Kung wala si Vice Ganda

Kung meron mang dapat ayusin ang mga magagaling din namang hosts ng “It’s Showtime” kapag wala si Vice Ganda ay yung makinig sa spiels ng bawat isa.

Nakakairita lang kasing panoorin yung mga hosts na parang walang pakialam sa sinasabi ng co-hosts nila kaya’t nawawala yung flow ng thought o message na gusto nilang ipahatid.

Sadyang sakit na yata ito ng maraming mga hosts ng programa na tila gustong magkanya-kanya o magkaroon ng moment to the point na waley na yung magandang flow of conversation na ginagawa nila kesehodang may kausap silang contestants o sila-sila mismo.

Walang-wala sila sa liksi ng utak ni Vice na mabilis mag-kunek sa mga bagay-bagay plus kapos din sila sa pagiging “keen” sa audience’s reactions.

Iyan din ang masasabi namin kahit sa “Eat Bulaga” o “Wowowin” ni Willie Revillame, na santambak din ang mga “co-hosts” na feeling legit humawak ng mikropono at mag-relay ng mensahe sa madla.

Pansinin ninyo lang mga Kababayan. Lalo na dun sa mga baguhang bukod sa pilit na pilit mag-host eh ni hindi mo malaman kung kung naiintindihan ba nila ang differences ng mga simpleng letters like “p” at “f” or di kaya naman ay “v” at “b”, at marami pang iba. Yun bang pagmukhaing “tama” ang mali, all for the sake of fun?

Nakakairita lang kasing pakinggan o panoorin… hahahahaha!

Nakakahiya naman sa mga nag-aaral na mga estudyante na gustong matuto ng tama.

-o0o-

Nakakatuwa naman itong mga KathNiel fans, ‘no? Ang sigaw ng mga supporters nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, hindi nila hahayaang madaig ng ibang loveteam ang kanilang sinusuportahang tambalan!

Ngayon pa lang ay kaliwa’t kanan na raw ang kanilang pagpapa-schedule para sa block screening sa nalalapit nang showing ng “Can’t Help Falling In Love” kung saan bidang-bida ang KathNiel.

Ang kanilang layunin ay hindi lang mapantayan kundi higitan pa raw ang kinita ng “My Ex & Whys” ng tambalang Liza Soberano at Enrique Gil. Masigasig talaga ang mga supporters ng KathNiel at kaliwa’t kanan rin ang kanilang pag-iingay sa social media para tulungan ang promotion ng CHFIL.

Kunsabagay, ‘yun naman talaga ang essence ng pagiging fan. Kapag may proyekto ang mga idolo, mapa-television man o pelikula at mga endorsements, kailangang suportahan.

Bilhin ang mga ine-endorse na products, tutukan ang mga TV shows at pag-ipunan ang panonood sa mga pelikula ng mga idolo. Huwag puro ingay at kuda lang, suporta ang kailangan. Kesehodang ipangutang ang pampanood ng sine kung kailangan.

Tama ba kami, KathNiel supporters?

-o0o-

Maraming naghahanap ngayon kay Sarah Geronimo. Nasaan na raw ang Pop Princess? ‘Yan ang tanong ng bayan lalo na ang mga noon pa ay tagahanga na ng singer-actress.

Di ba nasa “ASAP” ng ABS-CBN naman siya every Sunday? Bakit n’yo hinahanap si Sarah? Nawawala ba ang Pop Princess?

Bakit hindi n’yo hanapin si Sarah kay Matteo Guidicelli, baka magkasama palagi ang magsing-irog, kesehodang hanggang ngayon ay parang guwardiya sibil pa rin kung makabantay si Mommy Divine?

“Ang ibig po naming sabihin ay bakit walang proyekto ngayon ang idolo namin? Oo nga’t napapanonood namin siya sa “ASAP” every Sunday, eh, iba pa rin ‘yung may proyekto siyang iba maliban sa Sunday show ng ABS-CBN. Wala siyang naka-schedule na concert, wala siyang ginagawang teleserye at wala siyang ginagawa o gagawing pelikula.

“’Yun ang ibig namin sabihin sa aming tanong kung nasaan ba si Sarah? Ang iba d’yan, eh, sunud-sunod ang proyekto, bakit ang aming idolo, eh, manaka-naka na lang?

“Huwag nilang sabihing wala nang panghatak sa publiko si Sarah, dahil hindi totoo ‘yun! Nandito pa rin kaming mga tagasuporta niya, hindi kami nababawasan, kung tutuusin, eh, nadadagdagan pa nga.

“Hindi namin alam kung may nakalinya ba siyang proyekto sa Viva Entertainment at Star Cinema,” hinaing ng mga solid Sarah Geronimo fans.

Oo nga ano? May point ang mga fans! Bakit nga ba parang walang nakalinyang project for Sarah Geronimo ang kanyang management agency at home network?

Naisip lang namin, baka naman hindi lang inilalabas ng kampo ng Viva At Star Cinema, pero may iniluluto na silang isang malaking proyekto para kay Sarah Geronimo.

Siguro, isang araw ay sosorpresahin na lang ng kampo ni Sarah ang publiko. After all, Sarah Geronimo ‘yan, hindi basta-basta! Box-office attraction ang singer-actress at ilang beses nang pinatunayan ni Sarah ang kanyang lakas sa takilya.

Antay-antay lang mga ineng, ha? Darating din ‘yang hinahanap n’yo. For the meantime, tutuk-tutok lang palagi sa “ASAP” para hindi ninyo masyadong ma-miss ang inyong idolo.

At saka magsisimula na ang “The Voice Teens”. Isa si Sarah sa mga coaches dun.