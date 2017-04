May kambal na anak si Marlon?

Kulay rosas ang kanilang paligid nu’n, sweet na sweet ang mga retratong inilalabas nila, pati ang mga mensahe nilang nakakakilig.

Nakalimutan nilang isipin na totoong maganda ang bulaklak ng rosas, pero may tinik ‘yun, nakatutusok at nakapananakit.

Heto na nga, lumabas na ang kuwento ng pagkakaroon ng kambal na anak ng car racer na si Marlon Stockinger, pitong taon na ang mga bata.

Nang tanungin si Pia Wurtzbach tungkol du’n ay parang nabilaukan ang ating beauty queen, gulat na gulat siya, baka raw naman ibang Marlon ang tinutukoy sa kuwento?

Pero hindi, buong-tatag na inamin ng modelong si Kit Barraquias na ang car racer nga ang bilological father ng kanyang mga anak, handa itong ipa-DNA test ang kambal kapag nagdenay si Marlon.

Saan pa ngayon magtatago ang car racer? Magdedenay pa ba ito? Pero may isang aspetong mas nakakagulat sa mga rebelasyon ni Kit Barraquias.

Ni minsan pala, as in kahit minsan lang, ay hindi nagpadala ng sustento ang car racer sa kanyang kambal. Alam nito ang senaryo, pero ayon kay Kit ay walang sustento ang mga bata mula sa car racer, samantalang may kaya naman ito sa buhay.

‘Yun ang ikinaaalarma ngayon ng mga nagmamahal at nagmamalasakit kay Pia, kailangan daw mag-isip na ng mabuti ngayon ang beauty queen, kung itutuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon kay Marlon.

Kailangan daw balansehin ngayon ng beauty queen ang sitwasyon. Baka raw kasi mangyari rin sa kanya ang nangyari kay Kit na pagkatapos maanakan ay basta na lang tinalikuran ng car racer.

May katwiran ang katwiran.

-o0o-

Napapanood na ang teaser ng bagong programa ni Kris Aquino. Mapang-engganyo ang imbitasyong panoorin sana ng mga kababayan natin ang “Trip Ni Kris”.

Buhay na buhay pa rin ang malakas na panghatak ni Kris, ganu’n pa rin sa dati ang nakita naming sigla niya sa paglilibot sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, tatak-Kris ‘yun na hindi maikakaila.

Kaya lang ay mas mauunang ipalabas ang programa ni Jessica Soho na ganu’n din ang atake. Ikutan din nang ikutan sa magagandang lugar sa ating bayan ang kanyang tropa at kapag kapos na sila sa materyales ay ano ang ginagawa ng YouTube?

Mahaba ang programa ni Jessica Soho tuwing Linggo nang gabi. Interesante ang kanyang mga paksa. Kababalaghan man o ano ang mga inihahain nitong putahe ay kaibig-ibig pa ring upuan ang atake ng ale.

Pagkatapos mong panoorin ang “Kapuso Mo, Jessica Soho”, pakiramdam mo ay umay na umay ka na kapag ang makakasunod na show pa ay ang “Trip Ni Kris”, parang pinakain ka ng lechon nang ilang oras kaya ang hahanapin mo naman ay pakbet.

Ang maganda lang du’n ay magkaiba naman ang kanilang istilo. Kung suwabe lang si Ms. Soho ay OA si Kris Aquino. Si Kris, kapag nakakita ng bulate, ay nagagawa niyang sawa ‘yun sa paraan ng kanyang pagbebenta.

Kahit ano lang ay nagagawa niyang interesante, du’n napakikinabangan ang pagiging OA ni Kris, nakukuha niya ang atensiyon ng publiko.

Saka sabi naman ng kanyang prodyuser ay paminsan-minsan lang ang “Trip Ni Kris”, unang sultada pa lang ang ibibigay nila sa April 9 nang gabi, pero may mga nakareserba na raw silang mga materyales para nakahanda na uli sila sa pangalawang buhos ng programa.

At kami mismo’y naniniwala na maraming mag-aabang sa “Trip Ni Kris”. Mahigit na isang taon na nawala sa gitna ng aksiyon ang TV host, gusto siyang makita-kumustahin ngayon ng ating mga kababayan, nakaka-miss din naman kasi talaga ang maarte at bratinelang si Tetay.

Sa totoo lang.