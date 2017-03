Mga kinita ng MMFF 2009-2015

Alam mo papa Ambet, may nagpadala sa akin ng text message tungkol sa box office gross ng Metro Manila Film Festival mula 2009 hanggang 2016.

Ang datos na ipinadadala sa mga entertainment writer ang pruweba na change has come talaga sa MMFF dahil imbes na pasulong, paatras ang figures ng box office gross na alarming dahil marami ang umaasa tulad ng MOWELFUND sa kikitain ng filmfest.

Dahil sadsad ang kinita ng MMFF 2016, malamang na magkaroon uli ng fund raising activities ang MOWELFUND para madagdagan ang pondo nila.

Mabuti sana kung may katulad ni Mother Lily Monteverde na palaging nagbibigay ng donasyon sa MOWELFUND. Isang milyong piso ang donasyon ni Mother Lily sa MOWELFUND nang magdiwang siya ng birthday noong nakaraang taon.

Wish ko lang, tumulong ang Selection Committee at ExeCom ng MMFF sa fund raising activities ng MOWELFUND dahil may kinalaman sila sa maliit na gross ng MMFF 2016.

Anyway, ito ang message na natanggap ko tungkol sa 2009 to 2016 box office gross ng Metro Manila Film Festival.

1. Year 2009- 439M,

2. Year 2010- 540M

3. Year 2011- 636M

4. Year 2012- 767M

5. Year 2013- 987M

6. Year 2014- 1.019B

7. Year 2015- 1.050B

8. Year 2016- 400M more or less

******

At eto na, may tsismis na magsasanib puwersa sina Vice Ganda, Coco Martin, at Vic Sotto ngayong 2017 as in gagawa sila ng pelikula na may title na “Si Beauty, Si Bestie, at Si Enteng”.

Puwedeng totoo o imbento lang ang tsismis tungkol sa alleged movie na gagawin ng tatlo dahil naitsapwera sa MMFF 2016 ang kanilang mga pelikula.

Paniwalaan natin ang tsismis kung mismong ang Star Cinema at si Bossing ang magkukumpirma na may ganoong plano.

Pero habang walang confirmation mula sa mga involved na personality, hindi dapat patulan o seryosohin ang balita.

Pero kung totoo ang tsismis, tiyak na magiging blockbuster movie of all time ang pelikula na pagbibidahan nina Bossing, Vice, at Coco at magpipista ang mga bata na tagahanga nila.

*******

Nakatanggap na ng imbitasyon para sa Governor’s Ball ng 65th Miss Universe ang isang BFF ko.

Sa January 16 ang Governor’s Ball kaya nagpagawa na ng gown na gagamitin ang aking BFF na close kay Papa Chavit Singson, ang may kagagawan kaya magaganap sa Pilipinas ang grand coronation ng Miss Universe dahil isang Pilipina, si Pia Wurtzbach ang nanalo noong 2015.

Si Steve Harvey ang host ng 65th Miss Universe at may report na ang American model na si Ashley Graham ang backstage host.

The who si Ashley? Don’t ask me dahil hindi ko rin siya kilala, maliban sa pralala na sikat siya na plus-size model. Ang sabi ng fans ni Graham, siya ang kauna-unahan na plus-size model na naging cover girl ng Sports Illustrated Swimsuit issue noong nakaraang taon.

*******

Balik-acting si Quezon City District V House Representative Alfred Vargas dahil kahapon ang unang araw ng shooting niya para sa “Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa”, ang pelikula na finalist sa Cinemalaya 2017.

Inspired ng mga tunay na pangyayari sa Mindanao ang kuwento ng “Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa” at sa title pa lang, obvious na si Alfred ang gumaganap bilang teacher na hindi marunong magbasa.

Hindi nagdalawang-isip si Alfred na gawin ang project nang mabasa niya ang script ng pelikula na tungkol sa mga child warrior sa Mindanao.

Nagpatawag si Alfred ng presscon noong last quarter ng 2016 para sa formal announcement ng muling paggawa niya ng pelikula at ito nga ang “Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa”.

Si Perry Escano ang sumulat ng kuwento at direktor ng Cinemalaya movie ni Alfred. Bumiyahe kahapon ang cast at production staff ng “Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa” sa isang bayan ng Rizal dahil dito kinunan ang mga unang eksena ng pelikula.

Hindi lamang ang shooting ng “Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa” ang pagkakaabalahan ni Alfred ngayong January.

May tinanggap din siya na television assignment pero hindi pa puwedeng sabihin ang pamagat.

Inayos na mabuti ni Alfred ang kanyang schedule para hindi magkaroon ng conflict sa mga responsibilidad niya bilang congressman ang taping ng television project at ang shooting ng kanyang pelikula na kasali sa Cinemalaya 2017.

Hindi ako magugulat kung manibago si Alfred sa pagharap sa kamera dahil 2015 ang huling paglabas niya sa TV.

By: Lolit Solis