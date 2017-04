Leni birthday wish for President: Good Health

MANILA – Vice President Leni Robredo’s wish for President Rodrigo Duterte on his birthday: stay healthy to carry out the tasks as the country’s chief executive.

Duterte celebrated his 72nd birthday March 28 which was marked by greetings from all sectors of Philippine society including politicians, supporters and well-wishers.

“Tayo naman ‘yung pinaka-birthday wish natin sa kaniya, ‘yung kaniyang kalusugan, kasi ‘yun naman ‘yung nirereklamo niya from the start. Sana maging malusog siya,” Robredo said in a www.gmanetworknews.com report.

“Kaya ako naka-red dahil birthday ng ating Pangulo.”

She added, “Saka siyempre, para na din sa kapakanan ng buong bansa, wini-wish natin na maging matagumpay ‘yung kaniyang pagkapangulo,” she added.

Even as she wished the President well, Robredo explained that her dissent on some of the policies of the administration does not mean that she wishes Duterte to fail. But she stressed that her support was for “good” initiatives of the President.

“Ito naman parati kong inuulit sa kaniya, na makakaasa siya sa aking suporta sa mga bagay na pareho kami ng paniniwala, pero mabigyan lang sana ako ng pagkakataon na ‘yung sa iba ‘yung aking paniniwala, mapakinggan din,” she said in a separate radio interview.

“Kasi ‘yung pagkontra naman sa mga issues ‘di naman ‘to nangangahulugan na hindi natin gustong magtagumpay ‘yung kaniyang pamumuno,” she added in the report.

“‘Yung pagkontra natin sa issues, ‘yung dasal natin dito sana pakinggan, kasi tingin natin ‘yung isang leader na nakikinig, mas nagiging mahusay,” she stressed.

Robredo said listening to opposing views makes a leader “better.”

“Wala naman tayong monopolya ng kahusayan—whether si Presidente o ako—pero tingin ko ‘pag hinahayaan na magtulong-tulong tayo, pinapakinggan ‘yung bawat isa, mas nagtatagumpay ‘yung leadership at ‘yun naman ‘yung wish natin,” she added in the report.

By: Sam Bautista