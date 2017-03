Napanood namin ang “Maestra” sa isang special screening kasama ang mga reviewers ng Dr. Carl Balita Review Center.

Pulos mga would be teachers ang audience sa punumpunong Crossroads na nag-enjoy sa kuwento ng indie film na prinudyus din ni pareng Carl.

Maganda ng kuwento ng “Maestra”. Madami ang nakaka-relate sa tatlong bidang babae na may magkakaibang struggles bilang teachers (Gloria Sevilla at Angeli Bayani) at magiging teacher (Ana Luna).

Napakahuhusay nila pati na ang mga gumanap na kapamilya nila gaya nina William Martinez, Yayo Aguila, Suzette Ranillo at iba pa. First time naming mapanood si Ana Luna na napaka-natural. Ang husay-husay nito kahit sa mga sweet moments nila ni Paul Salas na nakipag-kissing scene na dito.

Grabe ang tilian at kilig ng mga nagre-review na teachers sa mga eksenang may romansa kahit na dun sa nagrereklamo na ang asawang tricycle driver ni Angeli dahil pulos pagre-review sa board at pagtuturo sa bundok ang priority ng asawa.

Marami na kaming napanood na istorya on teachers pero iba ang sipa at pitik ng “Maestra”.

Sana nga ay mailibot ito sa mga schools nationwide dahil makabuluhan at napapanahon itong panoorin.

****

Nakakaaliw palang talaga sina Edward Barber at Maymay Entrata o MayWard para sa mga supporters nila sa PBB.

Last March 15 nga ng hapon habang nagme-meryenda kami sa Max’s Restaurant sa may Roces Avenue nang biglang makita ng anak naming si Neeyong ang guwapong si Edward kasama ang ilang mga babae at lalaki.

Nagulat na lang kami ng aking mga kasamahan nang hindi agad bumalik sa table namin si Neeyong dahil hayun na pala ang bagets at nakikipag-tsikahan na sa MayWard.

Inihatid nina Maymay at Edward si Neeyong sa table namin sabay puri at pakilala at sinabing, “aliw na aliw” sila sa kadaldalan nito. “We would like to meet you po” sey ni Edward sa amin without any pretensions. Kaya naman nagulat pa ito nang magpakilala din kami bilang anchor sa DZMM at umaasang soon ay makakapag-guest sila sa show namin.

Makuwela ang MayWard lalo na si Maymay na matangkad pala at may kakaibang appeal. Inggit na inggit kami sa napaka-liit nitong bewang na kahit i-times three mo yata ay hindi pa aabot sa sukat ng waistline namin hahahahaha!

“Nakaka-touch po ang kuwento ng anak ninyo tungkol sa mama niya. Nice meeting you po. Ang galing ninyo,” sey ni Maymay sa amin.

“I remember my neighbors back in Germany. I used to babysit my neighbors. They are so fun to be with. You’ve got a smart one. I love kids, like him. Cute,” sundot naman ni Edward.

Sandali kaming nag-chikahan habang palipat-lipat ng yakap si Neeyong sa dalawa. First time namin silang naka-engkuwentro at sa TV lang nga namin natutunghayan ang very good friendship nila na tila mauuwi sa totohanan.

Edward is only 16, while 19 na si Maymay at aminado naman sila pareho na more than friends na ang nararamdaman nila sa isa’t isa. We advised them na kung magpapatuloy sila ng showbiz careers nila ay dapat munang mag-focus dito at gawing inspirasyon ang anumang “love” nila.

“Masarap maging bagets, pero mas masarap yung lagi kang inspired para sa mas malalaking goals sa buhay at yung love ay isa lang dito,” habol pa namin.

Sa totoo lang, ramdam naming hindi for the show ang anumang meron sila. Bagay na bagay sila at sobra nilang komportableng kausap. No wonder, kahit tapos na kaming nakakain nina Neeyong ay nagawa pa nitong balikan ang dalawa at makipag-chikahan dito na akala mo’y totoong mga ate at kuya niya ang mga ito hahahaha!

Marami pa kaming i-chi-chika sa susunod na isyu dahil mukhang hindi pa nga puwedeng i-announce ang mga binanggit nilang projects sa TV.

Kaya MayWard fans and supporters, get ready!

******

Speaking of which, nakaka-proud din ang pagiging very caring ni Maine Mendoza sa mga supporters niya.

We read from somewhere na personal pa nitong pinuntahan at nakiramay sa pamilya ng isang fan niya na pinatay recently.

Then, we also learned na meron din palang grupo ng mga out-of-school kids na tinutulungan si Maine.

For sure, marami pa siyang ibang tinutulungan at inaaruga dahil likas naman sa dalaga ang maging matulungin.

Kaya naman hindi nakapagtatakang kahit sa mga product o service endorsements niya ay laging kasama ang motto ng “get along with” consumers/patrons.

Sa pamamagitan nga ng isang intimate sit-down dinner na ini-sponsor ng CDO Funtastyk Yung Pork Tocino ay nakipag-get together at get along well si Maine sa mga consumers na nag-post sa Maine’s Funtastyk Dares sa Facebook.

And from out of thousands of entries from all over the country ay pinili nila ang top 20 most creative at kakaiba.

“Natuwa talaga ako na binigyan ng chance ng CDO na gawin ito with our consumers. When I really get to know and bond with my fans, yun talaga ang love ko. Proud na proud ako sa kanilang lahat. At dahil number 1 na ang CDO Funtastyk Young Pork Tocino, ito ang way namin para mapasaya ang loyal users namin,” bahagi ng pasasalamat ni Maine.