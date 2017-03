Mga aligaga at nagsasaya

Nagmistulang Korean ang ibang mga artista dahil sa kanilang matching outfits noong bisperas ng Pasko.

Terno ang mga Christmas top na suot ng lovers na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo.

Malungkot ang Pasko ni Jennylyn dahil sa pagpanaw ng kanyang adoptive mother na si Mommy Lydia kaya si Dennis ang karamay at kasama niya noong Christmas Eve.

Terno din ang damit ni Ai-Ai delas Alas at ng kanyang boyfriend na si Gerald Sibayan.

Hindi lamang ang magdyowa ang terno dahil kapareho rin ng mga outfit nila ang suot ng lahat ng mga anak ni Ai-Ai, pati ang girlfriend ni Sancho. Maligaya si Ai-Ai dahil kumpleto ngayong Pasko ang kanyang mga anak.

“My Macky” naman ang tawag ni Sunshine sa kanyang boyfriend na kapiling nila ng mga anak niya noong bisperas ng Pasko.

Obvious na in love na in love ang dalawa at kung may hadlang man sa relasyon nila, ito ay ang annulment ng kasal ni Sunshine kay Cesar Montano na hindi pa aprubado ng korte.

*****

Sinalubong ng mag-anak nina Christopher de Leon at Sandy Andolong ang Pasko sa isang five star hotel sa piling ng kanilang pamilya.

Out of the country naman si Nanette Medved at ang kanyang asawa at dalawang anak. Taun-taon, naging tradisyon na ng pamilya ni Nanette na ipagdiwang ang Pasko sa ibang bansa.

Dahil ulilang lubos na si Mark Herras, sila ni Winwyn ang magkasama kahapon. Vocal si Mark sa pagsasabi na si Winwyn ang babae na pakakasalan niya.

Sina Vic Sotto at Pauleen, nag-Pasko sa Pilipinas at ito ang unang Christmas nila bilang mag-asawa.

Relaxed ang Christmas ni Bossing dahil hindi siya aligaga sa pag-monitor sa box office gross ng mga pelikula na kasali sa MMFF 2016. Hindi kagaya dati na nakatutok si Bossing sa resulta ng MMFF dahil may pelikula siya na kalahok.

Kung may aligaga ngayon, ito ay si Paolo Ballesteros dahil nakasalalay sa kanya ang box office success ng “Die Beautiful” na inaasahan na isa sa mga magiging top grosser dahil sa word of mouth na maganda ang pelikula niya.

*****

Kahit hindi magsalita si Papa Jinggoy Estrada, ramdam na apektado siya ng confinement sa ospital ng kanyang ama, si Manila City Mayor Joseph Estrada dahil sa pneumonia.

Gustuhin man ni Papa Jinggoy na dalawin si Papa Erap sa ospital, hindi madali dahil kailangan pa niya na humingi ng permiso sa Sandiganbayan.

Pareho ng kapalaran sina Papa Jinggoy at Bong Revilla. Hindi raw nabisita ni Bong sa ospital si former Senator Ramon Revilla, Sr. nang isugod ito sa ospital dahil din sa pneumonia.

Mabigat ang pakiramdam kapag may mga mahal sa buhay na may sakit kaya ipagdasal natin ang mabilis na paggaling ni Papa Erap.

*****

May duda ako na seryoso na si Mark Herras sa balak nito na lumagay sa tahimik at pakasalan ang kanyang girlfriend na si Winwyn Marquez.

Ang future na ang iniisip ni Mark kaya plano niya na bumili ng property sa Tagaytay City.

May napili na si Mark na lote na patatayuan niya ng kanyang dream vacation house sa Tagaytay City.

Natutuwa ako kay Mark dahil hindi na siya ang bagets na happy go lucky. Very responsible na si Mark, maraming magagandang plano sa buhay para sa kinabukasan nila ni Winwyn, ang babae na gusto niya na makapiling, forever and ever.

Article By: Lolit Solis