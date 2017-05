Mainit na detensyon

Mainit na mainit na ang panahon sa Metro Manila pero hindi pa nagdedeklara ng official summer season sa Pilipinas ang PAGASA.

Kung mainit sa loob ng ating mga tahanan, hindi hamak na mas matindi ang init sa detention cells nina Jinggoy Estrada at Bong Revilla, Jr.

Walang epekto ang mga ceiling fan na nakalagay sa PNP Custodial Center dahil mainit din ang buga ng hangin ng mga bentilador.

Sa June 2017, tatlong taon nang nakakulong sa PNP Custodial Center sina Papa Jinggoy at Bong. Kahit siguro sanay na sila sa init sa kanilang mga detention cell, nararamdaman pa rin nila ang alinsangan na hatid ng tag-araw.

Paano na si Senator Leila de Lima na hindi sanay sa mainit na kapaligiran dahil first time niya na makulong?

Imposibleng hindi maramdaman ni De Lima ang summer heat dahil halos pareho ang laki ng mga detention cell nila nina Bong at Jinggoy. Mararanasan na rin ni De Lima ang mga nararamdaman na pagdurusa ng mga dating senador na ipinakulong ng Aquino administration na dating kinabibilangan niya.

****

Balik-Pilipinas ang child star na si John Philip “Balang” Bughaw na umapir sa “Ellen” show ni Ellen DeGeneres noong nakaraang linggo.

Ang akala ng mga kababayan natin, matagal nang recor¬ded ang 4th guesting ni Balang sa popular television program ni Ellen. Hindi pala dahil kahapon lamang siya bumalik mula sa Los Angeles, California.

Hindi lamang ang mga Pinoy ang pinahahanga ni Balang dahil aliw na aliw rin sa kanya ang mga Amerikano at ibang mga lahi na nakapanood sa pagsasayaw niya sa “Ellen”.

****

Seksing-seksi si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa music video ng “So Long”, ang bagong single ng popular Lebanese-Canadian singer na si Massari.

Binigyan ng importansya si Pia sa music video dahil mula umpisa hanggang sa ending ang exposure niya.

Imposible na hindi maging pantasya ng mga mhin si Pia kapag napanood nila ang music video ng “So Long” dahil nagmumura ang sensuality ng Pinay beauty queen.

Actually, mas mukhang Latina si Pia kaya kung hindi siya kilala ng mga tao, iisipin nila na Latina ang kapareha ni Massari sa titillating music video.

******

Extended ang television show na natsismis na malapit nang mag-babu sa ere.

Diumano, nakiusap ang production staff sa network management na huwag munang tsugihin ang show nila at paabutin ito ng one season.

Pinakinggan at pinagbigyan ng very considerate management ang special request ng production staff at malaking pabor ito sa bida ng programa dahil hindi siya malalagay sa kahihiyan.

Feeling sikat ang star ng show at kasiraan sa name niya kung sakaling biglang tsugihin ang kanyang show na Leni Robredo ang ratings.

*****

Hindi umubra kay Papa Manny ang mga kalaban niya, ang kanyang mga kapwa senador na sina JV Ejercito, Gringo Honasan, at Sonny Angara sa isang game portion sa “Eat Bulaga” recently.

Hindi kinakabahan sa boxing si Papa Manny pero noong Sabado, kabadong-kabado siya habang naglalaro ng Jackpot En Poy.

‘Yun nga lang, tinalo siya ng isang bata, ang kanyang kababayan na si Baste sa unang round ng jackpot. Ikinuwento ni Papa Manny na naglalaro sila ng kanyang mga anak ng jack en poy sa bahay nila pero siya ang madalas na natatalo. Magaling sa jack en poy ang mga anak ni Papa Manny na sina Princess at Queenie.

Nakabawi naman si Papa Manny dahil nanalo ito sa 2nd and third rounds kaya win siya ng P70-K na ipinamigay niya sa studio audience.

Hindi pinili ni Papa Manny na opponent ang baklitang si Sinon Loresca.

Hoping pa naman ang mga baklush na makakalaban ng maskuladong bading sa jackpot round ng Jackpot En Poy ang Pambansang Kamao.

Sina Baste, Maine Mendoza at ang baguhang si Taki ang mga pinili ni Papa Manny na NR o no reaction din nang ipakilala si Sinon with matching catwalk.