Love to hate

The person we love to hate is Arjo Atayde! Grabe ang pagkamuhi ng sambayanang Pilipino sa aktor!

Oops, sa totoong buhay po ay napaka-charming at lovable ng batang aktor, napakabait sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. It’s his role as the sinister Joaquin Tuazon in the ABS-CBN hit series “FPJ’s Ang Probinsiyano” that made him a household name we love to curse.

Malaki ang kaibahan ng Arjo bilang tao at Arjo bilang si Joaquin Tuazon. Pero aminado ang batang aktor na may mga pagkakataon, bilang in character, ay dala-dala niya si Joaquin Tuazon.

“I unconsciously become the character sometimes. When it happens, I sit for a while and take a breath. In real life, I’m really very chill and laidback,” paliwanag ng batang aktor.

Walang-walang rivalry at walang anumang sapawang namamagitan sa kanila ng bumibida sa seryeng si Coco Martin. As a matter of fact, itinuturing ni Arjo na isa sa kanyang mga mentors si Coco. Sa tagal na nang itinakbo ng serye ay may namuo nang respetuhan sa kanilang pagitan.

“I learn so much from Coco. I look up to him. Before each take, we discuss the dynamics of the scene. He would give me suggestions, which I take note of,” reaksiyon ni Arjo.

Pasama nang pasama si Joaquin, gigil na gigil naman ang mga tagasubaybay ng “Ang Probinsiyano” at pagaling nang pagaling ang talento sa pag-arte ni Arjo Atayde. Kung kaya’t proud na proud din ang kanyang nanay na isa rin sa mga pinakamagagaling na aktres ng Philippine showbiz, si Sylvia Sanchez.

Mana-mana lang ‘yan, di ba, Ibyang?

-o0o-

Kung minsan ay nakakaawa rin itong si Kris Aquino ‘no? Dati, binansagan siyang asyumera. Lately, tinawag naman siyang ilusyunada.

Ang pagtawag kay Kris na ilusyunada ay nag-ugat sa pink balloons na ipinost niya sa kanyang IG. Dahil du’n ay nabulabog ang kuta ng mga taong walang nakikitang positive sa mga gawain niya.

May imaginary boyfriend daw si Kris, isang malaking ilusyon lang daw niya ‘yun. Hindi raw sila naniniwala na may nagpadala sa kanya ng mga pink balloons. Ang gustong palabasin ng kanyang mga bashers ay si Kris mismo ang bumili ng mga ‘yun, saka ipinadala sa kanyang sarili. Ganu’n?

Ang lupit naman! Ano, dumating si Kris sa point na magpapagawa siya ng mga pink balloons para lang palabasin na may suitor siya? Buhket? Hindi naman siguro desperada si Kris para gawin niya ‘yun, ‘no!

Given nang may kaartehan si Kris, walang kokontra du’n. Pero ang pagiging ilusyunada, aba, bago ‘yun, ha!

Hindi ang publiko ang niloloko ni Kris kung sakaling ginawa nga niya ‘yun, mismo ang sarili na niya ang niloloko niya. Malabo naman sigurong mangyari ‘yun.

Ito naman kasing si Kris Aquino! Buong ningning na ipinagmayabang ang mga pink balloons sa Instagram, pa-blind item pa kung sino ang nagpadala sa kanya pero wala namang clue ang hitaders!

Hayan tuloy, inulan na naman siya ng mga negative comments!

-o0o-

Wala nang magawa pa ang mga may-ayaw sa palabang si Mocha Uson, de-primerang tagapagtanggol ni Pangulong Rodrigo R. Duterte.

Wala siyang keber kahit pa ulanin siya nang pambabatikos sa maghapon. Tuluy-tuloy pa rin ang paglalabas niya ng kanyang mga opinyon sa mga bagay-bagay, lalo na sa mundo ng pulitika sa kanyang blog. Ayaw patinag ni Mocha, wala siyang takot, matira ang matibay ang pinaninindigan niya.

At bilang board member naman ng MTRCB ay tigas sa pagsasabi si Mocha na kukuwestiyunin niya ang mga eksena sa mga tele-seryeng soft porn kung kanyang tawagin. Wa rin siyang keber kung makalaban man niya ang mga networks ay wala siyang magagawa dahil ayon mismo kay Mocha, trabaho lang, walang personalan.

“Marunong naman po akong makinig. I just don’t talk. I also listen. Puwede naman naming pag-usapan nang maayos ang mga eksenang ipalalabas nila. Kung talagang kailangan naman, why not?

“Marami na kasing tumatawag sa akin para pitikin ang mga eksenang soft porn na ang dating. May mga batang nanonood, kung ang mga may edad na nga, e, nagrereklamo sa mga nakikita nila, paano pa ang mga bata?

“Hindi po ako nagiging kontrabida, lalo namang hindi ako nagpapabibo, gusto ko lang na ilagay ang lahat sa tamang lugar. Tamang perspective. Magkakasundo po kami,” sinserong pahayag ni Mocha sa Cristy Ferminute (mapapanood ng ating mga kabayan sa ibang bansa sa www.news5.com.ph).

At kahit bising-bisi na si Mocha ay hindi niya puwedeng pabayaan ang grupong nagbigay sa kanya ng oportunidad para makilala, ang Mocha Girls?

“At may isa pa po kaming grupo ngayon, ang Mocha Babes, sila naman ang mas bata kesa sa amin. Lagi po akong magkakaroon ng panahon sa grupo, ‘yun ang bread and butter ko.

Ha? May regular na trabaho na siya sa gobyerno, ah? “Ang magiging suweldo ko as board member ng MTRCB, ibibigay ko po ‘yun sa DSWD, saka sa Duterte’s Kitchen. Nagpapakain po kami ng mga kababayan nating walang inuuwian at kalye lang ang itinuturing nilang bahay,” madiing pangako ni Mocha Uson.

‘Yun naman pala.

By: Japs Gersin