Lovi Poe masaya sa loves scenes kay Derek Ramsay at Boyet de Leon

Para kay Lovi Poe, magkaiba ang naramdaman niya habang ginagawa niya ang love scenes sa dalawa niyang leading men sa pelikulang The Escort ng Regal Entertainment Inc. na sina Christopher de Leon at Derek Ramsay.

Pahayag ng tinaguriang “Primera Aktresa,””Magkaiba, e. Magkaibang epekto.

“With Derek kasi, with so much love, may scene naman kami ni sir Boyet (Christopher) na simple lang na eksena, pero sobrang galing ng director namin (si Enzo Williams).

“From being so gentle, ‘tapos magiging rough na klaseng tao.”

Dugtong pa niya, “I was so happy.

“Let’s face it, every woman wants to have a love scene with Derek.

“So I’m glad na I was given the opportunity to work with him.

“But with Christopher de Leon, it’s one of the few things na hindi ko ini-expect.

“Parang, of course, isa ‘yan sa mga tinitingala kong artista, ‘tapos magkakaroon kami ng mga ganitong eksena.

“So nanaka-nerbiyos pero…”

Sa totoong buhay ba, puwede ba siyang ma-in love sa halos kasing-edad na ni Boyet?

Ayon sa Kapuso actress, “Of couse!

“Sa akin kasi, it’s not that age doesn’t matter, but love chooses any age.

“I think ganun yun.”

Malaking bagay ba na wala siyang boyfriend ngayon, kaya nakabuwelo siya sa mga eksenang ito na walang iniisip na ibang tao na masasaktan niya?

Dahil hanggang ngayon nga’y hindi pa niya inaamin kung boyfriend na niya ang Frenchman na si Chris Johnson.

Ayon sa kanya, “With or without boyfriend naman, I’ll still be able to do it.

“At saka, I’m single, so I’m open naman to dating people.

“Sa mga ganun namang eksena, marami kang maiisip kasi ngayon mo lang ito gagawin.

“At sa harap pa ng maraming tao, cameras and everything, pero napakasuwerte ko kasi maalaga si Derek, maalaga naman si sir Boyet.

“So I’m just very lucky nga.”

* * *

Miss World Philippines 2016 Catriona Gray dinalaw ang mga kababayang Albayano

Nagbigay ng liwanag ang kagandahan ng reigining Miss World Philippines 2016 Catriona Gray sa kanyang mga kababayang Albayano nang bisitahin nito ang kanyang hometown noong October 14.

Sa kabila ng makulimlim na panahon dulot ng Bagyong Karen, hindi ito naging hadlang upang pasayahin niya at magbigay ngiti sa mga kapwa namin taga-Albay na nag-aabang sa kanyang pagdating bilang bahagi ng kanyang homecoming activities.

Sa airport pa lang kung saan sinalubong siya ng isang grupo ng mga folk dancers at musicians mula sa Bicol University, ay walang kaartehang nakipagsabayan siya sa mga ito. Hawak ang punpon ng bulaklak na inialay sa kanya, nakisaya nga siya sa mga ito at umindak-indak din.

Sa local press conference na inihanda para sa kanya, ibinahagi niya ang kanyang kasiyahan at inihandog niya ang karangalang ito sa kapwa Albayano.

Pagkatapos dito ay inilibot na siya sa buong Legazpi at Daraga sakay ng isang float adorned with abaca materials. Dito ay ipinaramdam sa kanya ng kanyang mga kababayan ang pagmamahal sa kanya dahil matiyagang nag-abang ang mga ito kahit umaambon-ambon na.

Umaapaw ang paghanga sa kanya dahil sa kanyang ganda, very charming na personality, at ang tindig na pang-Miss World 2016 talaga.

Bahagi ng kanyang activity ay ang courtesy call niya sa Albay 2nd District Representative at dating Governor ng Albay na si Congressman Joey Salceda na sobrang laki ang naimbag upang mailagay ang Albay beauties sa mapa ng world-class beauty queens.

Hindi rin siya nakalimutang mag-courtesy call sa mayor ng Legazpi City na si Mayor Noel Rosal.

Sinundan naman ito ng iba pang events katulad ng pagdalaw niya sa iba’t ibang eskuwelahan, ang pagdalaw niya sa regional hospital, mall tour at iba pang activities.

Naging bahagi rin ng kanyang homecoming ang pagbisita niya sa kanyang hometown, ang Oas, Albay kung saan dumalaw siya sa ancestral house ng kanyang nanay.

Nagbisita rin siya sa ilag munisipyo ng Albay katulad ng Guinobatan, at Polangui.

Isang video shoot din ang ginawa niya para sa kanyang Miss World stint sa America.

Sobrang siksik nga ng schedule niya pero sinigurado ni Atty. Carolina Cruz at ang grupo ng 2nd District of Albay na talagang nasunod lahat ng dapat niyang gawin.

Anyway, goodluck Catriona!

* * *

Kris Aquino ‘bukas’ sa pakikipag-ayos kay James Yap?

Handa naman daw si Kris Aquino na makilala ng kanyang anak na si Bimby ang half-brother na si Michael James.

Si Michael James ay anak ni James Yap sa kanyang girlfriend na si Michela Cazzola.

Karapatan naman ng kanyang anak na makilala ito dahil nga iisa lang naman ang kanilang ama.

Yun nga lang, inamin din ni Tetay na inihahanda pa niya ang loob nito at gusto niyang si Bimby mismo ang magdesisyon kung handa na nga ba ito.

“Okay Ma, I’ll tell you when.” Ito nga raw ang sagot sa kanya ni Bimby nang mapag-usapan nila ito at maipaliwanag niya ang sitwasyon.

Gusto ni Kris na sila ang unang tumawag kina James para sabihing gusto na ng kanyang anak na makita si Michael James.

Kung kelan o saan, yun ang hindi sinabi ng Queen of All Media.

Ganun pa man, hindi rin nito mapiligan na ilabas ang kanyang tampo sa kanyang ex-husband.

Kasi nga raw, hindi man lang daw nito hinarap ang kanyang anak upang sabihin na magkakaroon na ito ng kapatid mula kay Michela.

Sabay lang raw nilang nakita sa Facebook na buntis na ang girlfriend ni James pero walang paabiso sa kanila ito.

Bilang ina ni Bimby, gusto lang daw niyang protektahan ang damdamin ng kanyang anak kaya nasaktan siya na hindi ipinaalam ng basketball superstar sa kanilang anak ang sitwasyon.

Nilinaw din niya na hindi siya nasasaktan o nagseselos kay Michela dahil matagal na rin siyang naka-move on sa nakaraan nila ni James.

Mabuti na nga raw ang medyo mataas na ang sense of maturity ni Bimb na ang naitanong sa kanya ay kung kasal na raw ba ang kanyang papa kay Michela.

Sinabi naman daw niya dito na hindi rin siya kasal sa ama ng kanyang kuya Joshua nang ipinanganak niya ito.

Pero inamin din ni Kris na isa sa dahilan kaya nagbakasyon silang mag-anak noon ay para mailayo si Bimby sa balitang magkakaroon na nga ito ng ibang kapatid.

Yun nga lang, nagkamali ng siya ng estimate dahil dalawang linggo na silang nakabalik ng manganak si Michela.

Anyway, handa naman siyang maayos ang problema sa pagitan nila ni James pero panahon na raw para magpakalalaki ito para sa kanilang anak lalo na’t hindi naman nito inoobliga na sustentuhan nito si Bimby.

Yun na.