Marijuana bilang gamot

Vegan si Rafael Rosell kaya it’s a must na vegan din ang babae na makakarelasyon niya para magkasundo sila.

Matagal nang vegan si Rafael as in hindi siya kumakain ng isda o karne kaya maganda ang pangangatawan niya.

Nainterbyu si Rafael ng entertainment press sa Nisce Skin ‘N Face Clinic sa SM Megamall noong Sabado dahil celebrity endorser siya ng clinic ng sikat na beauty doctor na si Dra. Edna Talavera-Nisce.

Late na nang dumating si Rafael kaya hindi na kami nagpang-abot. Ni hindi nga niya nasimulan ang orien-tation tungkol sa mga bonggang beauty machine ng Nisce, ang Sygmalift Facelift at ang OxyGeneo 3-in-1 Super Facial na siguradong susubukan niya bilang endorser nga siya ng Nisce.

At dahil hindi kami nagkita, naikuwento na lang sa akin ang mga sinabi ni Rafael tungkol sa wish niya na maging legal sa Pilipinas ang paggamit ng marijuana.

Kahit hindi pa nahahalal na pangulo si Papa Rody Duterte, malaki ang pananalig ni Rafael sa medical marijuana dahil nakakatulong ito sa mga tao na may mga sakit na matitindi.

Knows ni Rafael ang sinasabi niya dahil dalawa sa mga miyembro ng kanilang pamilya ang pinagaling ng cannabis oil. Maraming pralala si Rafael tungkol sa health benefits ng marijuana dahil nag-research siya nang todo.

Hindi afraid si Rafael na madamay siya sa Operation Tokhang ng Duterte administration dahil hindi naman siya gumagamit sa Pilipinas ng marijuana na illegal sa bansa natin.

Ay, mukhang ready na nga si Kathryn Bernardo sa mga daring and mature roles. Bukod sa kyut na trailer ng upcoming movie nila ni Daniel Padilla na mag-asawa ang peg nila, aba’y nakakagulat na rin si Kath.

Last Sunday sa ASAP, nagpa-seksi ito sa pagsasayaw, with matching bali-bali ng katawan at lusot-lusot sa mala-bolang kulungang bakal.

Ibang-iba sa Kathryn na very sweet ang image. Sa totoo lang, bagay naman sa dalaga at may kakaiba itong karisma.

Hmm…ano kaya ang susunod na gagawin ng dalaga?

Iba na nga yata ang mga teen superstars ngayon di ba papa Ambet?

Aba’y lantaran na rin kung maghalikan sina James Reid at Nadine Lustre as per their social media posting.

Tukaan kung tukaan talaga na bagay namang hindi mo pagtatakhan bilang opisyal naman silang magkasintahan.

Si Nadine nga ang unang teen big star na nakita nating nagpaka-daring what with her sexy photos sa beach na labas talaga ang magandang puwet.

Nagpaka-sexy rin ito sa mga two piece suit niya plus dedma din ito sa mga bashing sa kagandahan niya.

Recently ay muli siyang niregaluhan ni James ng isang necklace sa isang show nila bilang pagpapatunay nga ng maganda nilang relasyon.

Marami na rin ang nasasabik sa next movie project nila, kasama na kami.

Walang dapat ikabahala ang mga nagmamahal kay Lorna Tolentino dahil iniingatan nitong mabuti ang sarili matapos madiskubre ng kanyang doktor na mabilis ang tibok ng puso niya.

Paroxysmal atrial tachycardia ang tawag sa mabilis na pagtibok ng puso ni LT.

Stranger sa pandinig ko ang Paroxsymal Atrial Tachycardia (PAT) kaya nagpa-research ako para makumpleto ang kaalaman ko at ng dear KW readers.

Ito ang nalaman ko mula sa Healthline website tungkol sa PAT na hindi naman pala life-threatening.

“PAT is a type of arrhythmia (irregular heartbeat). Paroxysmal means that the episode of arrhythmia begins and ends abruptly. Atrial means that arrhythmia starts in the atria or upper chambers of your heart. Tachycardia means that the heart is beating abnormally fast. Paroxysmal atrial tachycardia (PAT) is also known as paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT).

“PAT can cause an adult’s heart rate to increase from between 60 and 100 beats per minute to between 130 and 230 beats per minute. Infants and children normally have higher heart rates than adults, with between 100 and 130 beats per minute.

“When an infant or child has PAT, their heart rate will be greater than 220 beats per minute. PAT is the most common form of tachycardia in infants and children. In most cases this condition isn’t life-threatening. However, it’s uncomfortable and can be alarming.”