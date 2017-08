Too much love, Nadine

Mga kabayan, naniniwala ba kayo sa chika na in love with love raw ang demeanor ni Nadine Lustre? Ang ibig sabihin ng chika ay mas in love raw ang young actress kay James Reid kesa sa ang kanyang boyfriend sa kanya.

Over-over daw ang ipinakita at ipinararamdam na pagmamahal ni Nadine kay James at hitsura kuno ng becki sa sobra niyang pang-i-spoil sa kanyang love, gagawin daw ng young actress ang lahat-lahat, mapaligaya lang ang kanyang mahal. Ganu’n!

Pagdating daw sa pagiging martyr, e, wala nang tatalo kay Nadine! Runaway winner daw pagdating sa ganu’ng aspeto ang young actress! Best in community service raw ang drama niya sa kanyang bf! Ang chika pa ay wala raw siyang pakialam kung mapagod man siya nang wagas na wagas, maibigay lang ang inilalambing ng guy!

“Puwedeng ipagpagawa ng monumento sa kamartiran ang babaitang ‘yun!” nakataas ang kilay na kuda ng isang beki.

But wait, there’s more! May chika ring selosa raw si Nadine Lustre! Mawala lang daw sa radar niya si James Reid ay lulumain niya raw si Sisa naghahanap sa kina Basilio at Crispin!

Insekurida raw ba ang young actress dahil nagkalat ang tukso sa paligid dahil given na raw na lapitin ng mga girls si James Reid? Ayon pa nga sa chika ay hirap daw kantahin ng young actor ang piyesang ‘Tukso, Layuan Mo Ako’!

Nakakaawa raw si Nadine Lustre, baka raw malukring-lukring siya kapag nawala si James Reid, dahil sobra-sobra niyang mahal ang kanyang bf!

“Para na nga siyang robot, sunud-sunuran na lang siya sa boyfriend niya, di ba naman? Naku, e, baka mapabayaan na niya ang sarili niya!” tili uli ng beki.

Nakakaloka, ha! Remember, too much love will kill you!

*****

Nakaahon sa kumunoy si Cacai Bautista! Pagkatapos magkuda-kuda nang may-double meaning ang Dental Diva tungkol kay Ahron Villena ay nakahinga nang maluwag ang komedyana! Nawaley sa eksena ang Gilagid Queen ng dahil sa pinagpistahang nude photo ni Ahron sa Instagram account nito.

Nanahimik muli ang kanyang mundo. Nakalimutan agad-agad ng mga utaw ang kanyang one-liner na tanggap niya si Ahron kung anuman ito. O, di ba, nakaligtas ang bruha sa mga bashers!

Ikinaimbey pa nga ng hunk actor ang double-meaning na pahayag ni Cacai nu’n pero ngayon ay kay Ahron na imbiyerna ang mga manang!

Self-defense kung self-defense ang peg ng aktor na mahilig sa selfie sa isyu sa pagitan nila ni Cacai. Kaya naman nagpista ang mga baklush sa isang selfie nito na labas ang kanyang talong! Grab kung grab ang drama ng mga maricon kaya huli na ang lahat nang maisipang burahin ni Batuta Villena ang nude-selfie nito na aksidente kete aksidente raw na nai-post sa IG.

Ang one-hit-combo nitong NEVER sa isyu sa pagitan nila ni Cacai ay bumalandra pabalik sa hunk actor. NEVER na raw itong nahiya sa mga pinaggagagawa nito!

Kung tanggap na ni Cacai kung anuman si Ahron ay tanggap na rin ng mga utaw na exhibitionist daw ang aktor. Kung ayaw tumbukin ng komedyana ang kanyang gustong sabihin ay tumbok na tumbok naman ng buong mundo na mahilig talagang magbuyangyang ng kanyang kahubaran ang hunk actor.

Kung umalma ang ate, este, Kuya Ahron natin sa statement ni Cacai nu’n ay umalma rin ang mga baklush! Bakit daw binura agad-agad ng aktor ang post?

Pero in fairness, Cacai Bautista, ha, may ipagmamalaki pala talaga si Ahron Villena! Ikaw ha, kaya pala!

*****

Kahit alam na alam naman ng buong mundo na sila na ay wala pa ring pormal na confirmation na nanggaling kina Coco Martin at Julia Montes.

Kapag tinanong si lalaki, kung anu-ano ang isinisingit para mailigaw ang usapan. Ganu’n din kapag si babae ang usisain mo, ligaw kung ligaw sa topic ang peg. Bakit ganu’n?

Sa totoo lang, bagay na bagay ang dalawang ito. Pareho silang mapagmahal sa kanilang pamilya, pareho silang may mabuting puso at responsable. Napakasuwerte nila sa isa’t isa, sa totoo lang. So, ano’ng problema bakit ayaw bigyan ng confirmation na sila naman talaga?

Halos magkapitbahay lang ang dalawa sa isang lugar sa Quezon City. May chika pa ngang si Coco ang mismong nagpagawa ng housing project ni Julia, pero kapag inurirat mo sila tungkol sa kanila ay wala kang mahihita dahil binabago nila ang usapan.

ar itLet’s he from the expert (expert daw, ‘oh!), “Maganda rin para sa kanila ang hindi pagbibigay ng kumpirmasyon nina Coco at Julia. Pampubliko na nga naman ang kanilang buhay bilang mga artista, lahat-lahat ay ibinibigay na nila, kaya nag-iiwan sila ng espasyong para sa kanilang dalawa lang. ‘Yung walang mga intriga, walang pagpipistahan tungkol sa kanila.

“Pribadong relasyon ang gusto nila. Matagal nang sila, napakatagal na rin silang tinatanong tungkol sa kanilang relasyon, pero wala silang kinukumpirma.

“Puwedeng gustung-gusto na nilang ipagmalaki sa buong mundo na sila na nga, pero mas gusto nilang gawing pribado ang kanilang pagmamahalan.

“May mga artista talagang mapagpahalaga sa kanilang kapribaduhan. Meron silang iniiwanang kapirasong mundo para nila ma-enjoy nang malayo sa mga mata ng publiko.”

Eh, di wow!