahil nag-treat si Luis ng mga popcorn habang nanonood sila ng pelikula na nagustuhan nila.

*****

How true na kabilang ang Star for All Seasons at Lipa City House Representative Vilma Santos-Recto sa mga juror ng 2016 Metro Manila Film Festival?

Si Noel Ferrer ang nagbigay ng update at ng clue tungkol sa mga maghuhusga sa mga pelikula at akting ng mga artista na kasali sa MMFF 2016. Ito ang news ni Noel:

“Isang bagong development ay ang pagkakaroon ng dalawang foreign jury sa ating MMFF.

“Paolo Bertolin who is the Programmer of the Venice International Film Festival at si Philip Cheah of Singapore will sit as part of the jury.

“Not only that, a multi-awarded actress na never pang nag-judge ng anumang filmfest ay pumayag gawin ito for the first time!

“Bago pa man maging kontrobersyal ang pag-upo niya bilang juror ay nagtitiwala tayo sa kanyang kredibilidad, integridad at ‘di na matatawaran ang malasakit niya sa ating industriya. Who could it Vi?”

Kung totoo na may participation si Mama Vi sa MMFF 2016, tiyak na magdadagdag siya ng kredibilidad sa filmfest na hindi nawawalan ng mga intriga at kontrobersya.

Walang puwedeng kumuwestyon sa credibility at integrity ni Ate Vi dahil mahirap nang mapantayan ang achievements niya sa Philippine entertainment industry at sa public service!