Maruruming utak

Nasa gitna na naman ng “paglalaro” ng mga bashers si Piolo Pascual. Lumabas lang ang video clip ng paghahalikan nila ng kanyang anak na si Inigo nang lips-to-lips ay parang mga ibon nang nabulabog sa sanga ang mga taong walang magawa sa buhay.

Nilagyan na agad ng malisya ang paghahalikan sa labi ng mag-ama, pinagdudahan na agad na hindi raw naman kasi tunay na anak ni Piolo ang young actor, malisyoso at napakarumi ng isip ng ibang tao d’yan.

Hindi siguro alam ng mga bashers na ‘yun na dumaan pa sa DNA test ang relasyon ng mag-ama, anak ni Piolo si Inigo.

Napakarami naming kilalang mag-ama na sa labi rin humahalik ang anak sa kanyang tatay bilang pagrespeto. At walang masama du’n, hindi krimen ang ganu’n, na tulad ng pinalalabas ngayon ng mga taong sa kakapusan ng magagawa ay nanghihimasok na lang sa buhay ng may buhay.

Ano kaya ang mas gusto nilang makita? Mag-amang nag-aaway at nagmumurahan? Mag-amang sinisiraan ng anak ang kanyang tatay sa publiko?

Pati ba naman isang akto ng pagrespeto ay gagawin pang isang malaking isyu ng pagdududa? Parang krimen na ang ginawa ng mag-ama na naghalikan lang naman sa labi?

Ilalabas pa ba naman nila ang video clip na ‘yun kung may kaduda-duda sa kanilang ginagawa? Kung minsan talaga, kahit gaano kahaba ang pisi ng pasensiya ng artista, ay napapatid din ‘yun dahil sa mga taong punumpuno ng karumihan ang utak.

-o0o-

Hindi nagustuhan ng mga kababayan natin ang hindi naman siguro sinasadyang pahayag ng prodyuser ni Kris Aquino na kung may paraan lang at makakakuha sila ng time slot ay gusto nitong ipagprodyus ng daily talk show si Kris na katapat ng iniwanan niyang oras sa ABS-CBN.

Walang kamalay-malay ang prodyuser ni Kris na malalagay ito sa alanganin sa kanyang sinabi. Kinontra ‘yun ng mga nakarinig-nakabasa sa sinabi ng prodyuser, negatibo ang naging dating nu’n, pagkatapos daw na basta na lang nilayasan ng aktres-TV host ang programa ay tatapatan pa?

“Buti na nga lang at may sumagip sa time slot, nabuo agad ang team nina Karla Estrada, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros, at maganda ang show nila!

“Successful ang programa, maliit pa ang budget ng production, dahil ang laki-laki ng talent fee ni Kris! Tapos, biglang tatapatan pa? Ano ‘yun, lokohan?” komento ng isang nakausap namin.

Ang sinabi lang naman ng prodyuser ay kung sakali, nanghihinayang kasi ito sa mga lumilipas na panahong walang regular na programa si Kris, kung mapagbibigyan lang daw sana sila.

Tulad ng prodyuser ay maraming kababayan na rin kasi natin ang sabik na mapanood si Kris sa isang regular na show, hindi ‘yung tulad ng ginagawa niya ngayon na parang special lang, parang tulad nang dati na inaabangan siya tuwing umaga.

Hindi na biro ang isang taon na pamamahinga, ewan nga naman kasi kung bakit parang bukirin na inatake ng hanip ang career ni Kris, walang nag-aakala na aabot sa kanya ang ganito katinding indulto.

Ano ang kalabisang nagawa ni Kris Aquino para umabot sa kanya ang ganitong kapalaran? Kapag nakakakita tayo ng taong bumagsak pero nakabangon agad ay naiisip natin na siguro’y may nagawa itong maganda na hindi lang natin alam dahil hindi nito ipinagmamakaingay.

Pero ang pinakamalinaw na paliwanag ay pana-panahon lang ang magagandang oportunidad para sa mga artista. Walang katiyakan. Walang garantiya. Walang pangako.

Ngayon ay nasa itaas sila, tinitingala, kulang na lang na ipagpatayo pa sila ng monumento. Pero kapag dumating ang takdang panahon ng pagtamlay ng kanilang bituin ay napapatunganga ang lahat.